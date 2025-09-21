Corvair Testudo – Τo ορόσημο του Giorgetto Giugiaro

Υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές πρώιμες δημιουργίες του Giugiaro, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο αποδείχθηκε ορόσημο στην περαιτέρω εξέλιξή του ως κορυφαίου σχεδιαστή αυτοκινήτων.

O ιδρυτής της Ιtal Design γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1938, στο Garessio, μια μικρή πόλη 6.000 κατοίκων 60 μίλια νοτιοδυτικά του Τορίνο. Το τρίτο παιδί του Μario και της Μaria Giugiaro ανήκε παράλληλα στην τρίτη γενιά μιας οικογένειας ζωγράφων που ειδικευόταν στις μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίες σε εκκλησίες, επαύλεις και δημόσια κτίρια. Σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε σπουδές ζωγραφικής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Τορίνο. Το 1955 ο αρχισχεδιαστής της Fiat Ντάντε Τζιακόζα είδε μερικά σατιρικά σκίτσα του νεαρού με θέμα το αυτοκίνητο και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς τον κάλεσε να εργαστεί στην εταιρεία.

Σε νέο περιβάλλον…

Εκεί ο Giugiaro ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο της βιομηχανικής δημιουργίας, δουλεύοντας δίπλα στον Λουίτζι Φάμπιο Ράπι, που ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό των ειδικών οχημάτων. Ο νεαρός εγκατέλειψε σταδιακά τις βλέψεις του για τη ζωγραφική, καθώς διέκρινε ότι υπήρχε ευρύ πεδίο δράσης γι αυτόν στο βιομηχανικό design, φροντίζοντας να καταρτιστεί κατάλληλα από τεχνολογικής πλευράς και να διοχετεύσει το ταλέντο του σε αυτό. Η σχέση του με τον Νούτσιο Μπερτόνε ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1959. Στο Σαλόνι του Τορίνο, όπου τον συνάντησε με τη μεσολάβηση ενός κοινού γνωστού, εκείνος του ζήτησε να του σκιτσάρει πρόχειρα σε ένα χαρτί αυτό που έβρισκε ενδιαφέρον. Ο Giugiaro, παρά την αμηχανία που ένοιωσε, έφτιαξε κάτι χωρίς χρονοτριβή και του το έδωσε. Ο Νούτσιο το βρήκε μεν ελπιδοφόρο, όμως του ζήτησε να του προτείνει σύντομα κάτι πιο συγκεκριμένο. Ύστερα από δύο ημέρες ο νεαρός παρέδωσε κάτι τόσο ολοκληρωμένο, που το επιτελείο του Μπερτόνε αρνήθηκε αρχικά να πιστέψει ότι το είχε ετοιμάσει μόνος του. Μετά από λίγες ημέρες δουλειάς στο studio Bertone, στη διάρκεια των οποίων βελτίωσε περισσότερο την ιδέα του, παρουσίασε στους νέους του συνεργάτες το πρώτο του αυτοκίνητο: Την Alfa Romeo «2000/2600 Sprint»…

Oι πρώτες δημιουργίες

Το 1960, εκτός από την Alfa Romeo «2000/2600 Sprint», επιμελήθηκε και μια έκδοση της Ferrari «250 GT», ενώ δούλεψε και το Gordon Keeble «GT» από κοινού με τον Μπερτόνε. Τον επόμενο χρόνο προέκυψαν και άλλες καλές ιδέες όπως το ASA «1000 Coupe», η Aston Martin «DB4 GT Jet», η BMW «3200 CS» και η Maserati «5000 GT». Οι δύο συνεργάτες, δουλεύοντας μόνοι στο σχεδιαστήριο για αρκετές ώρες κάθε ημέρα, παρουσίασαν το 1962 το Iso Rivolta «330/340 GT» και το Simca «1000/1200 S Coupe». Ένα χρόνο αργότερα πήραν σειρά το πανέμορφο supercar Iso Grifo και η μετέπειτα περιώνυμη Alfa Romeo «Giulia GT». Όσο για τη Chevrolet «Corvair Testudo», που βασίστηκε στο αμερικανικό σασί της «Corvair Monza GT Concept», ήταν αποκλειστικά δικό του δημιούργημα. Το περιθώριο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξή της ήταν μόλις δύο μήνες, όμως ο Τζιορτζέτο κατάφερε να κινηθεί μέσα σε αυτό, ολοκληρώντας τη δουλειά στις 3 Μαρτίου του 1963. Την ίδια ημέρα το αυτοκίνητο ταξίδεψε για τη διεθνή έκθεση της Γενεύης, όπου και παρουσιάστηκε επίσημα.

«Testudo»

Η εξωτερική εμφάνιση της Chevrolet «Corvair Testudo» κέντρισε το ενδιαφέρον των επισκεπτών με τις άφθονες καμπύλες της, που ιδίως από το πλάι παρέπεμπαν στη Jaguar «E-Type», χωρίς όμως και να την αντιγράφουν. Παράλληλα, εναρμονισμένη με το «διαστημικό» design της εποχής, αποκάλυπτε το πολύ όμορφο διθέσιο εσωτερικό της, με το άνοιγμα της διάφανης καλύπτρας της προς τον ουρανό. Στο πίσω μέρος της είχε τοποθετημένο τον αλουμινένιο 6κύλινδρο επίπεδο κινητήρα της General Motors, χωρητικότητας 2.7 λίτρων και απόδοσης 142 ίππων, ο οποίος συνεργαζόταν με ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων πέντε σχέσεων. Για την «Testudo» o Giorgetto Giugiaro έχει μιλήσει αρκετά στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς την ορόσημο, επειδή με αυτήν αισθάνθηκε ότι πραγματικά συνέβαλε στον αυτοκινητιστικό σχεδιασμό, αποδεικνύοντας συνάμα στον εαυτό του ότι ήταν σε θέση να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν και να δημιουργήσει κάτι που προερχόταν από τη φαντασία του.

Body design: Giorgetto Giugiaro (Bertone) Κινητήρας: 6κύλινδρος επίπεδος Κυβισμός: 2.683 κ.εκ. Διάμετρος x διαδρομή: 87.3 mm x 74.7 mm Μέγιστη ισχύς: 142 ίπποι στις 5.200 σ.α.λ. Mέγιστη ροπή: 19,7 χλγμ. Κιβώτιο ταχυτήτων: χειροκίνητο 5 σχέσεων Μετάδοση κίνησης: στους πίσω τροχούς Μήκος: 4.300 χλστ. Πλάτος: 1.720 χλστ. Ύψος: 1.060 χλστ. Μετατρόχιο εμπρός: 1.400 χλστ. Μετατρόχιο πίσω: 1.440 χλστ. Μεταξόνιο: 2.400 χλστ.