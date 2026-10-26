Επίσημη παρουσίαση στην Πάτρα της αυτοβιογραφίας του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου

Στον επιβλητικό χώρο της ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ έγινε ενώπιον πλήθους κόσμου η παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου με τίτλο «Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπεράσματος», από τις εκδόσεις 24γράμματα.

Η παρουσίαση στην πρωτεύουσα της Αχαΐας της αυτοβιογραφίας του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου με τίτλο «Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπεράσματος», στην ουσία συνιστούσε την επάνοδο -μετά από μακροχρόνια απουσία- του γνωστού επιχειρηματία και πρωταθλητή των αγώνων αυτοκινήτου στη χώρα μας κ. Αλέξανδρου Μανιατόπουλου στα πατρώα εδάφη, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Από την Πάτρα άρχισε η ενασχόλησή με τον αθλητισμό (βόλεϊ, μπάσκετ, γουότερ πόλο), αλλά και τα πρώτα βήματά του στην δύσκολη τέχνη του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Οι σπουδαίοι ομιλητές και η παρέμβαση του συντονιστή προξένησαν αίσθηση στο ακροατήριο, το οποίο ενθουσιωδώς εκδηλωνόταν και επικροτούσε. Τέλος, στην ήδη φορτισμένη με έντονα συναισθήματα ατμόσφαιρα τον λόγο έλαβε ο πρωταγωνιστής και τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς κ. Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, ο οποίος νωρίτερα είχε συναντήσει παλιούς γνωστούς, φίλους, συνεργάτες και συγγενείς, μέσα σε ένα κλίμα έκπληξης, χαράς, συγκίνησης και ανακούφισης.

Κατά την ομιλία του διηγήθηκε, σε συντομία, τα νεανικά του χρόνια στην Πάτρα και αναφέρθηκε εμφατικά στο παράδειγμα του πατέρα του Λεωνίδα και του θείου του Νίκου, στην επιχείρηση των οποίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εργαζόταν. Η επιρροή αυτών των δύο ανδρών αποτέλεσε τη συνεχή και ζωογόνο παρακίνηση για την μετέπειτα ραγδαία εξέλιξή του. Η συγκίνηση του ομιλητή και τα υψηλά νοήματά του έγιναν δεκτά από το ακροατήριο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και χειροκροτήματα.

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θανάσης Καραλής: Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Μαρία Παυλή -Κορρέ: Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πέτρος Ψωμάς: Εκπαιδευτικός -Συγγραφέας, Νίκος Τσάδαρης: Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ., Μάρκος Καπετανάκης: Μηχανικός – Ηλίας Καφάογλου: Συντονιστής -Δημοσιογράφος -Συγγραφέας.

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