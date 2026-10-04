Έπεσε η αυλαία του 1000 Miglia Experience Greece 2026

Εξέλιξη την οποία δεν θα μπορούσε να υποθέσει ούτε ο πλέον ευφάνταστος σεναριογράφος είχε το 1000 Miglia Experience Greece 2026, η αυλαία του οποίου έπεσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με την τελευταία ημέρας δράσης και την λαμπερή τελετή των απονομών στην Astir Marina της Βουλιαγμένης.

Έπειτα από σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα, η πρωτιά στην penalties classification κρίθηκε στην… ηλικία του οχήματος, καθώς οι John και Chelly Houtcamp με Alfa Romeo 6C 1750 και οι Gianluigi και Federico Smussi με MGTF 115 είχαν ακριβώς τους ίδιους βαθμούς ποινής, ήτοι από 469! Έτσι την πρώτη θέση κατέκτησε το ολλανδικό πλήρωμα, καθώς η AlfaRomeo είναι του 1929, ενώ το MG των Ιταλών κατασκευάστηκε το 2004. Στην τρίτη θέση του πίνακα με τους λιγότερους βαθμούς ποινής ήταν οι Fabrizio Macario-Giovanna DiCostanzo με Ferrari 296 GTB του 2022.

Τους λιγότερους βαθμούς ποινής στην κλάση «Historic Cars» συγκέντρωσαν οι John και Chelly Houtcamp με Alfa Romeo 6C 1750 του 1927, ακολούθησαν οι Giustino De Sanctis-Claudia Morbiducci με Porsche 356 Speedster του 1954 και την τριάδα συμπλήρωσαν οι Umberto Galloni-Albert Wetz επίσης με Alfa Romeo 6C 1750του 1927. Στην κλάση «1000 Miglia Eligible Cars» τους λιγότερους βαθμούς ποινής συγκέντρωσαν οι John και Chelly Houtcamp με AlfaRomeo 6C 1750 του 1929, ακολουθούμενοι από τους Giustino DeSanctis-Claudia Morbiducci με Porsche 356 Speedster του 1954 και τους Umberto Galloni-Albert Wetz επίσης με AlfaRomeo 6C 1750 αλλά κατασκευής 1927.

Στην κλάση «Classic Icon Cars» τους λιγότερους βαθμούς ποινής συγκέντρωσαν οι Stephan Schrauwen-Anne Marie Clerckx με Porsche 911 T 2.0L του 1969, ενώ ακολούθησαν οι Ikuro και Yumico Matsuba με Lancia Fulvia Monte Carlo του 1972 και οι Stefano Pirola-Italo Rusconi με Porsche 993 του 1995.

Στην κλάση «GT Cars και Supercars» πρώτευσαν οι Gianluigi και Federico Smussi με MG TF 115, δεύτεροι ήταν οι Fabrizio Macario-Giovanna Di Costanzo με Ferrari 296 GTB του 2022 και τρίτοι οι Graziano Mancinelli-Silivia Claudia Barberi με Ferrari 812 GTS του 2022. Στο έπαθλο «Italian Icon Super Cars» πρώτοι ήταν οι Fabrizio Macario-Giovanna Di Costanzo με Ferrari 296 GTB του 2022, δεύτεροι ήταν οι Graziano Mancinelli-Silivia Claudia Barberi με Ferrari 812 GTS του 2022 και τρίτοι οι Fabio Bergamini-Anna Maria Fabrizi με Ferrari SF90 Spider του 2023.

Δύο πληρώματα είχαν τους λιγότερους βαθμούς ποινής στο «San Lorenzo Yacht Trophy». Ο λόγος για τους Graziano Mancinelli-Silivia Claudia Barberi με Ferrari 812 GTS του 2022 και τους Giustino De Sanctis-Claudia Morbiducci με Porsche 356 Speedster του 1954 που συγκέντρωσαν από 15 βαθμούς ποινής. Τρίτοι ήταν οι John και Chelly Houtcamp με Alfa Romeo 6C 1750 του 1929. Το «Best Lap Cup by Chopard» κατέκτησαν οι John και Chelly Houtcamp με AlfaRomeo 6C 1750 του 1929, ακολουθούμενοι από τους Gianluigi και Federico Smussi με MG TF 115 και τους Fabrizio Macario-Giovanna Di Costanzo με Ferrari 296 GTB του 2022.

Πρώτο ελληνικό πλήρωμα ήταν αυτό των Γιώργου Μπάκου-Σπύρου Καλύβα με Porsche 356 Speedster του 1955, ενώ καλύτερος οδηγός κάτω των 30 ετών αναδείχθηκε ο Δημήτρης Μπάκος και καλύτερος συνοδηγός κάτω των 30 ετών ο Federico Smussi. Οι John και Chelly Houtman κατέκτησαν τα έπαθλα «Leonardo 500» και «Mixed Crew», οι Ikuro και Yumico Matsuba ήταν οι νικητές του «Geoland GroupTrophy», ενώ οι Ricardo Van Landschoot και Jeroen Bossier του «Geoland Real Estate Trophy».Τέλος, το τρόπαιο της καλύτερης ομάδας κατέκτησε η «SF Team Italia».