Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 – Regularity: Aγώνας ακριβείας σε μαγευτικές διαδρομές

Με στόχο τους λιγότερους δυνατούς βαθμούς ποινής και την απόλυτη ακρίβεια στην τήρηση της προκαθορισμένης μέσης ταχύτητας θα αγωνιστούν οι συμμετέχοντες στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity. Ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διατηρήσουν τις Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες (ΜΩΤ) σε όλη τη διάρκεια των δοκιμασιών ακριβείας, περνώντας από κρυφά σημεία χρονομέτρησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στον προβλεπόμενο χρόνο.

Η φετινή εκδοχή του κλασικού ράλλυ έχει σχεδιαστεί ώστε να διέρχεται από μαγευτικές γωνιές της Ελλάδας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν ανεξερεύνητα τοπία και γραφικές τοποθεσίες. Ο αγώνας συνδυάζει την αγωνιστική εμπειρία με την απόλαυση ενός μοναδικού ταξιδιού στην ιστορία και τη φύση της χώρας και αναμένεται να προσελκύσει για ακόμη μία χρονιά πληρώματα από το εξωτερικό, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Η εκκίνηση του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity θα δοθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις Θερμοπύλες, με φόντο το εμβληματικό μνημείο του Λεωνίδα. Από την Οίτη, οι συμμετέχοντες θα διέλθουν από τα μαγευτικά Φουρνά Ευρυτανίας και τον διάσημο Ταρζάν, προσφέροντας μοναδικές εικόνες της ελληνικής φύσης. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με διανυκτέρευση στο Νεοχώρι, ένα χωριό πλησίον της Λίμνης Πλαστήρα, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο δείπνο και να ξεκουραστούν μετά από 220 χιλιόμετρα γεμάτα οδήγηση, προκλήσεις και εντυπωσιακά τοπία.

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα καλύπτει συνολικά 450 χιλιόμετρα και αναμένεται να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια συναρπαστική εμπειρία μέσα από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Ελλάδας. Τα πληρώματα θα εκκινήσουν το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου, από τη Λίμνη Πλαστήρα, έχοντας μπροστά τους μια διαδρομή γεμάτη στροφές, εναλλαγές τοπίου και μοναδικές φυσικές ομορφιές. Από τη Λίμνη Πλαστήρα στα Πράμαντα και από τους Καλαρύτες στο Χαλίκι, οι αγωνιζόμενοι θα βρεθούν στο Μέτσοβο. Σειρά έχει μια απολαυστική διαδρομή έως τα Μετέωρα, όπου θα ολοκληρωθεί το σκέλος. Το βράδυ τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Νεοχώρι για διανυκτέρευση και φαγητό, ολοκληρώνοντας μια ημέρα γεμάτη οδηγικές προκλήσεις και εμπειρίες που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, τα πληρώματα θα εκκινήσουν από το Νεοχώρι για το τρίτο και τελευταίο σκέλος του αγώνα, διασχίζοντας μαγευτικές διαδρομές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά και οδηγικές προκλήσεις. Ορεινές διαδρομές θα μεταφέρουν τους αγωνιζόμενους στη Λαμία, με τον αγώνα να τερματίζει το απόγευμα στην Αθήνα. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί με φόντο τον επιβλητικό Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 350 χιλιομέτρων.

Ο αγώνας προσμετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity, όντας ο τρίτος γύρος του θεσμού και στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνεται δείπνο και διαμονή, τόσο την Παρασκευή 22 Μαΐου, όσο και το Σάββατο 23 Μαΐου, καθώς και η παροχή snacks κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι κατηγορίες FIA Ιστορικών αυτοκινήτων ενώ μπορούν να συμμετέχουν και ιστορικά οχήματα εκτός συναγωνισμού χωρίς χρονομετρήσεις με στόχο να βιώσουν την αγωνιστική εμπειρία και την περιήγηση στις διαδρομές του αγώνα. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις υπόσχεται να προσφέρει στους συμμετέχοντες την απόλυτη εμπειρία ενός Regularity Event με κορυφαία ποιότητα και δράση, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, χωρίς να χάνει την παράδοση και τον σεβασμό στα ιστορικά αυτοκίνητα.

Η ΟΜΑΕ σε συνεργασία με την SUPERFAST FERRIES εξασφάλισε και φέτος έκπτωση για τη μετάβαση επιβατών και οχημάτων με τρέιλερ από Ιταλία προς Ελλάδα για τη συμμετοχή τους στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Η SUPERFAST FERRIES θα είναι χορηγός μεταφοράς του αγώνα και παρέχει 30% έκπτωση για τη μετακίνηση επιβατών, φορτηγών, Ι.Χ. και τρέιλερ, σε καμπίνες (αναλόγως διαθεσιμότητας) για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί από Ανκόνα/Μπάρι/Βενετία προς Ηγουμενίτσα/Πάτρα και επιστροφή το διάστημα από την Παρασκευή 15/05/26 έως και την Τρίτη 25/05/26. Η συγκεκριμένη παροχή δεν ισχύει στον επίναυλο καυσίμων, δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα και δε λειτουργεί αθροιστικά σε σχέση με τις γενικές προσφορές της εταιρείας. Ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση ανά περίπτωση. Για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΟΜΑΕ και την κα. Αλεξάνδρα Κωστάλα (fia_office@omae-epa.gr).

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Καρδίτσας. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.historicacropolis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/historicacropolisrallygr

Instagram page: https://www.instagram.com/historic_acropolis_rally/

Youtube page: https://www.youtube.com/@PressOfficeOMAE