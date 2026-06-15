Iστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity – Διαδρομές μνήμης και ακριβείας

Η άγνωστη Ελλάδα, προσφορά της οργάνωσης στους συμμετέχοντες, επισκίασε τις επιδόσεις ακριβείας και την ποιότητα που είχαν τα αυτοκίνητα-αντίκες, όπως χαρακτηρίστηκαν…

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Νέα τάξη πραγμάτων, με πιο γήινα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με σύγκρουση ιδεών, με δεδομένο πως όσοι διαθέτουν κοσμήματα αγνόησαν, ακόμα μία φορά, έναν βαρύ τριήμερο αγώνα πολλών χιλιομέτρων, όπου κοπιάζουν οι άνθρωποι και οι μηχανές τους. Με άλλοθι τα κύπελλα και τους βαθμούς.

Στην πλειονότητά τους, στη regularity εκδοχή του ΙΡΑ συμμετείχαν αυτοκίνητα πιο σύγχρονης εποχής, κατασκευής 1985-1995. Το σχόλιο επιβεβαιώνεται τόσο από τις συμμετοχές που κινήθηκαν στα ρηχά, 40 συνολικά, όσο και από τα αποτελέσματα. Στο βάθρο των νικητών, πρώτοι και καλύτεροι οι Γιάννης Κυρανάς – Νικόλας Ευσταθίου με Golf GTI II, με τους υπέροχους Αμπαστάμπο με τη λευκή Celica και τους Κυριάκο Φαρμάκη – Μαρία Αθανασοπούλου με την επίσης γοητευτική Αμαζόνα τους.

«ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πέρα από τις δοκιμασίες και τα ηλεκτρονικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβάνεις το Ακρόπολις-Regularity στα events που υποστηρίζεις. Σημαντικό, μάλιστα, στο πρόγραμμά σου, θεωρητικά για την κουλτούρα του ιστορικού αυτοκινήτου, αλλά και για να στηρίξεις τη σχεδίαση της εκδήλωσης. Με διαδρομές του ονείρου και, στην πλειονότητά τους, με εξαιρετικό οδόστρωμα, τόσο την Παρασκευή, με αφετηρία τη Λαμία, όσο και το Σάββατο, με κατάληξη και στις δύο περιπτώσεις στη Λίμνη Πλαστήρα. Την Κυριακή, ωστόσο, ο τερματισμός έγινε στη Θήβα, υπό μη αποδεκτές συνθήκες που εκθέτουν την οργάνωση.

ΜΕ ΑΤΟΥ

Το περιβάλλον αποτέλεσε κλειδί και για τους φακούς του Μάριου Κουσκούτη. Επιτέλους προέκυψαν εικόνες-ζωγραφιές, στοιχείο απαραίτητο για την ιστορία της εκδήλωσης με την ονομασία Ράλλυ Ακρόπολις. Επιλογή που προδίδει ευαισθησία στα ιερά και όσια του χώρου, αλλά και σεβασμό στους συμμετέχοντες. Γεγονός είναι ότι η φιλοξενία στον τριήμερο αγώνα προσφέρεται για σεμινάριο. Και μάλιστα με πεντάστερο δείπνο, που εξισορροπεί το ακριβό, όπως θεωρείται, παράβολο συμμετοχής.

Πέραν αυτών ωστόσο, ο αγώνας κρίνεται αρνητικά για την επιμονή του οργανωτή στην πίεση, θεωρώντας ότι ταιριάζει και στη regularity άσκηση, πέρα από τη sporting εκδοχή του που διεξάγεται παράλληλα. Κυρίως όμως, η κριτική είναι αποτέλεσμα ενός κακού αγωνιστικού ημερολογίου, όπου οι συνήθεις ύποπτοι, ήτοι ο πυρήνας των συμμετεχόντων, καλούνται να συμμετάσχουν μέσα σε έναν μήνα σε τρεις σημαντικές εκδηλώσεις: από τη Λαμία, έργο της ΟΜΑΕ, μέχρι την Πίνδο, υπόθεση ΣΙΣΑ, με ενδιάμεσο σταθμό το διεθνές ράλλυ της ΦΙΛΠΑ, που αναμένεται να εξελιχθεί από την Αμφίκλεια μέχρι την Καλαμπάκα.

Συνεχίζουμε, υποστηρίζοντας τις εκδηλώσεις του Τρισκέλιον και του ΣΙΣΑ, με σεβασμό στους συμμετέχοντες στο Πρωτάθλημα Regularity της ΟΜΑΕ.