Έφτασε ή ώρα για το 8ο 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa

Η ΑΛΜΑ Αιγίου προτρέπει τους φίλους του ιστορικού αυτοκινήτου να ζήσουν από κοντά στις 14 και 15 Φεβρουαρίου το 8ο 4ΤΡΟΧΟΙ Rally Regularity Monte Vostitsa, έναν αγώνα που πλέον έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στο Πρωτάθλημα Regularity της ΟΜΑΕ.

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η διοργάνωση επιστρέφει δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τον πρωταθληματικό της χαρακτήρα. Με τη σύμπραξη των αθλητικών σωματείων που στηρίζουν τον θεσμό των αγώνων Regularity και με τη χρήση σύγχρονων, αξιόπιστων συστημάτων χρονομέτρησης υψηλής ακρίβειας, ο αγώνας προσφέρει ένα επίπεδο οργάνωσης αντάξιο των κορυφαίων διοργανώσεων της χώρας.

Φέτος, μάλιστα, αποτελεί τον πρώτο διήμερο αγώνα στην ιστορία της ΑΛΜΑ Αιγίου, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή εξέλιξη και τη στοχευμένη πορεία του σωματείου, με τον πήχη να τίθεται ακόμη ψηλότερα (δείτε εδώ τις συμμετοχές). Η επιλογή του διήμερου χαρακτήρα του αγώνα δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό σκέλος, αλλά και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στα πληρώματα να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο, τους ανθρώπους και τη φιλοξενία της περιοχής, μετατρέποντας τη συμμετοχή τους σε ένα ευχάριστο και ουσιαστικό διήμερο παραμονής στην Αιγιάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, το Rally Regularity Monte Vostitsa δεν λειτουργεί μόνο ως αγωνιστική διοργάνωση υψηλού επιπέδου, αλλά και ως ένας ζωντανός θεσμός που στηρίζει και προβάλλει την πόλη του Αιγίου, δημιουργώντας αλληλεπίδραση ανάμεσα στον αθλητισμό, την τοπική κοινωνία και την επισκεψιμότητα της περιοχής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η αγωνιστική αυλαία θα ανοίξει στις 12:00 το μεσημέρι από την Πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο, έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη. Από τις 08:30 το πρωί, τα πληρώματα θα προσέρχονται στην πλατεία μέσω των οδών Κλεομένους, Οικονόμου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με τη διακριτική παρουσία της οργάνωσης και με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια, τα ιστορικά αυτοκίνητα θα παρατάσσονται με προσοχή στον χώρο, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό για τους επισκέπτες. Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 έως τις 11:00, ενώ η Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί στο καφέ Papillon, που θα αποτελέσει το κέντρο της διοργάνωσης για την ημέρα. Η διαδρομή του Σαββάτου περιλαμβάνει έξι δοκιμασίες: Σελινούντας, Άγιος Παντελεήμονας, Πλατανιώτισσα, Σέλισσα, Μαμουσιά και Δουμενά, διαδρομές που συνδυάζουν ακρίβεια, ρυθμό και μοναδικά φυσικά τοπία. Μετά από περίπου τρεις ώρες αγωνιστικής δράσης, τα πληρώματα θα φτάσουν στην περιοχή των Καλαβρύτων, όπου θα έχουν ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουν τον τόπο.

Η παραμονή τους εκεί δεν είναι δεσμευτική ως προς την άμεση επιστροφή, δίνοντας την ευκαιρία για μια ουσιαστική γνωριμία με την περιοχή. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται σε ήπιους ρυθμούς, επιτρέποντας στα πληρώματα να απολαύσουν ένα πιο χαλαρό απόγευμα και βράδυ στην πόλη του Αιγίου. Η διανυκτέρευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο προσφέρει στους αγωνιζόμενους και στους συνοδούς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πόλη, να περιηγηθούν στο κέντρο, να απολαύσουν την παραλιακή ζώνη και να ζήσουν όμορφες στιγμές στα καταστήματα εστίασης και φιλοξενίας του Αιγίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η δεύτερη ημέρα θα ξεκινήσει στις 10:30 από το Παλαιό Λιμάνι Αιγίου, έναν χώρο που έχει ταυτιστεί με τις μεγάλες στιγμές των διοργανώσεων της ΑΛΜΑ. Οι πέντε δοκιμασίες της ημέρας (Άνω Ακράτα, Στύξ, Αγία Λαύρα, Πετσάκοι και Φτερή) αναδεικνύουν την αυθεντική ομορφιά της Αιγιάλειας, ενώ προβλέπεται και στάση στα Καλάβρυτα, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του αγώνα ως μια περιήγηση ακριβείας μέσα σε τοπία μοναδικού φυσικού κάλλους. Ο τερματισμός αναμένεται περίπου στις 15:30 στο Αίγιο.

Στη συνέχεια, στον φιλόξενο χώρο του εστιατορίου «Τα λόγια της Πλώρης», στο λιμάνι του Αιγίου, θα πραγματοποιηθεί το γεύμα προσφορά της οργάνωσης και η τελετή απονομής, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα που τιμά την προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων. Το 8ο Rally Regularity Monte Vostitsa δεν είναι απλώς ένας αγώνας ακριβείας. Είναι μια διοργάνωση που προβάλλει το Αίγιο και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τα φυσικά τοπία, την ιστορία και τη φιλοξενία της τοπικής κοινωνίας. Με έμφαση στην ποιότητα, στην ακρίβεια των μετρήσεων, στη φροντίδα των αγωνιζομένων και στην εμπειρία των θεατών, η ΑΛΜΑ Αιγίου συνεχίζει να επενδύει σε αγώνες που συνδυάζουν αθλητισμό, πολιτισμό και τουριστική προβολή.