«Heritage Classic Cup» – Από τον Πύργο στην Αρχαία Ολυμπία με 50 συμμετοχές

Με την υποστήριξη και τη συνδιοργάνωση των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και την επιχορήγηση από το Δήμο Πύργου η εκδήλωση του ΣΦΙΠΟΠ με την ονομασία «Heritage Classic Cup–Endurance Edition–The Route of Truce» θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου.

Πενήντα πληρώματα από το Νομό Ηλείας, την Αχαΐα, την Άρτα, την Αθήνα και άλλα μέρη δήλωσαν συμμετοχή στην εκδήλωση που θα αναδείξει τις ομορφιές και θα δώσει πνοή σε όλα σχεδόν τα χωριά των Δήμων με τη διέλευση των αγωνιζομένων με τα πανέμορφα κλασικά οχήματα του περασμένου αιώνα. Με περισσότερα από 150 οδηγικά χλμ και 15 ειδικές διαδρομές θα θυμηθούμε την regularity δράση και την οδήγηση ακρίβειας, και θα στείλουμε μήνυμα για να στηρίξουμε την ειρήνη των λαών με τη διαδρομή της εκεχειρίας. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε δημόσιους δρόμους με τη μορφή Regularity Event (γνωστό και ως TSD–Time Speed Distance) με αντικείμενο τη διατήρηση της ακρίβειας των χρόνων, μέσων ταχυτήτων (ΜΩΤ) και διαδρομών, σε διάφορα τμήματα προκαθορισμένης διαδρομής που θα ορίζεται από το Road Book. Η εκκίνηση θα γίνει το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου από την αντιπροσωπεία FORD Βασιλόπουλος– πρατήριο καυσίμων SILKOIL Παρασκευόπουλος στο 2ο χλμ Νέας Εθνικής οδού Πύργου-Πατρών στο Πύργο.

Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ περιλαμβάνει το Heritage Classic Cup – Endurance Edition, The Route of Truce στο ετήσιο πρόγραμμα κλασικών και ιστορικών οχημάτων.

Η διαδρομή της εκδήλωσης είναι αναβίωση του δρόμου της εκεχειρίας (The Route of Truce) και περιγράφεται παρακάτω:

ώρα 09:30 Αποχώρηση των οχημάτων μέσω διαδρομής: Λαστέικα – Βούναργο – Χανάκια – Μυρτιά- Δουνέικα – Καρδαμάς – Αμαλιάδα (Συγκέντρωση στη Πλατεία Μπελογιάννη) – Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Ήλιδας. Ανασυγκρότηση.

ώρα 11:30 Αναχώρηση από Αρχαία Ήλιδα και κατεύθυνση προς Πανόπουλο με διαδρομή μέσω Κέντρου – Κεραμιδιά – Δαφνιώτισα – Λαγανάς- Βουλιαγμένη – Ε.Ο. 111 – Πανόπουλο. Ανασυγκρότηση.

ώρα 12:45 Αποχώρηση από Πανόπουλο μέσω διαδρομής: Ε.Ο 111 – Κούμανη – Φολόη- Αχλαδινής – Λάλα-

Λασδικά – Μηλιές – Νεμούτας – Χελιδόνι – Πελόπιο – Πλάτανος – Μάγειρας – Κοσκινά και τερματισμό στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Θα ακολουθήσει η απονομή των νικητών παρουσία των Δημάρχων και επίσημων φορέων σε πολυτελές εστιατόριο στην περιοχή της.