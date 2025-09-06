Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2025 Regularity – Σκέλος 1ο: Προβάδισμα από νωρίς για τους Crucifix-Bohosiewicz

Οι Christian Crucifix-Agnieszka Bohosiewicz βρίσκονται στην πρωτοπορία του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους του αγώνα.

Το ενδιαφέρον στην κατηγορία χτύπησε κόκκινο, με συνεχείς ανακατατάξεις στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας πως ο αγώνας αναμένεται να είναι συναρπαστικός έως το τέλος του. Το «καραβάνι» του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity ξεκίνησε την πορεία του από την Αθήνα, με την Πανηγυρική Εκκίνηση να πραγματοποιείται το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα του πρώτου σκέλους περιλάμβανε 7 Δοκιμασίες Ακριβείας και συνολικά 365 χιλιόμετρα, με τα πληρώματα να διέρχονται από την Κόρινθο, την Ακράτα και την Κλειτορία προτού καταλήξουν σε ένα μέρος με πλούσια ιστορία, στην Αρχαία Ολυμπία, όπου και διανυκτερεύουν.

Το δίδυμο Crucifix-Bohosiewicz, που είχε καταλάβει την κορυφή του αγώνα από την πρώτη Δοκιμασία της ημέρας, έχασε προσωρινά την πρωτιά, αλλά σύντομα επανήλθε, ανακτώντας και πάλι την πρώτη θέση. Ο νικητής της διοργάνωσης του 2021 που έχει στα χέρια του ένα Peugeot 205 του 1985 νιώθει καυτή την ανάσα των Άρη Γεωργοσόπουλου-Νίκου Κοντοπού που ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Οι νικητές του δεύτερου πρωταθληματικού αγώνα της χρονιάς που διεξήχθη τον περασμένο Μάιο θέλουν να διπλασιάσουν τις φετινές τους επιτυχίες και αναμένεται να εξαπολύσουν επίθεση στις δοκιμασίες του Σαββάτου με το Fiat 128 Rally του 1971 που οδηγούν.

Οι Ελευθέριος Λιάκος-Δημήτριος Λιάκος με ένα Ford Escort του 1975 καταλαμβάνουν την τρίτη θέση στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, έχοντας πιο πίσω τους Georgi Andonov–Yordanka Andonova με Volvo 244 GLE.

Στην πέμπτη θέση έφτασαν στην Αρχαία Ολυμπία οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος, Χρήστος Χατζηκωνσταντίνου-Μανώλης Δημακαρέας (Volkswagen Golf II GTi) που δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, με τους Akis Abastado-Μάκη Μαλάκη με την Toyota Celica STi του 1992 να τους ακολουθούν. Με ένα Ford Fiesta MKI του 1981, οι Γεράσιμος και Γεώργιος Κατοχιανός καταλαμβάνουν την έβδομη θέση, με τους Ιωάννη Κατσαούνη-Ιούλιο Ιατρίδη να βρίσκονται μια θέση πιο πίσω με ένα Volkswagen Golf I του 1979.

Αν και βρέθηκαν για λίγο στην πρωτοπορία του αγώνα, οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης υποχώρησαν στη συνέχεια στην κατάταξη με το τέλος του σκέλους να τους βρίσκει στην ένατη θέση της γενικής με ένα Subaru Legacy του 1992. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Δημήτρης Ποριώτης-Μιχάλης Σιέττος με ένα Toyota Starlet KP60 του 1979. Οι Βούλγαροι Dimitar Nenov–Stanislava Ilieva με Mercedes-Benz 190E του 1984 και οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης με Peugeot 306 GTi του 1999 τους ακολουθούν στη γενική κατάταξη.

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα θα εκκινήσει το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου από την ιστορική Αρχαία Ολυμπία. Ιδιαίτερη πρόκληση και ξεχωριστή εμπειρία θα αποτελέσει η μαραθώνια νυχτερινή δοκιμασία Pema, μήκους άνω των 40 χιλιομέτρων, γύρω από τον επιβλητικό ορεινό όγκο του Βελουχίου, η οποία περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό πέρασμα κάτω από το χιονοδρομικό μέσα από μια σήραγγα. Το σκέλος θα ολοκληρωθεί με τον πιο ιδανικό τρόπο, καθώς το «καραβάνι» θα καταλήξει αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Καρπενήσι, έναν από τους πιο μαγευτικούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας. Εκεί, στην αγκαλιά των βουνών της Ευρυτανίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, σε μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με τη φυσική ομορφιά. Το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει συνολικά 405 χιλιόμετρα.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) και στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων (https://webapp.sportity.com/channel/ACR25REG), μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

