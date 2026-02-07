Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο 2026: Last Dance

Ολοκλήρωσαν την προσπάθεια τους οι Les Grecs σε ένα ακόμα Ιστορικό Ράλλυ Μόντε, μια όμορφη συνήθεια που αντέχει στο χρόνο και μάλιστα η συμμετοχή λειτουργεί και ως στόχος και για άλλους Έλληνες, λάτρεις του Ιστορικού αυτοκινήτου.

Γράφει ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου

Ολοκλήρωσαν την προσπάθεια τους οι Les Grecs σε ένα ακόμα Ιστορικό Ράλλυ Μόντε, μια όμορφη συνήθεια που αντέχει στο χρόνο και μάλιστα η συμμετοχή λειτουργεί και ως στόχος και για άλλους Έλληνες, λάτρεις του Ιστορικού αυτοκινήτου.

Οι Les Grecs με οκτώ πληρώματα στην αφετηρία στο Τορίνο την περασμένη Κυριακή, ενώ σήμερα Σάββατο 7 Ιανουαρίου έφτασαν στο Monaco τα έξη πληρώματα, με κοινό παρονομαστή την αξιοπιστία κυρίως των ανθρώπων, στα μπάκετ με κράνος, κάποιοι και με φόρμα, αλλά και των ανθρώπων της υποστήριξης. «Αγωνιζόμενοι» και αυτοί, κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες για τον Έλληνα, όταν ειδικά φέτος, ήταν έκπληξη και για τους έμπειρους. Το χιόνι που κρύβει την αλήθεια σε σχέση με το οδόστρωμα, που συχνά φαίνεται απλά βρεγμένο, αλλά αποδεικνύεται ύπουλο και καταστροφικό.

Οι ιδιαιτερότητες πρόδωσαν τους Νίκο Κολιόπουλο-Κωσταντίνο Πιπέρο, που εγκατέλειψαν με το καλημέρα, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιστρέψουν σε δώδεκα μήνες, ακριβώς όπως και οι Άρης Γεωργοσόπουλος-Ιούλιος Ιατρίδης που προδόθηκαν από το κιβώτιο του Fiat 128 Rally.

O πιό καλός ο καθηγητής ανάμεσα στα Ελληνικά πληρώματα αποδείχθηκε ο Μάκης Κατοχιανός, ο γίγαντας, η ψυχάρα, που δίδαξε τον τρόπο το σωστό στο παλικάρι του το Γιώργο στο πρώτο του Monte. Αξιοποίησαν τη Fiesta τους, είχαν το σωστό ρυθμό χωρίς ανέβα-κατέβα θέσεις και θα παρευρεθούν με το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Team Hellas απόψε στη φιέστα της οργάνωσης, όπως συνηθίζεται.

Σε μάχη των Golf, με συντελεστή δυσκολίας τα προβλήματα αλλά και οι αναμενόμενες αστοχίες, εξελίχθηκε ο αγώνας για το άτυπο βάθρο. Πληρώματα με εξαιρετικούς οδηγούς και με συνοδηγούς επίσης ειδικούς και με το τιμόνι και ήταν απολαυστικοί, μοιράζοντας και αγωνία προς κάθε κατεύθυνση και τις πέντε ημέρες. Οι πολύπειροι στο MCR Δημήτρης Καλογεράς-Χρίστος Διαμαντόπουλος και οι κατά το ήμισυ πρωτάρηδες Μίλτος Μητσιάς-Δημήτρης Haffy Σταυρόπουλος. Σημειολογικά, ο ένας Δημήτρης, οδήγησε το πρώην Golf του άλλου Δημήτρη, το γνωστό πράσινο που δείχνει έτοιμο για όλα.

Για τους Γιώργο Γεωργακόπουλο-Τάσο Δούρο και το «Mini μας» τι να γράψουμε; Αναμένουμε το κείμενο του ΓΓ, όντας συνεπής κάθε βράδυ και σημειώνουμε. Επιτέλους χαμογέλασε και ο Δούρος. Απλά, gentlemen.

Ακριβώς ότι χαρακτηρίζει και τους Δημήτρη Μπάκο-Τάσο Τσαγγαράκη που έτσι απλά: Τα κατάφεραν. Επιβίωσαν και ολοκλήρωσαν, φτάνοντας στον τερματισμό με την πολύτιμη Mercedes 190 SL, οπότε και πιστοποίησαν το ακατόρθωτο με ένα λογικά ακατάλληλο όχημα στον πάγο, ενώ απαιτεί προσοχή και στον απλά βρεγμένο δρόμο.

Δεν περιγράφω άλλο, απλά η δεοντολογία επιβάλλει σχόλιο για τους Regularity Master, Σπύρο και Νικόλα Μουστάκα που ταλαιπωρήθηκαν με τον κινητήρα της μπλε Alfa Sud ti. Το πλήρωμα αντιπαθεί τα “ναι μεν αλλά”, όμως επιβάλλεται η έρευνα στα αποτελέσματα για τις επιδόσεις τους, ώστε να έχουμε ένδειξη για το Historic MC Rally το 2027.

Μέχρι τότε, για την ιστορία να σημειώσουμε ότι το HMCR 2026 κέρδισαν οι CLIMENT ASENSIO LUIS – JIMENEZ VALLS CARLES με BMW 323i , ενώ η Ελληνική σημαία φιγουράρει στην ενδέκατη θέση όπου ολοκλήρωσαν οι Γιώργος Παπαδόπουλος-David Lajoux με το δικό τους, λευκό Golf GTi._ΣΧ

Στη συνέχεια…

[Από το μπάκετ – Γιώργος Γεωργακόπουλος]

«Yes, we did it»

«Ολοκληρώσαμε και τερματίσαμε ένα ιδιαίτερο σκληρό και απαιτητικό Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο κάνοντας τις δύο βραδινές δοκιμασίες. Ευτυχώς για όλους, η οργάνωση αποφάσισε να μειώσει την ΜΩΤ στην Ε.Δ. Turini. Απόφαση απόλυτα σωστή, κρίνοντας και τις συνθήκες του δρόμου που επικρατούσαν. Στην Turini (SR17) βρήκαμε το ρυθμό από την αρχή της ειδικής, και αποδεικνύεται πολύ σημαντικό σε τέτοιες υψηλές ΜΩΤ να βρεις τέμπο από τα πρώτα χλμ.).

Μετά την περίφημη αλλαγή πορείας το στο χωριό ξεκινούσε το κατηφορικό κομμάτι της διαδρομής στο οποίο ο δρόμος ήταν καλυμμένος για πάγο και εδώ που φτάσαμε, δεν υπάρχουν περιθώρια ρίσκου. Βλέποντας τα αποτελέσματα η επίδοση κρίνεται εξαιρετική ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας. Επόμενη Ε.Δ. η περίφημη Col De Braus, που αποδείχθηκε πιο δύσκολη από την προηγούμενη.

Η οργάνωση με απόφαση τελευταίας στιγμής άλλαξε την εκκίνηση της και την ξεκίνησε περίπου στο 7ο χιλ. αφαιρώντας το κομμάτι με τις συνεχόμενες φουρκέτες. Θα πείτε, η οργάνωση κράτησε το εύκολο κομμάτι, ότι δεν ισχύει σε μικτό. Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο, που το χαρακτηρίζει το απρόβλεπτο.

Στην Col De Braus επίσης βρήκαμε το σωστό ρυθμό από την αρχή, αλλά από το σημείο που ξεκινούσαν οι φουρκέτες και τα πολύ κλειστά S ήταν αδύνατον να διατηρήσουμε την ιδανική μ.ω.τ. Απλά, οδηγείς όσο πιο γρήγορα μπορείς και προσπαθείς να μην βγεις από τον δρόμο, οπότε και νιώθεις όμορφα στον τερματισμό της Ε.Δ., μια ώρα πριν τον τερματισμό στο Μονακό. Απίστευτο. Μιλούσα από μέσα μου στο αυτοκίνητο και έλεγα σε παρακαλώ άντεξε άλλη μια ώρα. Καλά μου φρένα ξεκουραστείτε τώρα. Αγαπημένε μου κινητήρα τώρα θα ηρεμήσεις. Weber και εσύ θα σταματήσεις να κροταλιζεις.

Τελικά ναι, ανεβήκαμε την ράμπα την τερματισμού με τον Τάσο. Θυμάμαι μου έλεγε, είναι απίστευτο άντεξε το αυτοκίνητο. Τα καταφέραμε. Τάσο, ναι τα καταφέραμε. Πολλά τα απρόβλεπτα προβλήματα, ευτυχώς μικρά που αντιμετωπίστηκαν από την ομάδα και από τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στον αγώνα. Ποιον να ευχαριστήσουμε, ενώ κάποιον θα αδικήσουμε και δεν το θέλουμε. Τον Σταμάτη Χαλιδιά που βρήκε το πρόβλημα και δεν εγκαταλείψαμε από δυναμό;

Τον Γιάννη Πάλμο που βρήκε γιατί σταμάτησε να λειτουργεί το Weber στον δρόμο για την Turini; Τον Σπύρο Μουστάκα που έσπρωξε το αυτοκίνητο λίγα μέτρα πριν την ράμπα τερματισμού στην Valence για να πάρει μπροστά γιατί είχαμε μείνει από ρεύμα; Τον Ιούλιο Ιατρίδη για τις συμβουλές του; Τον αγαπημένο μου, Κώστα Λούρμπα για την προετοιμασία του αυτοκινήτου; Τον Κυριάκο Φαρμάκη και τον μηχανικό μας Γιάννη Φουντούλη όντας πάντα «δίπλα μας»; Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο 4troxoi.gr που μας έδωσε χώρο και χρόνο για την καθημερινή μεταφορά της εμπειρίας και των συνθηκών του αγώνα, καθώς και στην Adams Ship Repairs για την πολύτιμη υποστήριξή της.

«Thank you G.D.». Ο φετινός αγώνας θα μείνει αξέχαστος όχι μόνο για τον ρυθμό και τις δυσκολίες του, αλλά και για τη φωτογραφία που την βλέπουμε παντού, το αγαπημένο μας Mini “γυρισμένο” στο χιόνι, στην πρώτη ειδική του αγώνα — μια εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τι σημαίνει Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο. Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη σας και τα μηνύματα σας. Ευχόμαστε καλή επιστροφή σε όλους τους συμμετέχοντες. Mr. Capitol, αγαπημένε μου Τάσο Δούρο, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά._ΓΓ.

Αντί επιλόγου…

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους Les Grecs, πληρώματα και ομάδα υποστήριξης. Το Historic Forum για τη συνεργασία.

Το SNP-Μιχάλης Κοσκινάς για τις φωτό και τους Μιχάλη Μουζούκη και Μαθιό Μανσόλα για τη συμπαράσταση. Η ανταπόκριση έργο του Γιώργου Γεωργακόπουλου γιατί έτσι και οι δημοσιεύσεις του Γιάννη Καλογερόπουλου, γιατί αυτός είναι ο JKal.

Το 2027, Allez Les Grecs._4Τ