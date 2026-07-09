Ένα Citroen 2CV αφιερωμένο στη στρογγυλή θέα

Με το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον στα ύψη λόγω Μουντιάλ, η Citroën τιμά τα 40 χρόνια από την παρουσίαση του 2CV Cocorico, μιας περιορισμένης έκδοσης που σχεδιάστηκε το 1986 για να γιορτάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.

Για σχεδόν 80 χρόνια, το 2CV αποτελεί την απόλυτη έκφραση του πνεύματος της Citroen: ένα προσιτό, ευρηματικό αυτοκίνητο, βαθιά συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των Γάλλων. Στη διάρκεια της μακράς πορείας του παρουσιάστηκε σε πολυάριθμες συλλεκτικές εκδόσεις, ανανεώνοντας διαρκώς τον χαρακτήρα του και αποτυπώνοντας το πνεύμα κάθε εποχής. Ανάμεσα σε αυτές τις εμβληματικές εκδόσεις, το 2CV Cocorico κατέχει ξεχωριστή θέση. Παρουσιάστηκε το 1986, σε μια περίοδο έντονου αθλητικού ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας, συμβολίζοντας τόσο τη δημιουργικότητα της Citroen όσο και τον μοναδικό δεσμό της με τη λαϊκή κουλτούρα.

Σαράντα χρόνια αργότερα, καθώς ο κόσμος ζει και πάλι στον παλμό του ποδοσφαίρου με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, η Citroen τιμά αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Η επέτειος αυτή αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη φιλοδοξία της να διατηρήσει ζωντανή τη φιλοσοφία του 2 CV, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η ιδέα για τη δημιουργία του 2CV Cocorico γεννήθηκε το 1986, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξήχθη στο Μεξικό. Εκείνη την περίοδο, η Γαλλία καθιερωνόταν ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους και την κοινή γνώμη. Η Citroen αξιοποίησε αυτή τη συγκυρία, δημιουργώντας μια συλλεκτική έκδοση που αποτύπωνε το κλίμα αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και συλλογικού ενθουσιασμού που χαρακτήριζε την εποχή.

Το σχέδιο, που δημιουργήθηκε από τον Serge Gevin, βασίστηκε αρχικά σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα δυνατή ιδέα: να γιορτάσει μια πιθανή νίκη της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να εκφράσει το κύμα εθνικού ενθουσιασμού που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Αν και η εθνική ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία, επικρατώντας μεταξύ άλλων της Ιταλίας και της Βραζιλίας, δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες, καθώς αποκλείστηκε από τη Δυτική Γερμανία στις 25 Ιουνίου 1986. Ωστόσο, το πρωτότυπο της 2CV Cocorico γνώρισε τέτοια αποδοχή ώστε αποφασίστηκε η διάθεσή του στην αγορά στις αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σε περιορισμένη παραγωγή 1.000 μονάδων, αποκλειστικά για τη γαλλική αγορά.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια νέα κατεύθυνση για τη συγκεκριμένη έκδοση. Από ένα μοντέλο άμεσα συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο, το 2CV Cocorico εξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο φόρο τιμής στη Γαλλία και την εθνική της ταυτότητα. Για τον λόγο αυτό, αφαιρέθηκαν τα σχεδιαστικά στοιχεία που παρέπεμπαν ευθέως στο ποδόσφαιρο, δίνοντας τη θέση τους σε μια πιο διαχρονική ερμηνεία των χρωμάτων και του συμβολισμού της γαλλικής τρικολόρ.

H έκδοση 2CV Cocorico, βασισμένη στην έκδοση 2CV 6 Spécial, διατηρεί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανέδειξαν το μοντέλο σε σημείο αναφοράς: τον δικύλινδρο κινητήρα των 602 κ.εκ. με απόδοση 29 ίππων (DIN), το εξαιρετικά χαμηλό βάρος, μικρότερο από 600 κιλά, καθώς και την άνεση που προσφέρει η χαρακτηριστική ανάρτηση της Citroen. Με παραγωγή μόλις 1.000 μονάδων, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά έως τον Μάρτιο του 1987, σε τιμή 36.100 γαλλικών φράγκων (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), το 2CV Cocorico απευθυνόταν σε όσους αναζητούσαν ένα απλό, οικονομικό και ξεχωριστό αυτοκίνητο.

Σήμερα, το 2CV Cocorico έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα περιζήτητο συλλεκτικό μοντέλο για τους φίλους και τους συλλέκτες της Citroen, καθώς συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή, τον συλλογικό ενθουσιασμό που τη χαρακτήρισε και μια ξεχωριστή έκφραση της γαλλικής ταυτότητας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη δημιουργία του 2CV Cocorico, η Citroen αποτίει φόρο τιμής σε ένα πραγματικό σύμβολο της αυτοκίνησης, το οποίο, πολύ πέρα από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, εξακολουθεί να εμπνέει και να καταλαμβάνει μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη και φαντασία.