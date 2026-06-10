Ένα touring-regularity event που δημιουργήθηκε το 2022 και εξελίσσεται…

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Στις ανησυχίες του Γιάννη Καράμπελα, δημιουργού της Scuderia Triskelion, προστέθηκε η ιδέα του συνεργάτη του Μικέλε Ντι Μάουρο, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την περίφημη Scuderia Campidoglio. Το Roman Roads αποτελεί μέρος του διεθνούς Triathlon Trophy, που περιλαμβάνει και το Transylvania Vintage Tour στη Ρουμανία τον Ιούνιο, καθώς και το Tour du Péloponnèse τον Οκτώβριο.

Εκδηλώσεις με άποψη και στιλ από το Τρισκέλιον, που ξεπερνά τα σύνορα, αξιοποιώντας έμπειρους θεσμικούς συνεργάτες ανά περιοχή. Άλλωστε δεν είναι σύμπτωση το ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχουν σκληροτράχηλοι, πολύπειροι πρωταθλητές, με χρυσό παλμαρέ, τόσο στο TdP όσο και συνολικά, αλλά και gentleman drivers, συνήθως με τις συζύγους τους σε ρόλο οδηγού ή συνοδηγού. Με τον ίδιο σεβασμό, ενίοτε μοιράζονται μια αντικειμενικά σπάνια Porsche 911 ή έναν περιποιημένο Σκαραβαίο με υψηλή συναισθηματική αξία.

Συνδυασμοί όπως ένα σπάνιο κοκτέιλ με πικρή αλλά και γλυκιά γεύση, που σε προσκαλεί χωρίς να προκαλεί. Ό,τι άλλωστε χαρακτηρίζει ευρύτερα τις συμμετοχές, με τους ανθρώπους σε απόλυτη ισορροπία με τις μηχανές τους και τυφλή εμπιστοσύνη στον οργανωτή. Με ατού, στην προκειμένη περίπτωση, την MG, σε μια εικόνα όπου το πράσινο TD του χθες, με το γοητευτικό πλήρωμα, «συναντά» το σύγχρονο ZS, με τον φωτογράφο μας στο τιμόνι.

Σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχουν σκληροτράχηλοι, πολύπειροι πρωταθλητές, με χρυσό παλμαρέ, τόσο στο TdP όσο και συνολικά, αλλά και gentleman drivers.

Το 5ο Roman Roads

Κάθε Roman Roads είναι διαφορετικό, καθώς κάθε φορά επιλέγεται μια άλλη πλευρά της Ιταλίας. Το πρόγραμμα της φετινής εκδήλωσης αποδείχθηκε ισορροπημένο ως προς την τουριστική απόλαυση, συνδεδεμένη από τη μία με τοπία, φαγητό και καταλύματα υψηλού επιπέδου και από την άλλη, με τις εκατό χρονομετρήσεις σε έντεκα δοκιμασίες ακριβείας. Μια πετυχημένη προσέγγιση, ώστε κάθε στιγμή να έχει το ενδιαφέρον της, με σεβασμό στην αξιοπιστία των αυτοκινήτων και των πληρωμάτων.

Η φετινή εκδήλωση είχε ως αφετηρία το παραθαλάσσιο Πορτονόβο, στα περίχωρα της Ανκόνα. Ο πρόλογος, ένα άτυπο shakedown που βοηθά στο απαραίτητο καλιμπράρισμα των οργάνων μέτρησης αλλά και στην εξοικείωση με την περιοχή, εξελίχθηκε με προορισμό το παραδοσιακό Σιρόλο. Γραφικό χωριό, που χαρακτηρίζεται «μπαλκόνι» στην Αδριατική, με το aperitivo προσφορά στα κουρασμένα από το ταξίδι πληρώματα. Ακριβώς πριν από το απαιτητικό σε ενδυμασία δείπνο υποδοχής, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, στο Fortino Napoleonico, ένα οχυρό του 18ου αιώνα που έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο-εστιατόριο.

Την Τετάρτη 15 Απριλίου, η διαδρομή επιφύλασσε πορεία σε ορεινή περιοχή, με τρεις δοκιμασίες ακριβείας, με κατεύθυνση τα εντυπωσιακά σπήλαια Φρασάσι, με το απαραίτητο ενδιάμεσο γεύμα στην Γκένγκα.

Ο τερματισμός της ημέρας στο Φαμπριάνο, την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα παραγωγής χαρτιού, όπου στο μεσαιωνικό κέντρο του προσφέρθηκε ένα ακόμη aperitivo, που χαρακτηρίστηκε «well earned» από τα αγγλικά πληρώματα. Διανυκτέρευση στο Γκούμπιο, μάλιστα με διαμονή στο παλιό Αββαείο των Καπουτσίνων μοναχών, το πλέον εντυπωσιακό ξενοδοχείο της φετινής εκδοχής.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο ανοιξιάτικος καιρός ήταν σύμμαχος στη διαδρομή από το Γκούμπιο έως το Ουρμπίνο, με τρεις δοκιμασίες ακριβείας. Τα κλασικά αυτοκίνητα στο φιλόξενο ιστορικό κέντρο, μετά από ευγενική και ταχύτατη συνεννόηση με τις Αρχές, στάθμευσαν δίπλα στο Ducale, το παλάτι του Φεντερίκο ντα Μοντεφέλτρο, δούκα του Ουρμπίνο. Η επιστροφή στο Γκούμπιο συνδυάστηκε με ακόμη ένα σεμινάριο ιταλικής γευσιγνωσίας – απαραίτητη… προϋπόθεση ώστε οι συμμετέχοντες να αντεπεξέλθουν σε ακόμη δύο δοκιμασίες πριν από τη διανυκτέρευση.

Το πρόγραμμα αποδείχθηκε ισορροπημένο ως προς την τουριστική απόλαυση, συνδεδεμένη από τη μία με τοπία, φαγητό και καταλύματα υψηλού επιπέδου και από την άλλη, με εκατό χρονομετρήσεις.

Η Παρασκευή 17 Απριλίου, τελευταία ημέρα, περιλάμβανε ακόμη τρεις δοκιμασίες πριν από τη στάση στο Σαν Λέο, όπου, με τη σχετική άδεια, τα κλασικά αυτοκίνητα στάθμευσαν μέσα στον μεσαιωνικό οικισμό. Το ιταλικό γεύμα ήταν στην ημερήσια διάταξη, ως μια ωραία συνήθεια, σε συνδυασμό με την κόπωση – όπως αποδείχθηκε στην επιστροφή. Αντί για επιδόρπιο, επανεκκίνηση για το εντυπωσιακό τμήμα της ημέρας, που περιλάμβανε την είσοδο στο ιστορικό κέντρο του Σαν Μαρίνο και τον τερματισμό εκεί, μέσα από μια παραδοσιακή διαδρομή στα σοκάκια της πρωτεύουσας του μικρού κρατιδίου.

Πορεία προς το Ρίμινι, διαμονή στο Grand Hotel, του φίλου του Ιστορικού Αυτοκινήτου και του Τρισκέλιον, Φεντερίκο Φελίνι, με το δείπνο της απονομής, παραδοσιακά πλέον στη Sala Veranda, σε σκηνές που θυμίζουν την ταινία Amarcord. Τα καλαίσθητα έπαθλα, που εντυπωσίασαν ακόμη και πολύπειρους, όντας κλάσης Monte Carlo, όπως και τα σημαντικά αναμνηστικά για όλους, ήταν σχεδιασμένα από τον Μικέλε ντι Μάουρο.

Όλοι νικητές

Το Roman Roads, όπως και όλες οι αντίστοιχες εκδηλώσεις που ακολουθούν τη φιλοσοφία του Γιάννη Καράμπελα για τις ασκήσεις regularity, χαρακτηρίζεται από την υπεραξία που δημιουργεί αυτό το συγκλονιστικό κοκτέιλ ανθρώπων με τις μηχανές τους. Συνδυασμοί έτοιμοι για Concours d’Elegance, με τα ιταλικά αυτοκίνητα της εκδήλωσης να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον νεαρών Ιταλών, τόσο για τη φινέτσα τους όσο και για την άψογη κατάσταση λειτουργίας τους. Ιταλίδες καλλονές εποχής, σε μια άτυπη αντιπαράθεση με βρετανικά κοσμήματα, όπως το MG του κ. Άρη Γεωργοσόπουλου και η Healey-θρύλος του κ. Νίκου Αρβανίτη.

Οι πρωταθλητές με τις συζύγους τους, με απολύτως τουριστική προσέγγιση, λειτούργησαν και ως σεμινάριο συμπεριφοράς του χορτάτου, σε μια εκδήλωση που, μεταξύ άλλων, αποτελεί πρεσβευτή για το ιστορικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Μακριά από τα έσοδα της έκδοσης πιστοποιητικών και, ίσως, από άλλες επιλογές περισσότερο προσωπικού χαρακτήρα για την αναρρίχηση στελεχών στη διεθνή ομοσπονδία για το ιστορικό αυτοκίνητο.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Σπύρος Μουστάκας – Μαρί Ουσόν με Alfa Romeo GT 1300 του 1973.

Για την ιστορία

Στη φετινή εκδήλωση, με 35 συμμετοχές, τα 13 πληρώματα ήταν ελληνικά. Νικητές αναδείχθηκαν οι Σπύρος Μουστάκας – Μαρί Ουσόν με Alfa Romeo GT 1300 του 1973, που μοιράστηκαν το βάθρο με τους Νίκο Κοντοπό – Αγγελική Μουστάκα με Alfa Romeo Alfetta GTV του 1976 και τους Αυστριακούς Χάραλντ Χέκερλε – Μπριγκίτε Σνάιντερ με τη γνωστή BMW 2002 Touring του 1973.

Σημαντικό το ότι δεν προέκυψαν δυσάρεστα απρόβλεπτα, ενώ οι αστοχίες σε χρονομετρήσεις και διασταυρώσεις δεν περιόρισαν τα χαμόγελα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, κάτω από ιδανικές συνθήκες, να διασχίσουν με το ιστορικό τους αυτοκίνητο διαδρομές άγνωστες στους τουριστικούς χάρτες και στα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης.

Ένας ευφυέστατος τρόπος για να ανακαλύψεις τη διαφορετική Ιταλία, με σταθερή αξία τον συνδυασμό της απόλαυσης με την απαραίτητη αδρεναλίνη.