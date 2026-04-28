«Heritage Classic Cup»: Από τον Πύργο στην Αρχαία Ολυμπία – Στη διαδρομή της Εκεχειρίας

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά events της χρονιάς για τους φίλους του αυτοκινήτου και της ιστορίας έρχεται στην Ηλεία, καθώς ο Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π. διοργανώνει στις 10 Μαΐου το «Heritage Classic Cup – Endurance Edition, The Route of Truce».

Πρόκειται για μια ξεχωριστή διοργάνωση, που συνδυάζει την αγάπη για τα κλασικά και ιστορικά οχήματα με το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, ακολουθώντας συμβολικά τη διαδρομή της αρχαίας Εκεχειρίας. Η εκδήλωση δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά μια regularity διαδρομή (TSD), όπου η ακρίβεια, η συνέπεια και η σωστή οδήγηση έχουν τον πρώτο λόγο. Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν πάνω από 150 χιλιόμετρα, μέσα από μοναδικές διαδρομές της Ηλείας, με στάσεις σε ιστορικά και παραδοσιακά σημεία.

Από τον Πύργο στην Αρχαία Ολυμπία

Η εκκίνηση θα δοθεί από τον Πύργο, ενώ η διαδρομή θα περάσει από:

Λαστέικα, Βούναργο, Χανάκια, Μυρτιά, Δουνέικα

Καρδαμά, Αμαλιάδα, Αρχαία Ήλιδα

Πανόπουλο, Φολόη, Λάλα

Χελιδόνι, Πελόπιο και άλλες περιοχές, με τελικό προορισμό το Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου θα γίνει ο τερματισμός και οι απονομές.

Συμμετοχές από όλη την Ελλάδα

Το ενδιαφέρον είναι ήδη έντονο, καθώς η διοργάνωση περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και αναμένεται να προσελκύσει πληρώματα από όλη τη χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έως 100 οχήματα, μεταξύ των οποίων: Ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες (1946–1995), Youngtimers (νεότερα οχήματα υπό προϋποθέσεις)

Πώς δηλώνουν συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 7 Μαΐου 2026, ενώ προβλέπεται παράβολο συμμετοχής που καλύπτει:

Ασφάλιση

Τεχνική υποστήριξη

Χρονομέτρηση

Γεύμα και απονομές

Αναμνηστικά και υλικό εκδήλωσης

Πολιτισμός, τουρισμός και τοπική ανάπτυξη

Η διοργάνωση, με τη στήριξη των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας, δεν αποτελεί μόνο ένα μηχανοκίνητο event, αλλά και μια πολιτιστική και τουριστική δράση.

Τα κλασικά οχήματα θα περάσουν από δεκάδες χωριά, δίνοντας ζωή και κίνηση στην τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η ιστορική σημασία της περιοχής.

Το μήνυμα

Η «Route of Truce» δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι μια υπενθύμιση ότι, όπως στην αρχαιότητα, έτσι και σήμερα, η ειρήνη, ο σεβασμός και η ενότητα παραμένουν αξίες που πρέπει να ταξιδεύουν… παντού.

Από τη Γραμματεία του Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π.,