H Citroen DS στις ειδικές διαδρομές του χθες

Η Citroen DS άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο άλλοτε κραταιό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ, χαρίζοντας, μεταξύ άλλων, στη γαλλική εταιρεία τις δύο πρώτες νίκες της στο Μόντε Κάρλο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: CITROEN

Η Γαλλίδα «θεά» της αυτοκίνησης έλαβε το «βάπτισμα του πυρός» στους αγώνες του 1956, έχοντας συμπληρώσει μόλις έναν χρόνο στην αγορά, μέσω της υποστήριξης από τη Citroen έξι ιδιωτών οδηγών στο Ράλλυ του Μόντε Κάρλο. Από αυτούς μόνο ένας τερμάτισε, στην έβδομη θέση. Το 1959, η εταιρεία, που αρχικά δεν ήθελε την εμπλοκή του προηγμένης τεχνολογίας μοντέλου της στους αγώνες, άλλαξε στάση. Την ίδια χρονιά, ο Paul Coltelloni με την αγωνιστική έκδοση της ID 19 (δίχως υδραυλική υποβοήθηση στα φρένα και στο τιμόνι) και με δύο νίκες στο Μόντε Κάρλο και στο Ράλλυ Αδριατικής κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ των οδηγών (για τους κατασκευαστές δεν είχε ακόμη θεσπιστεί τίτλος).

Επίσης, δύο λαμπερά αποτελέσματα προστέθηκαν στο παλμαρέ του αυτοκινήτου το 1960: η δεύτερη θέση στο εξαντλητικό ράλλυ Σαφάρι και η νίκη στο δημοφιλές «Ράλλυ της Τουλίπας». Την επόμενη χρονιά, με εφαρμοσμένη πάνω της όλη την υδραυλική τεχνογνωσία των Γάλλων και κωδικοποιημένη πλέον ως DS 19, κέρδισε τον μαραθώνιο «Λιέγη-Σόφια-Λιέγη» με οδηγό τον Λισιέν Μπιανκί, τον επονομαζόμενο «ακροβάτη χωρίς δίχτυ», που νίκησε στις 24 Ώρες του Le Mans το 1968 και λίγους μήνες μετά χάθηκε σε δοκιμές. Το 1962, η νίκη της DS 19 στις «1.000 Λίμνες» έφερε την υπογραφή του Πάουλι Τοϊβόνεν, ενός ταλαντούχου οδηγού που ανέβηκε εκεί για πρώτη φορά τόσο ψηλά και σύντομα θα γινόταν πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ το 1969 θα κέρδιζε το Ακρόπολις.

Αντίστοιχα, οι δύο θρίαμβοί της στον «Γύρο της Κορσικής» το 1961 και το 1963 υπεγράφησαν από τον Γάλλο πρωταθλητή Ρενέ Τροτμάν (ο πρώτος έγινε με συνοδηγό τον Ζαν-Κλοντ… Οζιέ). Σε αντίθεση με τον Τοϊβόνεν, ο ικανότατος Tροτμάν στάθηκε άτυχος στο Aκρόπολις. Μάλιστα, από τον θυμό του για την αρνητική για εκείνον εξέλιξη του ράλλυ το 1963, άφησε τον αγωνιστικό του «βάτραχο» στα χέρια του συνοδηγού του για τις δύο δοκιμασίες στην Πάρνηθα και στο Tατόι. Η τελευταία νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ ήρθε με την DS 21 στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο και με πλήρωμα τους Πάουλι Τοϊβόνεν, Ένσιο Μικάντερ. Πέρασαν 33 χρόνια μέχρι να έρθει η επόμενη νίκη της Citroen, το 1999 στην Καταλονία, που ήταν και η πρώτη της στο WRC, καθώς η γαλλική εταιρεία είχε αποσυρθεί από τους αγώνες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.