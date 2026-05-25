Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Επικράτηση για τους Γιάννη Κυρανά-Νίκο Ευσταθίου

Με νικητές τους Ιωάννη Κυρανά-Νικόλαο Ευσταθίου έπεσε η αυλαία του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, έπειτα από έναν απαιτητικό και γεμάτο εικόνες τριήμερο αγώνα.

Τα 43 πληρώματα που εκκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου από τη Λαμία, ταξίδεψαν μέσα από εμβληματικές διαδρομές και μαγευτικά τοπία της Ελλάδας, σε έναν αγώνα που συνδύαζε στρατηγική, οδηγική ακρίβεια και περιπέτεια. Το τρίτο και τελευταίο σκέλος περιλάμβανε 6 δοκιμασίες ακριβείας, με τους συμμετέχοντες να εκκινούν την προσπάθειά τους από τη Λίμνη Πλαστήρα, να διέρχονται στη συνέχεια από τα χωριά Νεράιδα και Φουρνά Ευρυτανίας και να καταλήγουν στον Μπράλο για την τελευταία δοκιμασία του αγώνα.

Οι οργανωτές αποφάσισαν στην τελευταία διαδρομή να μην τοποθετήσουν κάποιο βοήθημα πλοήγησης, παραπέμποντας στους κλασικούς αγώνες Regularity του παρελθόντος. Η επιλογή αυτή διαφοροποίησε τις ισορροπίες κυρίως στις πιο πίσω θέσεις και απέσπασε θετικά σχόλια από τους αγωνιζόμενους.

Οι Ιωάννης Κυρανάς-Νικόλαος Ευσταθίου με Volkswagen Golf II GTi του 1990 τέθηκαν επικεφαλής από την τρίτη κιόλας δοκιμασία του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμά τους μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα, συγκεντρώνοντας 67.6 βαθμούς ποινής. Παρά την έντονη πίεση από τους αντιπάλους του, το πλήρωμα επέδειξε εξαιρετική ακρίβεια και αγωνιστική ωριμότητα, στοιχεία που του χάρισαν τη νίκη σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα. Η εμφάνισή τους επιβεβαίωσε πως ένα νέο και ιδιαίτερα υποσχόμενο πλήρωμα κάνει αισθητή την παρουσία του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity. Παράλληλα, κέρδισαν την κατηγορία J2, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα από το 1988 έως το 1992.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της γενικής κατάταξης, αλλά και της κατηγορίας J2, βρέθηκαν οι Akis Abastado-Arion Abastado με Toyota Celica STi του 1992, ύστερα από μία εξαιρετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το πλήρωμα έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, ξεχωρίζοντας ήδη από τη δοκιμασία καλιμπραρίσματος, ενώ από τα μέσα του δεύτερου σκέλους εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση και παρέμεινε σε αυτή έως το τέλος. Οι Abastado-Abastado ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 74.2 βαθμούς ποινής, κατακτώντας δικαιωματικά μία θέση στο βάθρο του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδος Regularity, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου, με 74.4 βαθμούς ποινής, οι οποίοι κατάφεραν στην τελευταία δοκιμασία ακριβείας να ανατρέψουν τα δεδομένα και να εξασφαλίσουν το τελευταίο σκαλί του βάθρου, κερδίζοντας παράλληλα και την κατηγορία F. Με ένα Volvo 122S του 1963 στα χέρια τους, έπεσαν χαμηλά την πρώτη ημέρα εξαιτίας προβλήματος που αντιμετώπισαν με το όργανο χρονομέτρησης, στη συνέχεια όμως σκαρφάλωσαν αρκετές θέσεις, συγκεντρώνοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης με 75 βαθμούς ποινής, κατακτώντας παράλληλα την πρώτη θέση στην κατηγορία Κ με ένα αυθεντικό Peugeot 306 GTI-6 Race. Παρότι το πλήρωμα έχασε έδαφος στις αρχές του τρίτου σκέλους, στη συνέχεια αντέδρασε δυναμικά, ανεβάζοντας ξανά ρυθμό και κερδίζοντας θέσεις στην κατάταξη. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν τον αγώνα οι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός με το Ford Escort MKI του 1975, όντας πρωτοπόροι έως τη δεύτερη δοκιμασία του αγώνα.

Στη συνέχεια υποχώρησαν κάποιες θέσεις και ολοκλήρωσαν ένα ακόμη Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και στην πρώτη της Κατηγορίας Η, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα από το 1972 έως το 1976. Συγκέντρωσαν 76.1 βαθμούς ποινής. Δυσκολεύτηκαν στην τελευταία διαδρομή του βρεγμένου Μπράλου οι Χρήστος Διαμαντόπουλος-Μανώλης Δημακαρέας χάνοντας πολύτιμο χρόνο που τους κόστισε μία θέση στο βάθρο στο φινάλε του αγώνα.

Το πλήρωμα του πράσινου Volkswagen Golf I του 1984 τερμάτισε στην έκτη θέση της γενικής και στην πρώτη της J1 με 78.8 βαθμούς ποινής. Δύο θέσεις κέρδισαν στις έξι δοκιμασίες της Κυριακής οι Μάνος Παλαβίδης-Μαρία Παλαβίδη ολοκληρώνοντας τον τρίτο πρωταθληματικό αγώνα της χρονιάς στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης. Το δίδυμο είχε στα χέρια του ένα Renault 5 GT Turbo του 1986 και συγκέντρωσε 92.1 βαθμούς ποινής.

Τους ακολούθησαν στη γενική κατάταξη οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης με συνολικά 95.7 βαθμούς ποινής. Με ένα λευκό Subaru Legacy του 1992, πρώτευσαν στην κατηγορία J2. Στην επιστροφή τους στους αγώνες Regularity, οι Σάββας Τζιλάβης-Δημήτρης Λιάκος τερμάτισαν στην ένατη θέση της γενικής και στην κορυφή της κατηγορίας Ι με ένα Ford Escort RS 2000 MKII.

Το πλήρωμα συγκέντρωσε 102.8 βαθμούς ποινής και κατάφερε να ξεπεράσει στην τελευταία δοκιμασία ακριβείας τους Αλέξανδρο Δρουλίσκο-Μαθιό Μανσόλα, οι οποίοι συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα του αγώνα. Οι δύο από τους κορυφαίους συνοδηγούς στην ιστορία του θεσμού, με σημαντικές περγαμηνές και συμμετοχές σε απαιτητικούς αγώνες Regularity τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μοιράστηκαν ένα Volkswagen Golf GTI του 1991 και συγκέντρωσαν 108.6 βαθμούς ποινής.

Πιο πίσω στην κατάταξη τερμάτισαν οι Βούλγαροι Dimitar Nenov-Stanislava Ilieva με Mercedes-Benz 190E του 1984 και τους ακολούθησαν οι περσινοί νικητές του αγώνα, Christian Crucifix-Agnieszka Bohosiewicz με Peugeot 205 του 1985. Οι τελευταίοι, αν και κέρδισαν δύο δοκιμασίες ακριβείας, δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του αγώνα να διεκδικήσουν τη διάκριση, καθώς σειρά λαθών δεν τους επέτρεψαν να βρουν σταθερό ρυθμό. Νικητές της κατηγορίας G αναδείχθηκαν οι Χρήστος Λαμπρόπουλος-Κωνσταντίνος Κλειτσάκης με Opel Kadett B Coupe του 1969, ενώ στην κατηγορία Ε, πρώτευσαν οι Δημήτριος Μπάκος-Αναστάσιος Τσαγκαράκης με Mercedes Benz 190 SL του 1955.