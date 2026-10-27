Η ΦΙΛΠΑ στη Λακωνία: Ιστορικά αυτοκίνητα, βυζαντινά μνημεία και μαγευτικές διαδρομές

Με επίκεντρο τον ιστορικό Μυστρά και διαδρομές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς στον Πάρνωνα, η ΦΙΛΠΑ (Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου) πραγματοποίησε από 23 έως 25 Οκτωβρίου περιηγητική εκδήλωση στην περιοχή της Λακωνίας

Με επίκεντρο τον ιστορικό Μυστρά και διαδρομές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς στον Πάρνωνα, η ΦΙΛΠΑ (Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου) πραγματοποίησε από 23 έως 25 Οκτωβρίου περιηγητική εκδήλωση στην περιοχή της Λακωνίας συνδυάζοντας ιδανικά, την ιστορική αυτοκίνηση με την πολιτιστική κληρονομιά μα και τη γνωριμία με την Ελληνική περιφέρεια. Το πρόγραμμα έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν σημαντικά ιστορικά μνημεία, παραδοσιακούς οικισμούς και ορεινά τοπία, απολαμβάνοντας παράλληλα ξεχωριστές διαδρομές με τα ιστορικά τους αυτοκίνητα.

Κορυφαίος σταθμός της εκδήλωσης ήταν ο Μυστράς, η περίφημη βυζαντινή καστροπολιτεία που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η οργανωμένη ξενάγηση παρείχε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική του σπουδαίου κέντρου του βυζαντινού πολιτισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσίασε και η επίσκεψη στο Κάστρο του Γερακίου, ένα σημαντικό μεσαιωνικό μνημείο της Λακωνίας, που μαρτυρά τη μακραίωνη ιστορία της περιοχής. Στο Γεράκι, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν επίσης το Ίδρυμα Υφαντικής, γνωρίζοντας από κοντά την τοπική υφαντική παράδοση και τη σημασία της διατήρησης της παραδοσιακής χειροτεχνίας.

Εξίσου ξεχωριστό μέρος της διοργάνωσης αποτέλεσαν οι διαδρομές από, τις Καρυές, τη Βαμβακού και τον Κοσμά, μέσα από το ορεινό τοπίο του Πάρνωνα. Οι δρόμοι που διασχίζουν δάση, παραδοσιακούς οικισμούς και πλαγιές του βουνού προσέφεραν στους συμμετέχοντες μια εξόχως όμορφη οδηγική εμπειρία, αποκαλύπτοντας τους μια λιγότερο γνωστή, πλην όμως ξεχωριστή πλευρά της Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι η ιστορική αυτοκίνηση αποτελεί κάτι περισσότερο από την αγάπη για τα παλαιά οχήματα. Είναι ένας τρόπος εξερεύνησης της χώρας, γνωριμίας με την ιστορία και τον πολιτισμό της και ανακάλυψης προορισμών που συνδυάζουν αριστοτεχνικά, φυσική ομορφιά, αρχιτεκτονική και τοπική παράδοση.

Με τις περιηγητικές της εκδηλώσεις, η ΦΙΛΠΑ συνεχίζει να προβάλλει το ιστορικό αυτοκίνητο ως μέσο πολιτιστικής και τουριστικής περιήγησης, προσφέροντας στα μέλη και τους φίλους της τη δυνατότητα να μοιράζονται μοναδικές διαδρομές και εμπειρίες σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Γραφείο Τύπου Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου (ΦΙΛΠΑ)