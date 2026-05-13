Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity OMAE (22-24 Mαΐου): Στην τέλεια διαδρομή

Από τις Θερμοπύλες μέχρι τη σκιά της Ακρόπολης, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity ξεδιπλώνεται σε μια διαδρομή που συνδυάζει ακρίβεια, αντοχή και εικόνες από την πιο αυθεντική πλευρά της ελληνικής φύσης.

Με βασικό ζητούμενο την τήρηση της προκαθορισμένης μέσης ωριαίας ταχύτητας, οι συμμετέχοντες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συγκέντρωση και την απόλαυση, σε ένα τριήμερο (22-24 Μαΐου) που δίνει έμφαση όχι μόνο στον ανταγωνισμό, αλλά και στην εμπειρία. Η φετινή διοργάνωση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αναδείξει διαδρομές λιγότερο προβεβλημένες, με συνεχείς εναλλαγές τοπίου και ρυθμού. Ένας συνδυασμός που ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του αγώνα, προσελκύοντας πληρώματα και από το εξωτερικό.

Η εκκίνηση θα δοθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις Θερμοπύλες και η φετινή διαδρομή αναβιώνει το πνεύμα του 1ου Διεθνούς Ράλλυ Ακρόπολις του 1953, ακολουθώντας τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο γοητευτικούς στον κόσμο. Ο αγώνας έχει φέτος ως κέντρο τη Λαμία και είναι ο τρίτος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2.5. Το μήκος του είναι περίπου 1.000 χλμ., αποτελείται από τρία σκέλη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 Δοκιμασίες Regularity.

Από την Πίνδο έως τον Ιερό Βράχο, η διαδρομή διασχίζει τη Φθιώτιδα, την Ευρυτανία, την Καρδίτσα, την Άρτα, τη Βοιωτία και την Αττική. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 24 Μαΐου, με το τρίτο σκέλος των 350 χιλιομέτρων, ενώ ο τερματισμός έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα στις 18.00, στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες της FIA για Ιστορικά αυτοκίνητα, ενώ προβλέπεται και συμμετοχή εκτός συναγωνισμού για όσους θέλουν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς χρονόμετρο.

Η φιλοσοφία της διοργάνωσης παραμένει σαφής: μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στον χαρακτήρα των ιστορικών αυτοκινήτων. Σε συνεργασία με τη Superfast Ferries, εξασφαλίζεται και φέτος έκπτωση για τη μεταφορά επιβατών και οχημάτων με τρέιλερ από και προς την Ιταλία, διευκολύνοντας τη συμμετοχή ξένων πληρωμάτων. Στη διοργάνωση, περισσότερες πληροφορίες για την οποία βρίσκονται στο www.historicacropolis.gr, συμβάλλουν η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Καρδίτσας.