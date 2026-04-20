Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο 2026 – Έλληνες στο πριγκιπάτο

Οκτώ ήταν οι ελληνικές συμμετοχές στο φετινό Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο, που διεξήχθη δύο εβδομάδες μετά τον αγώνα του WRC στην περιοχή. Τα μέλη του Team Hellas επέλεξαν αξιόπιστες αλλά και ευφυείς «μηχανές» με στόχο τον τερματισμό, έχοντας πάντα ως ενδεχόμενο και μια διάκριση, όπως έχει συμβεί κατά καιρούς. Αξίζει να υπενθυμίσουμε την προσπάθειά τους, τιμητική για τη χώρα μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Αφετηρία για τους Έλληνες το Τορίνο, σε έναν αγώνα όπου σημαντικός είναι και ο ρόλος της ομάδας προετοιμασίας και υποστήριξης. Καθοριστική αποδεικνύεται και η γνώση του δρόμου, στοιχείο που αξιοποίησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μόνιμος κάτοικος του Πριγκιπάτου, με συνοδηγό τον Νταβίντ Λαζού, κατακτώντας την 11η θέση με το λευκό Volkswagen Golf GTI. Πρόκειται για το τρίτο καλύτερο αποτέλεσμα Έλληνα στον αγώνα, μετά τους Δελαπόρτα (2018) και Γεωργοσόπουλο (2025).

Τον ρόλο της έπαιξε και η τύχη, που ειδικά στην περίπτωση των Άρη Γεωργοσόπουλου – Ιούλιου Ιατρίδη λειτούργησε αρνητικά. Το λευκό Fiat 128 Rally έδειξε από νωρίς τις δυνατότητες του συνδυασμού, όμως στη συνέχεια τους πρόδωσε, οδηγώντας σε εγκατάλειψη λόγω προβλήματος στο κιβώτιο Trivellato. Από τις περιπτώσεις όπου έχουν προβλεφθεί τα πάντα και η προετοιμασία είναι υποδειγματική. Η ομάδα λειτουργεί άψογα, το πλήρωμα διαθέτει εμπειρία πρωταθλητισμού, αλλά η τύχη δεν ακολουθεί. Συμβαίνει σε ποσοστό που αγγίζει το 20% στη sporting κατηγορία και περίπου το 5% στη regularity, ακόμη και σε έναν αγώνα όπως ο φετινός, όπου η μέση ωριαία ταχύτητα ανέβηκε σε χιονισμένα περάσματα, με υποχρεωτική τη χρήση κράνους, αλλά προαιρετική τη χρήση roll cage και αγωνιστικής φόρμας.

Χαρακτηριστικό το ότι ο έμπειρος αλυτάρχης προσάρμοσε αρκετές φορές τη μέση ωριαία ταχύτητα και τη διαδρομή, ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων. Τα καρφιά στα ελαστικά δημιουργούν συνθήκες επιβίωσης για ελαφριά hatchback εποχής, όπως αυτά των ελληνικών πληρωμάτων. Στη λίστα, Fiat 128 Rally, Mini Cooper, Alfa Romeo Alfasud ti, τρία Volkswagen Golf GTI και ένα Ford Fiesta. Εξαίρεση η FortySeven Mercedes-Benz 190 SL του 1955, ένα πολύτιμο κόσμημα που μοιράστηκαν οι Δημήτρης Μπάκος και Τάσος Τσαγγαράκης σε μια αποστολή ειδικού βάρους, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ξεχωριστή ήταν και η συνεργασία του Γιώργου Γεωργακόπουλου με το 4troxoi.gr, με καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του ίδιου και του Τάσου Δούρου με το Mini Cooper, αλλά και συνολικά για την παρουσία των Ελλήνων στον αγώνα.

Η ελληνική ομάδα λειτούργησε με τους δικούς της κώδικες επικοινωνίας, με ευθύνη των Μιχάλη Κοσκινά (SNP Video) και Μιχάλη Μουζούκη, ενώ ο Νικόλας Κοντοπός συνέχισε να ενημερώνει, γράφοντας και φωτογραφίζοντας ακόμη και μετά την εγκατάλειψη των Γεωργοσόπουλου – Ιατρίδη, ως μέλος της ομάδας τους.

MONACO-ΒΑΡΚΙΖΑ ΙΝ-OUT

Από το βουνό στη θάλασσα, η επικοινωνία της προσπάθειας του Έλληνα «Ιστορικού» στο Πριγκιπάτο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αποτελεί και δική μας συνήθεια. Σταθεροί «σωματοφύλακες», διαχρονικά, ο Άρης Γεωργοσόπουλος και ο Mr ΣΙΣΑ, Μιχάλης Μουζούκης. Στην παρουσίαση αυτοκινήτων-πληρωμάτων μετά τον αγώνα, οι συμπτώσεις έπαιξαν τον ρόλο τους και, με δεδομένο ότι η περί «Les Grecs» προσέγγιση δεν αποτελεί οργανωμένη ομαδική προσπάθεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στον αγώνα, να που βρεθήκαμε στη Βάρκιζα, όπως και στο παρελθόν. Με το Ford Fiesta 1.6 τύπου Άρι Βατάνεν (1979) των Μάκη και Γιώργου Κατοχιανού και το Volkswagen Golf GTI 1.6 τύπου Kosmocar (1977) των Μιλτιάδη Μητσιά – Δημήτρη «Huffy» Σταυρόπουλου. Στην κυριολεξία, ο καλλιτέχνης.

Ο πολύπειρος Μάκης μαζί με τον 22χρονο γιο του, Γιώργο, που σπουδάζει μηχανολόγος μηχανικός και συμμετείχε στο πρώτο του Μόντε Κάρλο. Μια συγγένεια που δίνει υπεραξία στη συμμετοχή, πέρα και από τα αποτελέσματα. Άλλωστε, στη γενική κατάταξη ήταν οι πρώτοι από τους Έλληνες, έπειτα από εξαιρετική και σταθερή προσπάθεια, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Όπως συνηθίζεται, δικό τους παραμένει το «περιβραχιόνιο» του αρχηγού της ελληνικής αποστολής έως το επόμενο Ιστορικό Μόντε το 2027, όπου αναμένεται αναβαθμισμένη η ελληνική παρουσία. Οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Έλληνας ερασιτέχνης, ανάλογα με την προετοιμασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ξένοι ειδικοί ξεκινούν την προετοιμασία έξι έως και οκτώ μήνες πριν από τον αγώνα, προκειμένου να διεκδικήσουν διάκριση. Ένα χρονοδιάγραμμα μακριά από τις δυνατότητες του πολυάσχολου Έλληνα.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και ο πρωτάρης στο Μόντε Κάρλο Μίλτος Μητσιάς με τον πιο έμπειρο συνοδηγό του, Δημήτρη Σταυρόπουλο, τον γνωστό και ιδιαίτερα δημιουργικό «Huffy». Συμμετείχαν με αυτοκίνητο που προετοιμάστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με συντονιστή τον Βασίλη Ματσάγγο, πραγματοποιώντας τα πρώτα του αγωνιστικά χιλιόμετρα ουσιαστικά στις διαδρομές της Ιταλίας και της Γαλλίας.

FIESTA vs GOLF

Εύστοχος ο χρωματισμός του Ford Fiesta με το νούμερο 159. Αυτοκίνητο προδιαγραφών Group 2, με τον κινητήρα 1.6 τύπου Kent εξελιγμένο στο CarCenter από τον Νικόλα Καρανικόλα, ενώ το πλαίσιο έχει δεχτεί παρεμβάσεις στο ατελιέ του Γιώργου Κοτζιά, όπου πραγματοποιήθηκε και το προσεγμένο μοντάζ. Ουσιαστικά πρόκειται για αυτοκίνητο επιπέδου sporting, με εξέλιξη σε μετάδοση και ανάρτηση για καλύτερες επιδόσεις, συνδυασμένη με ουσιαστικές παρεμβάσεις ασφάλειας για το πλήρωμα. Επί του προκειμένου, ισχυρό είναι και το ανθρώπινο στοιχείο, με συναισθήματα που χαρακτηρίζουν την οικογένεια Κατοχιανού. Δεν βρέθηκαν τυχαία στο Μόντε για να τους υποστηρίξουν οι sporting specialists Πέτρος Βασιλόπουλος και Σάββας Τζιλάβης, μαζί με τους έμπειρους Δημήτρη Λιάκο και Γιάννη Μαρμάρου.

Στη διάθεσή τους είχαν έντεκα ελαστικά, σε δρόμους με πολύ χιόνι και πάγο, όπου η περιορισμένη πρόσφυση και τα απρόοπτα συχνά ξεπερνούν ακόμη και τον ειδικό εξοπλισμό. Απαιτείται λοιπόν μέγιστη προσοχή, ώστε, σε συνδυασμό με την εμπειρία του οδηγού από επτά συμμετοχές στο Μόντε Κάρλο και το έντονο sporting DNA του, να αξιοποιηθεί το ευέλικτο πλαίσιο και το ελαφρύ αμάξωμα ενός σωστά ζυγισμένου προσθιοκίνητου συνόλου. Η προσαρμογή του πρωτάρη Γιώργου ήταν άμεση, η αξιοπιστία του Fiesta παροιμιώδης και ο τερματισμός ήρθε με χαμόγελο που ξεπερνά την καθαρά ελληνική μεταξύ τους σύγκριση. Η θετική τους διάθεση επιτρέπει ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Τα σήματά μας βρίσκονται σε μόνιμη θέση στα φτερά του Fiesta, όπως και στο Mini και στο Trivellato. Με την ευκαιρία αυτής της παρουσίασης, τα σήματά μας τοποθετήθηκαν και στο κόκκινο VW Golf I του 1980 με το νούμερο 186, που μοιράστηκαν δύο ξεχωριστοί άνθρωποι: ο Μιλτιάδης Μητσιάς και ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, «τυπάρες» που ζουν τη στιγμή με έναν ιδιαίτερα επικοινωνιακό τρόπο, σπάνιο για το ελληνικό motorsport σε κάθε έκφανσή του. Διαφορετικοί χαρακτήρες, με κοινό παρονομαστή την εντιμότητα και τη σκληρή δουλειά.

Το Μόντε Κάρλο ήταν το πρώτο του οδηγού, ενώ ο συνοδηγός είχε βρεθεί εκεί και πριν από δώδεκα μήνες δίπλα στον Μάκη Κατοχιανό. Η επιλογή του Golf, που προετοιμάστηκε με υψηλή εποπτεία, και του «Huffy», ενός ανθρώπου με έντονη τεχνική και αισθητική αντίληψη, έγινε υπό πίεση και σε χρόνους-ρεκόρ, με στόχο και τη μελλοντική διάκριση. Ο κινητήρας των 1.600 κ.εκ. εξελίχθηκε από τον έμπειρο Γιώργο Σεβνταλή. Το κιβώτιο με εργοστασιακές σχέσεις, σε συνδυασμό με ελεγχόμενο διαφορικό, είναι ευθύνη του Παύλου Μανουσαρίδη. Ο Τόλης Δοξάκης φρόντισε το αμάξωμα, ενώ ο κλωβός ασφαλείας είναι κατασκευή του Ξενοφώντα Νικολόπουλου, γνώριμης παρουσίας στη sporting κοινότητα. Στον αγώνα, τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν από τον Βασίλη Ματσάγγο, με ουσιαστική και την παρουσία του Μιχάλη Μουζούκη.

Το πλήρωμα βρέθηκε στη μάχη χωρίς ουσιαστικό χρόνο προετοιμασίας, αλλά συνδυάστηκε άμεσα και προσαρμόστηκε ήδη από τον πρόλογο, σε πρωτόγνωρες διαδρομές από το Τορίνο έως την Γκαπ. Μητσιάς – Σταυρόπουλος συμμετείχαν στο Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο με την υποστήριξη των JGE, Toyo και Linglong Tyres, Superfast Ferries, Poniros Jewelry και βέβαια του «Dental-center.eu» του οδηγού, που δεν κρύβει το χιούμορ του. Ούτε και τις γνωριμίες του, που μετατρέπονται σε στήριξη με την απαραίτητη ανταποδοτικότητα, ώστε να υπάρχει συνέχεια. Σύγκριση μεταξύ Fiesta και Golf δεν προκύπτει. Αμφότερα απολαυστικά, αλλά με διαφορετική στόχευση. Από τη μία ένα καθαρόαιμο Group 2, έτοιμο ακόμη και για sporting χρήση, και από την άλλη ένα αξιόπιστο σύνολο που αποτελεί εξαιρετική βάση εξέλιξης. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται, χάρη στο χαμηλό βάρος και στη φιλοσοφία κατασκευής τους, θα άξιζε να διδάσκεται σε σχετικό σεμινάριο, ώστε οι νεότεροι να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει μηχανολογική ουσία. Και γιατί προκαλούν σκεπτικισμό προτάσεις που πλησιάζουν σήμερα τους δύο τόνους.

A LA PROCHAINE

Στην επόμενη φορά, λοιπόν, χωρίς καμία αμφιβολία ότι αυτή η όμορφη ιστορία θα συνεχιστεί. Καθρέπτης της ποιότητας που χαρακτηρίζει τη σχετική κοινότητα είναι η συμμετοχή ελληνικών πληρωμάτων στο Ιστορικό Μόντε Κάρλο, με υψηλή μ.ω.τ. και μεικτό οδόστρωμα. Συνθήκες ιδανικές για την αναβάθμιση ενός θεσμού που απαιτεί τέχνη και κουλτούρα. Ό,τι συνθέτει τον σωστό συνδυασμό. Οι άνθρωποι, οι μηχανές, το περιβάλλον.