Ferrari 250 LM: Η Ιταλίδα θεά των ’60s

Η πρώτη Ferrari δρόμου με τον κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο στην αγωνιστική της έκδοση κέρδισε τις «24 ώρες» του Le Mans για τελευταία φορά πριν από τη μεγάλη επιστροφή της Scuderia στη θρυλική πίστα και στο WEC, το 2023.

Στις φετινές «24 ώρες» του Le Mans, μια ημιεργοστασιακή Ferrari με πλήρωμα τους Robert Kubica, Phil Hanson και Yifei Ye κέρδισε τον αγώνα, έπειτα από δύο συνεχόμενες νίκες των επίσημων «499Ρ» της Scuderia από το Μaranello. Αυτή η λαμπερή νίκη θα μπορούσε να περιγραφεί ως «παιχνίδι της τύχης και της ζωής» ή ως αυτό που ονομάζουμε «η ιστορία επαναλαμβάνεται», αν και είναι γνωστό ότι το παρελθόν ποτέ δεν επαναλαμβάνεται πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση ήταν μια επετειακή πρωτιά, ακριβώς τρεις ημέρες μετά τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την τελευταία νίκη μιας ημιεργοστασιακής Ferrari στη θρυλική πίστα. Η μόνη διαφορά είναι ότι πριν από τον θρίαμβο αυτόν με τη «250 LM», με την οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, στη σημαντικότερη αναμέτρηση ταχύτητας και αντοχής στον κόσμο είχαν προηγηθεί πέντε συνεχόμενες νίκες των επίσημων αγωνιστικών της ιταλικής εταιρείας.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Το ύστατο μέλος της ένδοξης σειράς «250», που διαδέχθηκε τα θρυλικά διακριτικά «GT», «TR» και «GTO» τα οποία τη συνόδευσαν στη διάρκεια της δεκαετούς σταδιοδρομίας της, παρουσιάστηκε επίσημα στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου των Παρισίων τον Οκτώβριο του 1963. Ήταν η έκδοση berlinetta του πρωτοτύπου «250 P», με το ίδιο πλαίσιο και τον ίδιο εξοπλισμό κίνησης, με μικρές μόνο τροποποιήσεις. Δεν ήταν το πρώτο μοντέλο της Ferrari με τον κινητήρα τοποθετημένο πίσω από την πλάτη του οδηγού, σαφώς όμως επρόκειτο για την πρώτη έκδοση δρόμου της ιταλικής εταιρείας με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έως τότε, τη λύση του «όλα πίσω» έφεραν μόνο τα καθαρόαιμα αγωνιστικά της Scuderia, αρχής γενομένης το 1961. Η «250 LM» (η προέλευση των αρχικών της γραμμάτων προέρχεται από το Le Mans, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες νίκες που σημείωσε εκεί η Ferrari) ήταν ουσιαστικά μια «250 Ρ» με οροφή, η οποία μάλιστα ήταν εμπνευσμένη από τη δεύτερη σειρά της περίφημης προκατόχου της, της «250 GTO».

Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ FIA

Το αυτοκίνητο που εκτέθηκε στην Πόλη του Φωτός ήταν και το μοναδικό από τα συνολικά 32 που κατασκευάστηκαν, το οποίο διέθετε τρίλιτρο κινητήρα, προερχόμενο από την «GTO». Όλα τα υπόλοιπα εφοδιάστηκαν με το μηχανικό σύνολο των 3,3 λίτρων, που έφερε την κωδική ονομασία «Τipo 275».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί δημοσιογράφοι να αναφέρονται μετέπειτα σε αυτή με το διακριτικό «275 LM», θέλοντας κυρίως να διαχωρίσουν, όσο βέβαια αυτό ήταν εφικτό, τις ισχυροποιημένες κατά τι σε ιπποδύναμη αγωνιστικές εκδόσεις του συγκεκριμένου αυτοκινήτου από τις αντίστοιχες παραγωγής. Σχεδιασμένη από τον οίκο Pininfarina με την επιμέλεια της Carozzeria Scaglietti, η «250 LM» δεν πρόλαβε να παραχθεί σε 100 μονάδες για να πιστοποιηθεί στους αγώνες στην κατηγορία των GT, αφού ο Enzo Ferrari ισχυριζόταν στη FIA ότι αποτελούσε υποπαράγωγο της «250 SWB» και της «GTO». Αυτό όμως δεν έγινε τελικά δεκτό από την Αρχή του Σπορ, με συνέπεια να ενταχθεί στην κατηγορία των πρωτοτύπων, που απαιτούσε την παραγωγή μόλις 25 αντιτύπων. Αυτός ήταν και ο λόγος που αρίθμησε μόλις 32 αυτοκίνητα έως τον Φεβρουάριο του 1966 που έληξε και επίσημα η δράση της.

H ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ

Η αντιμαχία του Ferrari με τη FIA, στην οποία ενεπλάκη και η «250 LM», δεν στάθηκε ικανή να την εμποδίσει το 1964 να σημειώσει 10 νίκες στους 35 αγώνες όπου δηλώθηκε η συμμετοχή της. Η πιο σημαντική από τις επιτυχίες εκείνης της χρονιάς ήταν η νίκη στις «12 ώρες» της Ρεμς, με οδηγούς τους Graham Hill και Jo Bonnier. Τον επόμενο χρόνο η τύχη του αυτοκινήτου αφέθηκε στα χέρια ιδιωτικών ομάδων, οι οποίες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ικανές στη διαχείριση της επιτυχίας.

Το αποκορύφωμά τους, που αποτέλεσε ταυτόχρονα και το «high-point» της «250 LM», ήταν η νίκη των Jochen Rind και Μasten Gregory στις «24 ώρες» του Le Mans. Το αγωνιστικό των θριαμβευτών του 1965 ανήκε στη «Νοrth American Racing Team» του Luigi Chinetti, αντιπροσώπου της Ferrari στις ΗΠΑ και τρεις φορές νικητή παλαιότερα στον ίδιο αγώνα, την περίοδο από το 1932 έως το 1949.

Ο γεννημένος στην Ιταλία Chinetti ήταν μαθητευόμενος στο εργαστήριο του πατέρα του από νεαρή ηλικία και έγινε εξειδικευμένος μηχανικός σε ηλικία 14 ετών. Αργότερα ξεκίνησε καριέρα στην Alfa Romeo, όπου συνάντησε τον οδηγό αγώνων Enzo Ferrari, δημιουργώντας έναν στενό φιλικό δεσμό που θα διαρκούσε δεκαετίες. Η επιτυχία του 1965, που σημειώθηκε απέναντι στα (ανέτοιμα ακόμη, έστω) θηριώδη «GT40» της Ford και η οποία ευνοήθηκε από αρκετές εγκαταλείψεις επιφανών διεκδικητών της κορυφής, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο «330 Ρ2» της επίσημης Ferrari, ήταν έως το 2023 η τελευταία νίκη της Scuderia στη φημισμένη διαδρομή.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Οι αγωνιστικές «250 LM» κέρδισαν και άλλους ξεχωριστούς διεθνείς αγώνες αντοχής την περίοδο 1964-1967, όπως για παράδειγμα τις «9 ώρες» του Κyalami, το «Inter-Europa Cup» στην πίστα της Μonza, το «Grand National de Belgique» στο Ζolder και τα «1.000 χλμ. του Montlhery στο Παρίσι. Μεταξύ των ικανότατων άσων που οδήγησαν την «250 LM» σε αγώνες, ως επίσημοι πιλότοι της Ferrari ή ως ιδιωτικές συμμετοχές, συμπεριλαμβάνονται ο Uberto Maglioli, ο David Piper, ο John Surtees, ο Lorenzo Bandini, ο Walt Hansgen, ο Pedro Rodriquez, ο Νino Vaccarela, ο Roy Salvadori, ο Willy Mairesse, οTony Maggs, ο Μark Donohue, ο Ιnnes Ireland και ο «ακροβάτης χωρίς δίχτυ» Lucien Bianchi .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟ: Σωληνωτό KΙΝΗΤΗΡΑΣ: V12 60° τοποθετημένος στο κέντρο ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 3.286 κ.εκ. ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 320 ίπποι στις 7.500 σ.α.λ. ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 32 χλγμ. στις 5.500 σ.α.λ. ANAΡΤΗΣΗ Ε/Π: Ανεξάρτητη με ανισομεγέθη ψαλίδια, σπειρωτά ελατήρια, τηλεσκοπικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική ράβδο ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς ΚΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,1 δλ. MHK. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.009 x 1.700 x 1.115 χλστ. METAΞΟΝΙΟ: 2.400 χλστ. ΒΑΡΟΣ: 850 κιλά ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 295 χλμ./ώρα

Φωτογραφίες: Ferrari