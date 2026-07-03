Γιατί τα μωρά στη Γαλλία έλεγαν «μαμά, μπαμπάς, Citroen»;

Ο André Citroën, ιδρυτής της ομώνυμης γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν πουλούσε απλά αυτοκίνητα, αλλά ένα ολόκληρο lifestyle.

Ήταν 3 Ιουλίου του 1935, ακριβώς 91 χρόνια πριν, όταν πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Γάλλος βιομήχανος και μηχανικός André Citroën.

Ο άνθρωπος που αποκαλείται και «ο Henry Ford της Ευρώπης», δεν έφερε απλά τις τεχνικές μαζικής παραγωγής του πρωτοπόρου της αυτοκινητοβιομηχανίας από το Ντιτρόιτ στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά και έστησε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, όμως, ο André Citroën υπήρξε ένας δεξιοτέχνης του μάρκετινγκ. Δεν πουλούσε απλά αυτοκίνητα, αλλά ένα ολόκληρο lifestyle, έναν μοναδικό τρόπο ζωής. Για αυτό, έφτιαχνε μέχρι και παιχνίδια για παιδιά. Όπως έλεγε, ήθελε οι πρώτες λέξεις ενός μωρού να είναι «μαμά, μπαμπάς, Citroën».

Ο ιδρυτής της Citroen, μιας εκ των κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών σήμερα στον πλανήτη, γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 5 Φεβρουαρίου του 1878. Ήταν το πέμπτο παιδί ενός Εβραίου εμπόρου διαμαντιών. Στην παιδική του ηλικία επηρεάστηκε από έναν ονειροπόλο, τον Jules Verne, και έναν μηχανικό, τον Gustave Eiffel.

Όταν ήταν περίπου 10 ετών έβλεπε τον πύργο του Άιφελ να σηκώνεται, κοντά στο σπίτι της οικογένειας, στην Rue la Fayette. Τα εγκαίνια του κτίσματος που έμελλε να γίνει το σήμα κατατεθέν του Παρισιού, στη Διεθνή Έκθεση του 1889, έμειναν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό του. Τη στιγμή εκείνη ένιωσε σίγουρος ότι η τεχνολογία αποτελεί το μέλλον.

Ο Citroën αποφοίτησε από το φημισμένο École Polytechnique το 1900. Αν και ήταν 162ος στην τάξη του και άρα δεν μπορούσε να ελπίζει σε μια καριέρα κρατικού αξιωματούχου, όπως συνέβαινε με τους αριστούχους της σχολής, εντούτοις χάραξε τον δικό του δρόμο.

Σε ένα ταξίδι με την αδερφή του, Jeanne, στην Πολωνία, ανακάλυψε τη διαδικασία της κοπής γραναζιών με κεκλιμένα και συμμετρικά δόντια. Δημιούργησε ένα διπλό ελικοειδές γρανάζι, εξασφάλισε την πατέντα για αυτό και στήριξε πάνω του τη βιομηχανική του αυτοκρατορία (αλλά και το λογότυπο που χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία του).

Με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Citroën εξασφάλισε ένα κρατικό συμβόλαιο για την παραγωγή πυρομαχικών. Μια συνάντηση που είχε με τον Henry Ford το 1912 επηρέασε την καινοτόμο προσέγγισή του στις μεθόδους παραγωγής.

Και μετά τον πόλεμο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όσα είδε στο Ντιτρόιτ για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του, που δεν είναι άλλο από τον εκδημοκρατισμό των αυτοκινήτων.

Το 1919 βγήκε από το εργοστάσιο της Citroën στο Quai de Javel το πρώτο αυτοκίνητο της εταιρείας. Το Type A ήταν το πρώτο μαζικής παραγωγής αυτοκίνητο της Ευρώπης. Οικονομικά προσιτό, με λιτό σχεδιασμό και χωρίς μεγάλη κατανάλωση, απευθυνόταν στους πολλούς. Ακολούθησαν το Type B και μετά το Type C, το οποίο έγινε γνωστό ως 5CV, με βάση την μέτρηση της γαλλικής εφορίας για την ιπποδύναμή του.

Όμως ο André Citroën δεν έδωσε απλά στους Ευρωπαίους ένα προσιτό αυτοκίνητο. Πρακτικά, δημιούργησε την ευρωπαϊκή αγορά λιανικής αυτοκινήτων, στήνοντας ένα δίκτυο αντιπροσωπειών για να πουλά και να κάνει σέρβις στα αυτοκίνητά του, ενώ ίδρυσε και την SOVAC, την πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία χρηματοδότησης αυτοκινήτων. Για να προωθήσει τα ταξίδια με αυτοκίνητο, κατασκεύαζε και διένειμε δωρεάν πινακίδες για τους δρόμους.

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Ο τρόπος με τον οποίο διαφήμιζε την Citroën άφησε εποχή. Διαφημίσεις, διαγωνισμοί και αποστολές που διέσχιζαν την Ευρώπη οδικώς, κρατούσαν τα φώτα στραμμένα πάνω στην εταιρεία του. Στο Paris Motor Show του 1922, ένα αεροπλάνο έγραψε το όνομα της αυτοκινητοβιομηχανίας στον ουρανό, ώστε να είναι ορατό σε μια τεράστια περιοχή. Δημιουργώντας αυτοκίνητα μινιατούρες και άλλα παιχνίδια, ο Γάλλος επιχειρηματίας φρόντιζε να προσεγγίσει τις επόμενες γενιές των πελατών του από πολύ μικρή ηλικία.

Όμως το 1925 ξεπέρασε ό,τι είχε κάνει έως τότε με την πιο εντυπωσιακή διαφήμιση του κόσμου. Με 250.000 λαμπτήρες και 600 χιλιόμετρα καλώδιο, έγραψε το όνομα «CITROËN» στον Πύργο του Άιφελ.

Όμως πίσω από τη λάμψη της διαφήμισης, η Citroën περνούσε δύσκολα. Με την παγκόσμια οικονομία να πασχίζει να ανακάμψει από τη Μεγάλη Ύφεση, ο Andre Citroën «ανοίχτηκε» υπερβολικά, όταν αποφάσισε να ξαναχτίσει το εργοστάσιό του. Με την αυτοκινητοβιομηχανία να κηρύσσει πτώχευση, η γαλλική κυβέρνηση ενορχήστρωσε το πέρασμά της στον έλεγχο της βιομηχανίας ελαστικών Michelin, που ήταν ο μεγαλύτερος πιστωτής της.

Ο ίδιος ο André Citroën έζησε μόνο ένα χρόνο ακόμα, πριν να πεθάνει από καρκίνο του στομάχου.

Πηγή: moneyreview.gr