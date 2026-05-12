Heritage Classic Cup – Αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση Heritage Classic Cup – Endurance Edition – The Route of Truce, για κλασικά οχήματα (αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες) που διοργανώθηκε από τον ΣΦΙΠΟΠ.

Πενήντα πληρώματα από το Νομό Ηλείας, και από Αχαΐα, Άρτα και Αθήνα δήλωσαν συμμετοχή και πήραν εκκίνηση στον αγώνα «εκεχειρίας» του συλλόγου μας. Η ιερή εκεχειρία που είναι η αφορμή για το μοναδικό αυτό δρώμενο. Ο δρόμος καθιερώθηκε για να επαναφέρει το μήνυμα της ειρήνης. Και έτσι φέτος για πρώτη φορά ο Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π. ένωσε τρεις Δήμους και το σύνολο των μικρών κοινοτήτων τους, και τους έκανε πρωταγωνιστές σε αυτή τη ξεχωριστή αγωνιστική – πολιτιστική διοργάνωση.

Με την αμέριστη υποστήριξη και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας η φετινή εκδήλωση του ΣΦΙΠΟΠ έδωσε πνοή στα χωριά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του Δήμου Ήλιδας και του Δήμου Πύργου, με τη διέλευση των αγωνιζομένων με τα πανέμορφα κλασικά οχήματα του περασμένου αιώνα μέσα από αυτά. Αξιοσημείωτη και η συμβολή του Δήμου Ήλιδας με την αθλοθέτηση των νικητών και του Δήμου Πύργου (όπου εδρεύει ο ΣΦΙΠΟΠ) που επιχορήγησε την εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Δεν μπορεί να μην αναφερθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που διαχρονικά συμβάλει στη συνδιοργάνωση.

Δεν ήταν ένας αγώνας ταχύτητας, αλλά μια πορεία σεβασμού και ενότητας, που πρόσφερε μια ενδιαφέρουσα ημέρα στα πληρώματα με πλήθος ειδικών διαδρομών και οδηγικών απολαυστικών διαδρομών με δυσκολίες και όμορφες στιγμές που τερμάτισε αργά το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Μετά την επιτυχία από το προηγούμενο Heritage Classic Cup, ήρθε η φετινή εκδήλωση για οχήματα και πληρώματα που έπρεπε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένα, Ο αγώνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικός για τα πληρώματα. Περισσότερα από 150 οδηγικά χλμ και 15 ειδικές διαδρομές ακρίβειας έκριναν τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Τρεις από τις ειδικές διαδρομές έκριναν το αποτέλεσμα καθώς αποδείχτηκαν «παγίδα» για τους περισσότερους και φόρτωσαν με ποινές τα πληρώματα.

Όλα κύλησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί και στις 09:30 τη Κυριακή 10/5 το πρώτο πλήρωμα παίρνει εκκίνηση από την αντιπροσωπεία FORD του Πύργου. Τα 50 πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή ακολούθησαν διαδρομή που διέσχισε τα γραφικά χωριά του Δήμου Πύργου (Λαστέικα, Βούναργο, Ξυλοκέρα, Χανάκια, Μυρτιά), τα χωριά του Δήμου Ήλιδας (Δουναίικα, Καρδαμάς, Αμαλιάδα, Σώστι, Καλύβια, Αρχαία Ήλιδα, Κέντρο, Κεραμιδιά, Εφύρα, Λαγανάς , Ανθώνας, Βουλιαγμένη) και τα χωριά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Πανόπουλο, Αντρώνι, Κούμανη, Φολόη, Αχλαδινή, Λάλας, Δούκας, Μηλιές, Νεράιδα, Χελιδόνι, Καυκανιά, Πελόπιο, Πλάτανος, Μάγειρας, Κοσκινά) για να τερματίσουν στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Διαχρονικά ο Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π. διοργανώνει εκδηλώσεις σε τοπικές κοινότητες ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και αναδεικνύοντας τοπικά τη κάθε περιοχή. Ο φιλόξενος και δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων πρόσφερε τοπικά προϊόντα παραδοσιακά χειροποίητα εδέσματα στα πληρώματα σε μια σύντομη ανασυγκρότηση. Οι απονομές ολοκληρώθηκαν σε πολυτελές εστιατόριο στην περιοχή της Καυκωνίας.

Ο ΣΦΙΠΟΠ θέλει να ευχαριστήσει δημοσίως τους τοπικούς χορηγούς: Παρασκευόπουλος Καύσιμα – Μηχανήματα Κήπου – Λιπαντικά – Ανταλλακτικά, Ασφάλειες Δαρζέντας, TRUST C.C. Consulting & construction company, FORD – Θ. Βασιλόπουλος & Σια και Τοπιντζής – Κατεψυγμένα (Μέγας και διαχρονικός Χορηγός) για την εμπιστοσύνη τους και την θερμή υποστήριξή τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση. Ο ΣΦΙΠΟΠ επίσης ευχαριστεί δημοσίως την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την βοήθεια της στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, τον Δήμο Πύργου Ηλείας για την επιχορήγηση της εκδήλωσης, το Δήμο Ήλιδας και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για το γεύμα απονομής.