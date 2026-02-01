Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο 2026

Στο Τορίνο, το Team Hellas, για την αφετηρία του Historic Monte Carlo Rally, υψηλού επιπέδου all time classic θεσμός με έντονη Ελληνική παρουσία.

Γεγονός ότι οι Έλληνες αγωνιζόμενοι και η υψηλού επιπέδου ομάδα υποστήριξης, δεν πήγαν για διακοπές στο Μόντε Κάρλο, αλλά για να ζήσουν στιγμές με τέχνη και Αρχοντιά.

Στην κυριολεξία μάλιστα, αναμένεται να αγωνιστούν και να συναγωνιστούν με ξένα πολύπειρα πληρώματα, με υψηλό βαθμό δυσκολίας και το μικτό ιδιαίτερα απαιτητικό terrain.

Απο όλους μας σε 4Τ η ευχή είναι: «safe and fast guys»…