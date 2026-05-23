Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Μάχη για την κορυφή

Συναρπαστική ήταν η πρώτη ημέρα στην κατηγορία Regularity του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, με τα πληρώματα να διέρχονται από μαγευτικές τοποθεσίες της χώρας και να έχουν ωραία κόντρα τόσο στη γενική κατάταξη, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες.

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και οι συμμετέχοντες αφού διήλθαν από όμορφες τοποθεσίες της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας κατέληξαν αργά το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στη Λίμνη Πλαστήρα όπου και διανυκτέρευσαν.

Στην κορυφή του αγώνα βρίσκονται οι Ιωάννης Κυρανάς-Νικόλαος Ευσταθίου με ένα Volkswagen Golf του 1990 και 19.3 βαθμούς ποινής. Το δίδυμο τέθηκε επικεφαλής στην κατάταξη από την τρίτη ειδική δοκιμασία της ημέρας και κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση των αντιπάλων του, διατηρώντας τα σκήπτρα έως το τέλος της πρώτης ημέρας. 2 βαθμούς ποινής πιο πίσω βρίσκονται οι Αλέξανδρος Δρουλίσκος-Μαθιός Μανσόλας με ένα Volkswagen Golf του 1991 οι οποίοι κέρδιζαν σε κάθε ειδική δοκιμασία θέσεις στην κατάταξη και θα «κυνηγήσουν» τη νίκη στον τρίτο πρωταθληματικό αγώνα της χρονιάς. Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης με Peugeot 306 GTI του 1999 με 22 βαθμούς ποινής και αναμένεται να «παλέψουν» για την πρωτιά σε έναν αγώνα που αποτελείται από δύο ακόμη απαιτητικά σκέλη. Τέταρτοι με 23.4 βαθμούς ποινής είναι οι έμπειροι Άρης Γεωργοσόπουλος-Νίκος Κοντοπός με Volkswagen Golf I του 1978, ένα πλήρωμα που διεκδικεί τη δεύτερη φετινή του πρωταθληματική νίκη.

Τους ακολουθούν οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης με Subaru Legacy του 1992 με τους ίδιους βαθμούς ποινής (23.4). Την έκτη θέση της γενικής καταλαμβάνουν οι Χρήστος Διαμαντόπουλος-Μανώλης Δημακαρέας με Volkswagen Golf του 1984 και 24.1 βαθμούς ποινής, όντας εμπρός από τους Akis Abastado-Arion Abastado με Toyota Celica STi και 26 βαθμούς ποινής. Πρόβλημα με το όργανο είχαν οι Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου που είναι όγδοοι γενικής με το Volvo 122S του 1963, ενώ αρκετές θέσεις έχασαν στην προτελευταία ειδική δοκιμασία του πρώτοι σκέλους οι Γεράσιμος και Γεώργιος Κατοχιανός. Το πλήρωμα του Ford Escort MKI του 1975 συνάντησε αγελάδες χάνοντας χρόνο και ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος στην ένατη θέση της γενικής. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Μάνος Παλαβίδης-Μαρία Παλαβίδη με Renault 5 GT Turbo.

Το σκέλος του Σαββάτου είναι σαφώς πιο απαιτητικό σε σχέση με αυτό της Παρασκευής, με τον αγώνα να διέρχεται από διαδρομές με ξεχωριστό ιστορικό και φυσικό χαρακτήρα, που παρέμειναν για δεκαετίες μακριά από το αγωνιστικό προσκήνιο και φέτος επιστρέφουν, αναδεικνύοντας μια διαφορετική και αυθεντική πλευρά του Ράλλυ Ακρόπολις.

