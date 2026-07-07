Favorit: Το πρώτο σύγχρονο Skoda πλησιάζει τα 40 χρόνια ζωής

H επιτυχημένη πρώτη προσπάθεια του εργοστασίου από την Τσεχία να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα από τα γνωστά πισωμήχανα μοντέλα του άλλοτε υπαρκτού σοσιαλισμού και -στα τέλη της δεκαετίας του ’80- να φτιάξει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο.

H Skoda είναι μια ιστορική βιομηχανία που προϋπήρχε πολλών σημερινών κολοσσών, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής Volkswagen. Ένας από τους λόγους που ο Χίτλερ προσήρτησε την (τότε) Τσεχοσλοβακία ήταν και η βιομηχανική υποδομή της Skoda η οποία τότε έφτιαχνε εκτός από αυτοκίνητα, τεθωρακισμένα άρματα μάχης, πυροβόλα, πολυβόλα και άλλα χρήσιμα για τη διεξαγωγή πολέμου.

Ακόμα και ο διάσημος Δρ. Φέρντιναντ Πόρσε εργάστηκε στην αρχή της καριέρας του στη Skoda. Σχεδίασε στα 1914 τον πρώτο υβριδικό ελκυστήρα για τα βαρέα πυροβόλα του στρατού της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, η ονομασία Favorit έχει παρελθόν στην ιστορία της τσέχικης εταιρείας, αφού εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως διακριτικό μιας πολυτελούς λιμουζίνας (Type 923) που παραγόταν μεταξύ των ετών 1936-1941.

Aπλό και σύγχρονο…

Για τα δεδομένα της εποχής, το αυτοκίνητο ήταν μάλλον αξιοπρεπές. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν η πρώτη προσπάθεια των Τσέχων να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα από τα γνωστά πισωμήχανα μοντέλα τους και μετά από πολλά χρόνια να φτιάξουν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Και εν πολλοίς τα κατάφεραν. Αν εξαιρέσει κανείς τον αναιμικό, παλαιό κινητήρα του με τον πλάγιο εκκεντροφόρο και τους 54 ίππους το Favorit ήταν σύγχρονο για την εποχή του.

Μηχανολογικά δεν υστερούσε σε τίποτα από τα mainstream πεντάπορτα της εποχής: ήταν προσθιοκίνητο με τις τυπικές αναρτήσεις της δεκαετίας του ’90: Μακ Φέρσον και ψαλίδια βάσης μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω. Ό,τι ακριβώς «φορούσαν» και τα Golf της εποχής (ακόμα και μετά το 2000).

Το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο από τον Bertone ή, κατά πάσα πιθανότητα, από κάποιο… μεταπτυχιακό φοιτητή στον οποίο ανετέθη ως εργασία! Τέλος πάντων, είναι εμφανές ότι έχει δοθεί προσοχή ώστε οι εξωτερικές επιφάνειες του αμαξώματος να μην είναι πολύπλοκες. Οι Τσέχοι τότε είχαν μόνον απλές στράντζες και γενικώς εργαλειομηχανές που μπορούσαν να κάνουν μόνον βασικά, απλά σχήματα. Τα ίδια και μέσα: όλα τα σχήματα στον εσωτερικό διάκοσμο είναι παραλληλόγραμμα: η φωλιά του πίνακα οργάνων, οι αεραγωγοί, ακόμα και οι διακόπτες.

Φυσικά, ο εξοπλισμός είναι ίδιος με αυτόν που είχαν τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’70: Τίποτα από όλα αυτά που μας έχουν καλομάθει τα τελευταία χρόνια, μόνο τα απολύτως βασικά: χειροκίνητα παράθυρα, χειροκίνητες κλειδαριές κ.λπ. Οι μόνες «πολυτέλειες» είναι το ρυθμιζόμενο ύψος της δέσμης των προβολέων (τέτοιο είχε και το… 2CV!) οι καθαριστήρες τριών ταχυτήτων, οι προβολείς ομίχλης και βεβαίως το πολύ καλό καλοριφέρ, το οποίο ήταν ανέκαθεν παραδοσιακό χαρακτηριστικό των αυτοκινήτων του (πρώην) ανατολικού μπλοκ.

Από το «όλα πίσω» στο «όλα μπροστά»

Το Favorit (κωδική ονομασία Type 781) ήταν ένα οικογενειακό μοντέλο της μικρομεσαίας κατηγορίας, που παραγόταν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Skoda Auto από τον Αύγουστο του 1987 μέχρι τον Ιούλιο του 1995. Στη διάρκεια της οκτάχρονης σταδιοδρομίας του «έζησε» μέσα σε μια δίνη τεράστιων πολιτικών, γεωγραφικών και διοικητικών μεταβολών που επηρέασαν όλη την Ευρώπη: Στην αρχή της παραγόταν σε μια χώρα-δορυφόρο της ΕΣΣΔ με σοσιαλιστικό καθεστώς που την έλεγαν Τσεχοσλοβακία, ενώ στο τέλος της κυλούσε τους τροχούς του στην δυτικού τύπου δημοκρατία της Τσεχίας και υπό τον έλεγχο του Volkswagen Group, που ήταν πλέον ο νέος ιδιοκτήτης της Skoda Auto.

Το Favorit ήταν ένας σταθμός στην πρόσφατη ιστορία της Skoda, καθώς παίρνοντας τη θέση των πολυκαιρισμένων 105/120/130, έθεσε οριστικά στο χρονοντούλαπο την ξεπερασμένη λογική του «όλα πίσω» (κινητήρας-μετάδοση κίνησης), περνώντας πια στην εποχή του «όλα μπροστά». Στις ημέρες μας, αξιολογείται ως το πρώτο μεταπολεμικό μοντέλο της Skoda που κατάφερε να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι στα ομοειδή μοντέλα της Δύσης. Η συνολική παραγωγή του τσέχικου αυτοκινήτου αρίθμησε 1.002.421 μονάδες (783.167 hatchback και 219.254 station wagon). Aντικαταστάθηκε το 1994 από το βασισμένο στο δικό του πάτωμα Felicia, του πρώτου μοντέλου παραγωγής της Skoda Auto υπό την εποπτεία της Volkswagen.

SKODA FAVORIT 1.3 (1990) Αμάξωμα: hatchback Kινητήρας: 4κύλινδρος σε σειρά Κυβισμός: 1.289 κ.εκ. Διάμετρος x διαδρομή: 75.5 mm x 72 mm Σχέση συμπίεσης: 8.8:1 Ισχύς: 54 ίπποι στις 4.500 σ.α.λ. Ροπή: 99 Nm στις 3.000 σ.α.λ. Μετάδοση κίνησης: στους εμπρός τροχούς Κιβώτιο ταχυτήτων: χειροκίνητο 5 σχέσεων Ανώτατη ταχύτητα: 140 χλμ/ώρα 0-100 χλμ./ώρα: 17 δλ. Μήκος: 3.815 χλστ. Πλάτος: 1.620 χλστ. Ύψος: 1.415 χλστ. Μεταξόνιο: 2.450 χλστ. Μετατρόχιο εμπρός: 1.420 χλστ. Μετατρόχιο πίσω: 1.380 χλστ. Βάρος: 875 κιλά

SKODA FAVORIT 1.3 (1994) Αμάξωμα: hatchback Kινητήρας: 4κύλινδρος σε σειρά Κυβισμός: 1.289 κ.εκ. Διάμετρος x διαδρομή: 75.5 mm x 72 mm Σχέση συμπίεσης: 9.7:1 Ισχύς: 68 ίπποι στις 5.000 σ.α.λ. Ροπή: 106 Nm στις 2.600 σ.α.λ. Μετάδοση κίνησης: στους εμπρός τροχούς Κιβώτιο ταχυτήτων: χειροκίνητο 5 σχέσεων Ανώτατη ταχύτητα: 150 χλμ/ώρα 0-100 χλμ./ώρα: 15 δλ. Μήκος: 3.815 χλστ. Πλάτος: 1.620 χλστ. Ύψος: 1.415 χλστ. Μεταξόνιο: 2.450 χλστ. Μετατρόχιο εμπρός: 1.420 χλστ. Μετατρόχιο πίσω: 1.380 χλστ. Βάρος: 875 κιλά

Φωτογραφίες: Skoda