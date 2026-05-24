Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Διατηρούνται επικεφαλής οι Κυρανάς-Ευσταθίου

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της κατηγορίας Regularity του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, με τους Ιωάννη Κυρανά-Νικόλαο Ευσταθίου να διατηρούνται στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του αγώνα.

Οι καιρικές συνθήκες δεν δυσκόλεψαν τους αγωνιζόμενους, καθώς η βροχή έκανε ελάχιστα την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωινό του Σαββάτου 23 Μαΐου βρήκε τα ιστορικά αυτοκίνητα να εκκινούν από το Νεοχώρι, δίπλα στις όχθες της Λίμνης Πλαστήρα. Η διαδρομή μέσα από το διάσελο της Αργιθέας πρόσφερε εντυπωσιακές εικόνες και απαιτητικές συνθήκες πλοήγησης, πριν τα πληρώματα πραγματοποιήσουν ανασυγκρότηση στο ιστορικό Λημέρι, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο Νεοχώρι για διανυκτέρευση.

Ξεχωριστή εντύπωση άφησε στους συμμετέχοντες το πέρασμα από τα περίφημα πέντε τούνελ του βοηθητικού δρόμου που είχε κατασκευαστεί στο πλαίσιο της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, ένα σημείο που συνδύασε μοναδική οδηγική εμπειρία με σπάνια φυσική ομορφιά. Την ίδια στιγμή, οι συνεχόμενες και απαιτητικές δοκιμασίες ακριβείας, κυρίως στο δεύτερο μισό της ημέρας, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των πληρωμάτων μέχρι το τέλος.

Το σκέλος περιλάμβανε συνολικά 12 Δοκιμασίες Ακριβείας, επιβεβαιώνοντας τον απαιτητικό χαρακτήρα του αγώνα. Ο έντονος συναγωνισμός αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι 10 διαφορετικά πληρώματα σημείωσαν τον καλύτερο χρόνο σε επιμέρους ειδικές. Με σωστή στρατηγική, σταθερό ρυθμό και αποφεύγοντας τα πολλά λάθη, οι Ιωάννης Κυρανάς-Νικόλαος Ευσταθίου διατήρησαν τα ηνία της γενικής κατάταξης και αισιοδοξούν πως θα παραμείνουν στην κορυφή και μετά το τρίτο σκέλος του αγώνα, οδηγώντας ένα Volkswagen Golf II του 1990. Δεύτεροι σκαρφάλωσαν οι Akis Abastado-Arion Abastado, ένα πλήρωμα που κινήθηκε έξυπνα το Σάββατο με την Toyota Celica STi του 1992, καθώς παρ’ ότι δεν κέρδισε κάποια ειδική, σκαρφάλωσε πέντε θέσεις στη γενική κατάταξη του αγώνα.

Το πλήρωμα του Celica αναμένεται να «κυνηγήσουν» οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης με το Peugeot 306 GTI 6 – Race του 1999 που βρίσκονται τρίτοι στη γενική κατάταξη έπειτα από το δεύτερο σκέλος του αγώνα. Μια θέση πιο πίσω βρίσκονται οι Χρήστος Διαμαντόπουλος-Μανώλης Δημακαρέας, οι οποίοι ξεκίνησαν ιδανικά το σκέλος κερδίζοντας την πρώτη δοκιμασία της ημέρας. Στη συνέχεια, όμως, αντιμετώπισαν πρόβλημα με την κρεμαγιέρα του πράσινου Volkswagen Golf I του 1984, μια βλάβη που ευελπιστούν να επιδιορθώσουν, ώστε να συλλέξουν πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Τέσσερις θέσεις σκαρφάλωσαν την δεύτερη ημέρα οι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός με το Ford Escort MKI του 1975, ένα πλήρωμα που θα επιδιώξει να ανεβεί στο βάθρο των νικητών. Οι πρωταθλητές Ελλάδος Regularity του 2025, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου, έπειτα από το πρόβλημα με το όργανο χρονομέτρησης που αντιμετώπισαν την πρώτη ημέρα, έδειξαν να βρίσκουν τα πατήματά τους το Σάββατο, κερδίζοντας δύο ειδικές δοκιμασίες. Με ένα Volvo 122S, βρίσκονται στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Στην έβδομη θέση ολοκλήρωσαν το δεύτερο σκέλος οι Αλέξανδρος Δρουλίσκος-Μαθιός Μανσόλας που υποχώρησαν στην κατάταξη, οδηγώντας ένα Volkswagen Golf GTi του 1991. Νίκησαν μια ειδική δοκιμασία οι όγδοοι γενικής, Σάββας Τζιλάβης-Δημήτρης Λιάκος, με τον οδηγό να επιστρέφει στα Regularity με ένα Ford Escort RS2000 MKII του 1977. Επικράτησαν σε μία δοκιμασία ακριβείας και οι Μάνος Παλαβίδης-Μαρία Παλαβίδη που είναι στην ένατη θέση της γενικής με το Renault 5 GT Turbo του 1986. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης που υποχώρησαν αρκετές θέσεις στην κατάταξη με το Subaru Legacy του 1992.

Νίκησαν μια δοκιμασία της ημέρας οι Βούλγαροι Vladimir και Lachezar Dimitrov με το Peugeot 205 Rally του 1987, ένα πλήρωμα που αγωνίζεται συχνά επί ελληνικού εδάφους. Από την άλλη, οι περσινοί νικητές της διοργάνωσης, Christian Crucifix-Agnieszka Bohosiewicz αν και κέρδισαν δύο δοκιμασίες με το Peugeot 205 του 1985 βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη καθώς υπέπεσαν σε λάθη που δεν τους επιτρέπουν να έχουν ελπίδες για άλλη μια διάκριση στον αγώνα. Αξίζει να αναφερθεί πως ορισμένα πληρώματα αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν οριστικά την προσπάθειά τους. Μεταξύ αυτών ήταν και οι νικητές του 2024, Κωνσταντίνος Πιπέρος-Βάσος Θεοδοσίου με Lancia Beta Coupe του 1974, από σπασμένο ψαλίδι. Μια βλάβη στον διανομέα του Volkswagen Golf (1978) ανάγκασε τους Άρη Γεωργοσόπουλο-Νίκο Κοντοπό να χάσουν αρκετές θέσεις στην κατάταξη, ενώ πρόβλημα με το όργανο χρονομέτρησης αντιμετώπισαν και οι Γιώργος Γεωργακόπουλος-Αναστάσιος Δούρος με Morris Mini του 1968.

Το τρίτο και τελευταίο σκέλος του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity απαρτίζεται από 6 Ειδικές Δοκιμασίες. Η διαδρομή διέρχεται από την Ευρυτανία και ολοκληρώνεται στον Μπράλο. Ο τερματισμός θα διεξαχθεί εμπρός από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών στις 17:00. Κλείνοντας, η Οργανωτική Επιτροπή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity θέλει να ευχαριστήσει στην Διεύθυνση Τροχαίας Άρτας για την πολύτιμη βοήθειά της. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.