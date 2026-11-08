Delaheye 135 – Ο φονέας των γιγάντων

Μεγάλη τιμή για τα δρώμενα του ιστορικού αυτοκινήτου στη χώρα μας η ήταν συμμετοχή στο «1000 Miglia experience Greece 2026» του Delaheye 135, ενός από τα πιο ξεχωριστά αγωνιστικά της δεκαετίας του ‘30.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΗΡΑΣ

Η Automobiles Delahaye ιδρύθηκε το 1894 στην Τουρ από τον μηχανικό Εmile Delaheye, ο οποίος 12 χρόνια αργότερα μετέφερε τις εγκαταστάσεις της στο Παρίσι. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της κατασκευάζοντας κινητήρες και μοντέλα καθημερινής χρήσης, καθώς και φορτηγά. Tη δεκαετία του ’30, που ήταν η περίοδος της μεγαλύτερης ακμής της, εξελίχθηκε σε σύμβολo της γαλλικής κομψότητας, ακολουθώντας για τα μοντέλα παραγωγής τις σχεδιαστικές τάσεις της art deco.

Παράλληλα, υιοθέτησε πρωτοποριακές μηχανικές επιλογές, οι οποίες την οδήγησαν πολύ μπροστά από την εποχή της. Δεν άργησε να εμπλακεί και στους αγώνες, χρησιμοποιώντας έναν 6κύλινδρο σε σειρά ατμοσφαιρικό κινητήρα 3,2 λίτρων, που προερχόταν από τα επαγγελματικά της μοντέλα και τροποποιήθηκε αριστουργηματικά από τον ταλαντούχο μηχανικό Jean Francois. Έτσι γεννήθηκε το Delahaye 135, που εξελίχθηκε σε θρύλο της προπολεμικής εποχής των αγώνων.

Στις πρώτες του εκδόσεις απέδιδε 95 έως 110 ίππους, με την ισχύ του να ξεπερνά τους 160 όταν ο κινητήρας του ανέβηκε στα 3,6 λίτρα, και για την «αναπνοή» του φρόντιζαν τρία καρμπυρατέρ της Solex. Eκτός όμως από το εξαιρετικό του μηχανικό σύνολο, είχε και σημαντικό πλεονέκτημα στις πίστες και χάρη στο ηλεκτρομαγνητικό κιβώτιο ταχυτήτων Cotal των τεσσάρων προεπιλεγμένων σχέσεων, το οποίο μέσω ενός μικρού μοχλού στην κολόνα του τιμονιού επέτρεπε αστραπιαίες αλλαγές χωρίς τη χρήση του κλασικού συμπλέκτη, που ήταν χρήσιμος μόνο στην εκκίνηση (με δυο λόγια, ήταν 80 χρόνια μπροστά από την εποχή του).

O οδηγός χρησιμοποιούσε έναν μικροσκοπικό διακόπτη (σαν μίνι λεβιέ) τοποθετημένο στην κολόνα του τιμονιού, ο οποίος έλεγχε τις αλλαγές ηλεκτρικά. Μέσα στο κιβώτιο υπήρχαν επικυκλικά (πλανητικά) συστήματα γραναζιών που περιβάλλονταν από ισχυρούς ηλεκτρομαγνητικούς δακτυλίους. Όταν ο οδηγός κουνούσε τον μικρό μοχλό στο τιμόνι, έστελνε ηλεκτρικό ρεύμα στον αντίστοιχο ηλεκτρομαγνήτη. Αυτός «κλείδωνε» ακαριαία το σωστό σετ γραναζιών, επιλέγοντας τη σχέση μετάδοσης. Τέλος, το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου δεν ξεπερνούσε τα 950 κιλά, ενώ η ταχύτητά του άγγιζε τα 200 χλμ./ώρα.

Το γαλλικό αυτοκίνητο αποδείχθηκε «φονέας γιγάντων» στα τέλη της δεκαετίας του ’30, κερδίζοντας κορυφαία αυτοκίνητα όπως οι Bugatti και οι Alfa Romeo, λόγω της απαράμιλλης αξιοπιστίας του. Βαμμένο στα χρώματα της ιδιωτικής αγωνιστικής ομάδας Ecurie Bleue, κατέκτησε τη δεύτερη και την τρίτη θέση στο Le Mans το 1937, ενώ την επόμενη χρονιά νίκησε τον φημισμένο 24ωρο αγώνα με ένα απολυταρχικό «1-2-4» που έμεινε στην ιστορία.

Των λαμπερών αυτών αποτελεσμάτων προηγήθηκε μια δεύτερη και τρίτη θέση στο Μille Miglia του 1936, στο οποίο ο νικητής Αντόνιο Μπρίβιο, με μια Alfa Romeo 8C 2900 A Spider, με πολύ κόπο τερμάτισε «μια ανάσα» μπροστά του. Ως επιστέγασμα, το Delahaye 135 έχει και δύο νίκες στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο, το 1937 και το 1939.

Το ξέσπασμα του B’ Παγκοσμίου Πολέμου σταμάτησε τα πάντα και η γαλλική εταιρεία άντεξε μόνο λίγα χρόνια μετά από αυτόν. Το 1954 εξαγοράστηκε από την ανταγωνίστρια Hotchkiss και η παραγωγή των επιβατικών αυτοκινήτων σταμάτησε οριστικά, κλείνοντας μία από τις πιο ξεχωριστές ιστορίες της αυτοκίνησης. Kατασκευάστηκαν μόλις 17 μονάδες του Delaheye 135, άλλες όμως πηγές αναφέρουν 14, με τη σημερινή του συλλεκτική αξία να αγγίζει τα 1.500.000 ευρώ.