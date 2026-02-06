Εκδήλωση για την «ημέρα των ερωτευμένων» από τη Λέσχη φίλων Fiat 500

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11:30 π.μ. η Λέσχη των φίλων του Fiat 500, σε όλες του τις εκδόσεις και τα παράγωγά του, διοργανώνει την «εκδήλωση των ερωτευμένων».

Θα είναι μια ξεχωριστή περιήγηση, ιδανική για να γίνουν όλοι πιο ρομαντικοί αυτή την ιδιαίτερη μέρα του χρόνου, όπως αναφέρει η Λέσχη.

Η εκκίνηση θα γίνει από την αφετηρία του Μαραθωνίου. Το μέρος, με τόσο έντονη ιστορία και θετική ενέργεια, έχει επίσης σπουδαίο συμβολισμό και διαφημίζει την χώρα μας σε όλη την υφήλιο. Αυτό θα δώσει τον τόνο για μια μέρα γεμάτη εικόνες, ήχους και άμορφες αναμνήσεις. Η συνέχεια θα δοθεί στο Μικρό Σέσι, ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα στην φύση και με απολαυστική οδήγηση. Κατόπιν, υπάρχει μια σύντομη στάση για χαλαρή κουβέντα, απαιτούμενες φωτογραφίες και ξεκούραση, πριν την έναρξη της διαδρομής προς Γραμματικό.

Η διαδρομή υπόσχεται όμορφες εναλλαγές τοπίου και την ευκαιρία απόλαυσης της οδήγησης με καλή παρέα. Η επιστροφή στον Μαραθώνα θα οδηγήσει στον απαραίτητο «ανεφοδιασμό», ο οποίος αυτή τη φορά θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο Αρχοντικό Λέκκα, όπου θα περιμένει νόστιμο και καλό φαγητό, φιλοξενία και μια ατμόσφαιρα ιδανική για να κλείσει όμορφα η ημέρα. Επίσης, παρέχεται ιδιωτικός χώρος παρκαρίσματος Προσεγμένο και παραδοσιακό φαγητό θα συμπληρώσουν ιδανικά την εμπειρία της διαδρομής. Θα είναι μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη οδήγηση, μουσική, γέλια και φυσικά καλό φαγητό. Ημερομηνία λήξης συμμετοχών είναι η Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Δελτίο Τύπου