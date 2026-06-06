ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Πριν 40 χρόνια

Το Ράλλυ των Θεών του 1986, αγώνας ιδιαίτερος, με αναθεώρηση της διαδρομής του, χωρίς Πελοπόννησο, ενώ αποδείχθηκε και σημαντικός σε βάθος χρόνου. Για την ιστορία του και για την αντίστοιχη του WRC, όταν η προσωπική μαρτυρία κάνει τη διαφορά.

Απόλυτη προσαρμογή στις 13 ώρες οδήγηση για κάθε σκέλος, ακολουθώντας το νέο κανονισμό της FIA μετά το δυστύχημα στην Πορτογαλία, όπου χάθηκαν ζωές. Φρέσκο lay out με 46 ε.δ., έργο του αείμνηστου Κώστα Γλωσσώτη που είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη του Αλέξανδρου Δαρδούφα, σε συνεργασία με τον έμπειρο Μάριο Μανούτσι, συνοδηγός του Σάντρο Μουνάρι και ακόμα τρέχουμε. Η οργάνωση, οι κριτές, οι συμμετέχοντες, οι μηχανικοί στο Stop κάθε ε.δ. αλλά και οι θεατές. Το ατού του ελληνικού αγώνα και σήμερα.

Σκληρή η Αττική με επτά ε.δ. ως πρόγευση, ατελείωτη η Στερεά Ελλάδα διασχίζοντας τη Φωκίδα με τους Βωξίτες και τις Καρούτες ανηφόρα και φτάνοντας μέχρι τον Προυσό. Στη συνέχεια, μέσω της ε.δ. Ναύπακτος, -σε απευθείας τηλεοπτική κάλυψη, με περιγραφή από τον Παύλο Αλέπη- και της Συκέας των 45 χιλιομέτρων, όπου λόγω της διαφοράς της ώρας δεν ήταν οι συνθήκες ίδιες για όλους, διανυκτέρευση στα Καμένα Βούρλα.

Στη Συκέα, όπου σε S με έργα και κακή σήμανση κτύπησε ο Σάλονεν το Peugeot. Την επομένη, ap;o τη Μακρυράχη νάμαστε σε Ραχούλα-Νεράιδα-Ταρζάν πριν τις Καρούτες, κατηφόρα.

Στην Ιτέα, στην έξοδο της πόλης, ΣΕΧ και συναισθημάτων, με «τομεάρχη» τον αείμνηστο Ανδρέα Καλαφάτη.

Στη συνέχεια, Αλουμίνιο και Πλατανάκι για τον τελευταίο χορό.

Στο δρόμο για το Παναθηναϊκό Στάδιο σε συνθήκες που υποστηρίζουν τον τίτλο Rally of Gods, ενδιάμεσος σταθμός στα 120 εργοστάσια επίπλων με εξαιρετικές συνθήκες προβολής, ενώ για τη διαδρομή μέχρι το Ζάππειο φρόντισε η ομάδα Ζ της ΕΛΑΣ.

Ήταν το τελευταίο Ακρόπολις με τα θηρία του γκρουπ Β. Πετούσαν στην αρχή τα Ford RS 200, με τους Μπλόμκβιστ και Γκρούντελ, αλλά ήταν όμορφο ότι ο αγώνας κρίθηκε στο τέλος.

Νικητές οι Γιούχα, Κάνκουνεν και Πίρονεν με το Peugeot 205Τ16, απέναντι στους Άλεν-Κιβιμάκι που εγκατέλειψαν με τη Lancia S4 στην προτελευταία ε.δ. του αγώνα, από το Αλουμίνιο στον Ελικώνα.

Νικητής ο Φινλανδός, σήμερα αφεντικό της αγωνιστικής ομάδας Ράλλυ της Toyota, εξασφάλισε τον πρώτο από τους τέσσερις τίτλους του, στο τέλος του χρόνου στο RAC.

Στον μεταξύ των Ελλήνων αγώνα, καταγράφεται η ταχύτητα των Τζίγγερ-Στεφανή με το ΗΒ Audi Quattro Α2, το πείσμα του Γιώργου Μοσχού με το Δημήτρη Βαζάκα δίπλα του στο 240 RS που έχασε ένα ημιαξόνιο και πολύ χρόνο στο Διόνυσο, δεύτερη ε.δ. του αγώνα.

Ακόμα, ο αξιόπιστος αγώνας του Μέλα με την κόκκινη MOMO-037, ο έξυπνος αγώνας των Παύλου Μοσχούτη-Σιλεφ με το VW Golf GTi-ΙΙ/8V εξ Αποστόλου, ενώ κινήθηκαν εξαιρετικά και οι Μανώλης Παναγιωτόπουλος-Νίκος Γενεράλης με την Brooks-Corolla.

Σημαντικό αποτέλεσμα για τους Έλληνες, η 5η θέση της γενικής, όντας και πρώτοι Έλληνες, από τους Στρατισίνο-Κώστα Φερτάκη με το εργοστασιακό Nissan 240 RS, συμμετοχή της Νικ. Ι. Θεοχαράκης.

Δεν ξεχνιούνται, η άψογη συνεργασία όλων μας στη Nissan με τους Βαχαν Τερζιαν-Γιαννάκη Θεοφάνους, στο τρίτο RS, η διαχείριση του Νίκου Κελεσάκου ώστε να μην εξελιχθεί σε κρίση η επιτυχία της ομάδας και η αποθέωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με το χειροκρότημα να ξεπερνάει το αντίστοιχο για τον νικητή, σε εποχή που προέκυπτε υπεραξία όταν η πρώτη θέση μεταξύ των Ελλήνων, συνδυαζόταν με διάκριση στη γενική κατάταξη. _ Στρατισίνο