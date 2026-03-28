Εκκίνηση για το Attica Classic Rally

Το Attica Classic Rally, που εκκινεί στις 29 Μαρτίου με 30 συμμετοχές, αποτελεί έναν φόρο τιμής στους αγώνες του παρελθόντος που διεξάγονταν στην Αττικοβοιωτία.

Με συντελεστή 1 για τον θεσμό, ο αγώνας αναμένεται να έχει έντονο ενδιαφέρον εξαιτίας των πολλών και ποιοτικών πληρωμάτων, τα οποία θα μονομαχήσουν στον κορυφαίο αγώνα ακριβείας εντός Αττικής. Ο αγώνας ξεκινά την Κυριακή το πρωί στις 10:30 από την πλατεία Χαλανδρίου (Αγ. Νικόλαος) και ύστερα από 150 χιλιόμετρα μέσα από θρυλικές διαδρομές, θα καταλήξει στις 16:00 στο χωριό Στεφάνη για τον τερματισμό και την απονομή.

Στις συμμετοχές διακρίνουμε όλα τα κορυφαία πληρώματα του ελληνικού Regularity και φυσικά τους περσινούς πρωταθλητές που διεκδικούν για μια ακόμα φορά τη νίκη. Θα μπορέσουν οι Γεράσιμος Κατοχιανός – Γιώργος Κατοχιανός να επαναλάβουν την περσινή τους επίδοση του Ακρόπολις και να «κλέψουν» τη γενική από τα χέρια των περσινών πρωταθλητών Κυριάκου Φαρμάκη – Μαρίας Αθανασοπούλου ή θα βγουν σφήνα οι πολύπειροι Άρης Γεωργοσόπουλος – Νικόλαος Κοντοπός; Μήπως τελικά οι Γιώργος Γεωργακόπουλος – Τάσος Δούρος που καραδοκούν με το «πολεμικό» τους Mini θα βρεθούν στην κορυφή ή οι Δημήτρης Ποριώτης – Mike Σιεττός τους κοιτάνε όλους στα ίσια;

Φυσικά, πρωταγωνιστές είναι και οι Πουλιέρης Νίκος – Άρης Παπακωνσταντίνου που κοιτάνε γενική από την εκκίνηση, καθώς και οι Βάσος Θεοδοσίου – Κωνσταντίνος Πιπέρος (που φέτος κατεβαίνουν με νέο όχημα VW). Είναι μόνο αυτοί οι πρωταγωνιστές; Νομίζετε! Ρίξτε μια ματιά στις συμμετοχές και θα ανακαλύψετε ότι όλη η αφρόκρεμα του ελληνικού Regularity κατεβαίνει στο Attica Classic Rally και με την γνωστή νοοτροπία της ΟΜΑΕ όπου οι ΜΩΤ είναι προγραμματισμένες για να βγαίνουν απο όλα τα οχήματα, όλα τα πληρώματα έχουν την ευκαιρία για μια θέση στην κορυφή!

Σαν αγώνας ακριβείας, όλες οι πολλαπλές μετρήσεις (80+) είναι στο μέτρο, χρησιμοποιώντας τα αξιόπιστα ελληνικά συστήματα Trailtrip – Trailtrack. Το Attica Classic Rally υπόσχεται για μια ακόμα φορά να προσφέρει στους συμμετέχοντες την απόλυτη εμπειρία ενός Regularity αγώνα, συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα και δράση, με σεβασμό στην παράδοση και στα ιστορικά αυτοκίνητα. Χωρίς υπερβολές στις ΜΩΤ, σε δοκιμασίες και απλές, με ακριβείς μετρήσεις: ένα πραγματικό Regularity για όλα τα Ιστορικά -Κλασικά αυτοκίνητα. Μην χάσετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του αγώνα.

