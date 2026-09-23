Ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για τους αγώνες Regularity και την Οδική Ασφάλεια

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας διοργανώνει μια εξαιρετικά σημαντική ενημερωτική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγώνες ακριβείας (Regularity) ιστορικών οχημάτων και τη σημασία της οδικής ασφάλειας. Τη γενική διαχείριση και τον οργανωτικό συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Σύλλογος Φίλων & Ιδιοκτητών Παλαιών Οχημάτων Πελοποννήσου (Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π.).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, με ώρα έναρξης τις 11:00 π.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τους οδηγούς κάθε ηλικίας.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ώρα 11:00 – Προσέλευση κοινού και χαιρετισμός από τη Δημοτική Αρχή.

και χαιρετισμός από τη Δημοτική Αρχή. Ώρα 11:30 – Ενότητα: Αγώνες Regularity & Ιστορικό Όχημα

Ανάλυση της φιλοσοφίας των αγώνων ακριβείας, των κανονισμών και της σημασίας της διατήρησης της τεχνικής κληρονομιάς.

Ανάλυση της φιλοσοφίας των αγώνων ακριβείας, των κανονισμών και της σημασίας της διατήρησης της τεχνικής κληρονομιάς. Ώρα 12:30 – Διάλειμμα

Ώρα 13:00 – Ενότητα: Οδική Ασφάλεια & Συμπεριφορά στον Δρόμο

Ανοιχτή συζήτηση για την οδηγική παιδεία, τον σεβασμό στον Κ.Ο.Κ. και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ανοιχτή συζήτηση για την οδηγική παιδεία, τον σεβασμό στον Κ.Ο.Κ. και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. [13:45] – Ερωτήσεις κοινού και ανοιχτός διάλογος με τους προσκεκλημένους εισηγητές.

Το Πάνελ των Ομιλητών

Στο βήμα θα βρεθούν κορυφαία και καταξιωμένα ονόματα του χώρου του αυτοκινήτου, οι οποίοι θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους:

Στρατής Χατζηπαναγιώτου (Διευθυντής του περιοδικού «4Τροχοί», πολυπρωταθλητής αγώνων ράλι και γνωστός στον χώρο ως “Στρατισίνο”)

(Διευθυντής του περιοδικού «4Τροχοί», πολυπρωταθλητής αγώνων ράλι και γνωστός στον χώρο ως “Στρατισίνο”) Νίκος Τσάδαρης (Δημοσιογράφος αυτοκινήτου και έμπειρος οδηγός αγώνων)

(Δημοσιογράφος αυτοκινήτου και έμπειρος οδηγός αγώνων) Μιχάλης Μουζούκης (Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων – ΣΙΣΑ)

Στόχος της πρωτοβουλίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού και αθλητικού ρόλου των ιστορικών αυτοκινήτων, καθώς και η εξοικείωση του κοινού με τη φιλοσοφία των αγώνων Regularity — όπου το ζητούμενο δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ακρίβεια, ο απόλυτος έλεγχος του οχήματος και ο σεβασμός στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία των ιστορικών οχημάτων στον χώρο κρίνεται απαραίτητη για την άρτια εικόνα και την ολοκληρωμένη διεξαγωγή του σεμιναρίου, καθώς προσφέρουν στους παρευρισκόμενους μια ζωντανή, πρακτική επαφή με τη φιλοσοφία και την τεχνική των αγώνων ακριβείας. Για τον σκοπό αυτό, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους κατόχους κλασικών οχημάτων να προσέλθουν με τα αυτοκίνητά τους, πλαισιώνοντας ενεργά την εκδήλωση. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν καίρια ζητήματα οδικής παιδείας και ασφάλειας, υπενθυμίζοντας ότι η σωστή και ασφαλής συμπεριφορά στον δρόμο αφορά και προστατεύει όλους τους πολίτες.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και ο ΣΦΙΠΟΠ προσκαλούν τους τοπικούς φορείς, τους λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου και όλους τους οδηγούς να παρευρεθούν στην εκδήλωση και να συμμετάσχουν στον διάλογο για μια ασφαλέστερη οδική καθημερινότητα.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας & Το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΦΙΠΟΠ