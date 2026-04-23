Ελληνική Λέσχη Φίλων Fiat 500 & Συναφή – 30 χρόνια: Την Κυριακή, στη Μαλακάσα!

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Fiat 500 & Συναφή συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς ενεργούς παρουσίας στον χώρο του ιστορικού αυτοκινήτου και διοργανώνει εορταστική εκδήλωση την Κυριακή 26 Απριλίου στη Μαλακάσα.

Με ξεκάθαρο στόχο, χωρίς συμβιβασμούς και πολιτική, τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Fiat 500, αλλά και των συναφών ιταλικών μοντέλων που σημάδεψαν την αυτοκινητιστική ιστορία. Στο πλαίσιο του επετειακού αυτού ορόσημου, η Λέσχη διοργανώνει εορταστική εκδήλωση την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στον χώρο του “Malakasa Shooting Center”, από τις 09:30πμ – 14:00μμ, προσκαλώντας τα μέλη της, τους φίλους του ιστορικού αυτοκινήτου, γνώστες της ιστορίας, συλλέκτες, εκπροσώπους φορέων και θεσμών. Το κυριότερο, τους νεότερους λάτρεις της Ιταλικής Σχολής που είτε την ακολουθούν με συνέπεια, είτε θέλουν να μαθαίνουν τη σωστή πλευρά της ιστορίας της.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες και παρουσιάσεις που ανατρέχουν στη διαδρομή της Λέσχης από την ίδρυσή της έως σήμερα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της στην προώθηση της κουλτούρας των ιστορικών αυτοκινήτων καθώς και τη συμβολή της στη διάδοση της αυτοκινητιστικής παιδείας και της τεχνικής γνώσης γύρω από τα κλασικά μικρά ιταλικά μοντέλα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και στατική έκθεση επιλεγμένων ιστορικών οχημάτων, με αυτοκίνητα σε αυθεντική ή πλήρως αναπαλαιωμένη κατάσταση, που αναδεικνύουν τη μηχανολογική απλότητα, τον σχεδιαστικό χαρακτήρα και τη διαχρονική γοητεία τους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ιδιοκτήτες και μέλη της Λέσχης, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, όπως και τη γνώση τους και μακάρι όπως λέγεται να τιμήσει το γεγονός με την παρουσία του ο κ. Γιώργος Λυμπεράκης, ο Έλληνας segniore Μaserati και Bugatti με βαθειά γνώση της Ιταλικής Ιστορίας για το αυτοκίνητο κ.ο μόνο.

Ο εορτασμός των 30 χρόνων της Λέσχης, σε εκδήλωση που συντονίζει η ιδιαίτερα επικοινωνιακή κ. Ζαχαρούλα Χαρίση και κοσμούν τα μέλη του ΔΣ της λέσχης, αποτελεί φόρο τιμής στο παρελθόν, αλλά και μια ξεκάθαρη δήλωση για τη συνέχεια της δραστηριότητας και της προσφοράς της στον χώρο του ιστορικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Μένουμε συντονισμένοι. _ΣΧ