Αγωνιστικά αυτοκίνητα, που έγραψαν ιστορία στις ειδικές διαδρομές τις προηγούμενες δεκαετίες, «στόλισαν» με την παρουσία τους το Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, αλλά και εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους. Ας απολαύσουμε μερικά από αυτά, με το φακό του Γιώργου Καλφόπουλου.

Tα ιστορικά αυτοκίνητα στο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, με το φακό του PhRP George KALFOPOULOS, με υψηλού επιπέδου βάθρο, σταθερή αξία τον μπαμπά Παραδείση, πυροβολάρχη τον Αμαξόπουλο, ήρεμη δύναμη τον Τρίκαρδο, πολεμιστές στην Α5 και συμμετοχές ιστορικής σημασίας όπως του Βασίλη Χαλκιά.

Η πεμπτουσία του ερασιτέχνη από τον Ιπποκράτη Παλαπανογλου έναν δικό μας άνθρωπο, με την Toyota Corolla να έχει δεχτεί τη σχετική περιποίηση από τον Κώστα Μυλωνά.

Επόμενος σταθμός, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις

Δημήτρης Αμαξόπουλος – Σταύρος Σταμέλος, Toyota Corolla

Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας – Αυτό είναι το σωστό

Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας, Lancia Delta

Οι Γιάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης κατέκτησαν τη νίκη στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας



Αλέξανδρος Χριστοδούλου – Θανάσης Σαμαράς, Lancia Rally 037

Γιώργος Παραδείσης – Πλούταρχος Στεργίου, Ford Escort MK1

Παναγιώτης Κουτσικος – Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης, Ford Sierra

Δημήτρης Τρίκαρδος – Κώστας Βερικάκης, Ford Escort MK1

Βασίλης Χαλκιάς – Χρήστος Μανισσόβας, Nissan Sunny

Μιχάλης Νομικός – Μιχάλης Πατρικούσης, Toyota Starlet

Γιάννης Καλαϊτζιάν – Μαργιάννα Καλογηράτου, Fiat Ritmo

Γιώργος Μπερτσάτος – Κώστας Κόντος, Toyota Starlet