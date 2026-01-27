Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Allez les Grecs!

To Team Hellas (Les Grecs), που ευαισθητοποιεί πολλούς και πέρα από τη λαμπερή κοινότητα του Ιστορικού Αυτοκινήτου στην Ελλάδα, θα δώσει και πάλι το «παρών» στο Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο, με οκτώ συμμετοχές.

Κρατάει χρόνια η συμμετοχή του Έλληνα στο Monte και από τους Καπετανάκη, Χρονίδη και Βουρδουμπάκη, φτάσαμε στους Δελλαπόρτα, Γεωργοσόπουλο, Χριστοδούλου, Καλογερά, Μουστάκα, Κατοχιανό, Βασιλόπουλο, Γεωργακόπουλο, Haffy κ.α στην Historic έκφραση του αγώνα, με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας, που αναβαθμίζει το ενδιαφέρον.

Με αφετηρία αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα στο WRC, μια ευφυέστατη επιλογή, που την ευνοεί και το terrain, αλλά κυρίως η κουλτούρα του οργανωτή συνδεδεμένη με την αντίστοιχη των συμμετεχόντων, όπως βέβαια και των Ελλήνων. Διακρίθηκαν το 2018 οι Δελαπόρτας-Μουστάκας και μάλιστα ο Δελλαπό, ένας 4T, έφερε στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της ΕΚΟ την ενδιάμεση αφετηρία, που αναστάτωσε το χώρο ακριβώς κάτω από τον ιερό βράχο. Περί επιδόσεων, κρατάμε χρόνους του Πέτρου Βασιλόπουλου με το Εσκορτ, σήμερα ένας sporting που πάει Monte ως υποστήριξη, όπως κ.α σημαντικοί και αντίστοιχους πυροβολισμούς πριν από 12 μήνες του Γιώργου Αλεβιζόπουλου με το Rally της Fiat, o Mr George, le docteur, ξανά Le President της ΦΙΛΠΑ. Σε κάθε αγώνα οδηγεί γρήγορα, ενίοτε και απαγορευτικά ο Δημήτρης Καλογεράς, που απολαμβάνει τη στιγμή. Το 2025, εξαιρετικοί οι Άρης Γεωργοσόπουλος-Ιούλιος Ιατρίδης, όντας μέσα στη μάχη με το Trivellato που ονειρεύεται ένας παλιός, ενώ δεν τους ξεχωρίζεις, είναι και οι 16 εξαιρετικοί φέτος που θα βρεθούν στο Τορίνο για την αφετηρία, μαζί με τους 17 της υποστήριξης. Υπεραξία της ελληνικής παρουσίας οι Πρωτάρηδες, όπως οι Μπάκος-Τσαγγαράκης, ο Μίλτος Μητσιάς, ο Κωνσταντίνος Πιπέρος και οι Junior, Κατοχιανός και Μουστάκας, σε περίοπτη θέση, συνοδηγοί των πολύπειρων γονιών τους.

Κλειδιά της επικοινωνίας το επίσημο site του αγώνα, στα δικά μας επίπεδα του ΙΡΑ, που μέχρι και το 2025 υπολείπονται του αντίστοιχου του Costa Brava, ενώ είναι εξαιρετική η προσπάθεια του Μάνου Παλαβίδη, professor επικοινωνίας που κρατάει ζεστό το Historic Forum με Μonte κ.α, της regularity κοινότητας. Ευτυχώς για όλους, επιστρέφει στο πριγκιπάτο ο Πρόεδρος του ΣΙΣΑ Μιχάλης Μουζούκης, που έχει την ευγενική συνήθεια να επικοινωνεί υποδειγματικά το πώς πορεύονται οι Les Grecs. Αντίστοιχα, σταυρώνεις δάκτυλα ώστε ο Πρωταθλητής Νικόλας Κοντοπός, που ευτυχώς έχει και χιούμορ, να περιοριστεί στα σοβαρά καθήκοντα του, στην ομάδα υποστήριξης του κ. Άρη με τον σημαντικό κ. Γκιούλη, αποφεύγοντας τις λείψεις με το κινητό. Σημαντικό για την ενημέρωση, με ατού άλλωστε τον ακούραστο SNP news Μιχάλη Κοσκινά, να έχει ο Γιώργος Γεωργακόπουλος το χρόνο και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα πλήκτρα του lap top και να καταγράφει την εμπειρία τους, με γεγονός ότι γράφει εξαιρετικά. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και να σημειώσουμε μερικές σημαντικές ημερομηνίες ώστε να παρακολουθούμε την προσπάθεια του Έλληνα λάτρη του Ιστορικού Αυτοκινήτου, στις παγωμένες ειδικές διαδρομές του Ιστορικού Ράλλυ Μόντε Κάρλο (δείτε εδώ όλες τις συμμετοχές).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Για την πλειοψηφία των μελών της Ελληνικής ομάδας, στις 31 Φεβρουαρίου, το tsek in στο Ελ Βεν, για την πτήση στην Ιταλία, όπου θα έχει φτάσει ήδη ο εξοπλισμός τους.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στο Τορίνο, για το καλό μήνα και καλό δρόμο. Λάστιχα με καρφιά, κράνος στις Ε.δ και κάποιοι και με φόρμα. Η μωτ έχει ανέβει, ο καιρός κρύβει εκπλήξεις, αδαής όποιος σχολιάζει ότι πρόκειται για ευκολάκι και το ενδιαφέρον μας για αυτή την προσπάθεια του πραγματικού ερασιτέχνη, συνδυάζεται και με το σεβασμό μας.

Η πρώτη διανυκτέρευση στη GAP, όπως και ο αγώνας του WRC

Tη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, άφιξη στην περίφημη Valence, το επίκεντρο του αγώνα και στις 3 και στις 4 και στις 5 Φεβρουαρίου, με διανυκτέρευση για όλους.

Στις 6 Φεβρουαρίου οδηγώντας από τη Valence προς το Monaco, με τρεις ειδικές αναμετρήσεις, οι συμμετέχοντες μπαίνουν στην τελική ευθεία, οπότε και αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας, σε συνδυασμό και με την κόπωση των Ιστορικών αυτοκινήτων τους. Η συντήρηση τους, έργο της ομάδας υποστήριξης κάθε πληρώματος και σε αυτή την άσκηση λάμπει ο έλληνας μηχανικός.

Της νύχτας τα καμώματα για τον επίλογο στις 6 και 7 Φεβρουαρίου, με τις φημισμένες ε.δ. Col de Turini και Col de Braus και στη συνέχεια τερματισμός στο Monaco.

Au Principaute’, όπως και η Luxury Class απονομή το ίδιο βράδυ.

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, check out και όσοι με αεροπλάνο, από τη Νίκαια στη Γαλλία, επιστροφή στην Αθήνα.

Σε αυτή την περίπτωση, πέρα από τις δυνατότητες αρκετών και για διακρίσεις, η ευχή “καλό δρόμο” έχει να κάνει για τον τερματισμό, που άλλωστε συνδέεται και με την αξιοπιστία της Ελληνικής προσπάθειας.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ –TEAM HELLAS

Α. ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΣ–Ι. IΑΤΡΙΔΗΣ FIAT 128 RALLY. Πολύπειροι, εξαιρετικά προετοιμασμένοι, πλέον σε κρεσέντο και μεταξύ τουςκαι είναι γεγονός πως δεν πάνε στο Monte Carlo για διακοπές. Τους ταιριάζει το ακατόρθωτο, οπότε και φροντίζουν ώστε να φέρουν στα μέτρα τους και τα απρόοπτα. Το Φιατ έργο του εξαιρετικού μηχανικού και οδηγού Δημήτρη Γκιούλη, στα βουνά μαζί τουστο Land Cruiser, ο Νικόλας Κοντοπός. Τυπάρα!

Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ–Χ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, VW GOLF GTI.Μόνο το Golf είναι καινούργιο, σε σχέση με την τεράστια εμπειρία τους. Ο Δημήτρης με τα έξη Μόντε στο δρόμο για το έβδομο, έχει εμπειρία και με βαριά αυτοκίνητα με την κίνηση πίσω, οπότε θα απολαύσει το ex Huffy Golf, με ατού τη σοφία του Χρήστου που είναι και εξαιρετικός οδηγός. Υπεραξία και από τους Χρήστο Χατζή, Σταμάτη Χαλιδιά, το έμπειρο δίδυμο της υποστήριξης.

ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ–ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ, FORD FIESTA 1.6. Ένας 4T o Μάκης, ένας ευγενής γίγαντας ψυχάρα, που επιχειρεί στη Ρουμανία και οδηγεί στην Ελλάδα, ενώ συχνά, -επτά φορές και στο Μόντε. Η Fiesta για τη φιέστα, μια ευφυής επιλογή και δεν είναι τυχαία τα εμβληματικά χρώματα. Δίπλα του, το παλικάρι του ο Γιώργος με εμπειρία εντός, τώρα και διεθνής κάτω από ιδανικές συνθήκες. Ιεροτελεστία αυτή η σχέση πατέρα-γιού και η υπεραξία εδώ, πέρα από την αρχοντιά του Μάκη, προκύπτει από την ομάδα υποστήριξης. Σημειώστε: Πέτρος Βασιλόπουλος, Σάββας Τζιλάβης, οι sporting και Δημήτρης Λιάκος, Γιάννης Μαρμάρου. Dream team.

Ν.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ–Κ.ΠΙΠΕΡΟΣ, VW GOLF GTI. O Νίκος έχει την εμπειρία, ο Κωνσταντίνος το τσαγανό και το Golf προετοιμάστηκε και δοκιμάστηκε και είναι ατού ότι μοιράζονται την ίδια ομάδα υποστήριξης με τον Μάκη Κατοχιανό. Πλήρωμα με ποιότητα και ομάδα με εμπειρία, ώστε να διαχειριστούν και απρόοπτα στην εξέλιξη του αγώνα, οπότε και αλλάζει η σειρά στην αφετηρία κάθε σκέλους.

Σ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-N. MΟΥΣΤΑΚΑΣ, ALFA SUD ti. “Σεμνά και ότι προκύψει” είναι το moto που υποστηρίζει με συνέπεια ο Regularity Master, Σπύρος Μουστάκας. Στο πρώτο του Monte ως οδηγός, ο μετρ έχει δίπλα του το 19 ετών παλικάρι του Νικόλα, νικητές μαζί στο ΙΡΑ το 2016. Όπλο τους η εμβληματική μπλε Άλφα Σουντ, με τη φροντίδα της Speed Motor του Ηλία Μαρακάκη, χωρίς άλλες συστάσεις για τους αναγνώστες μας. Στον αγώνα, η υποστήριξη τους, από τον Χρήστο Πούλιο.

Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ–Α. ΔΟΥΡΟΣ, ΜINI.Έχουν την αγωνιστική εμπειρία, o οδηγός και την επικοινωνία, ενώ δόθηκε ειδικό βάρος σε λεπτομέρειες που ξεπερνούν την τυπική προετοιμασία. Τα μηχανολογικά του Mini είναι ευθύνη του Κώστα Λούρμπα, ενώ τα ηλεκτρολογικά του Σταμάτη Χαλιδά. Ο Motorman Γιάννης Πάλμος, έχει ρυθμίσει τον κινητήρα, ενώ στον αγώνα η υποστήριξη τους, αφορά τους Γιάννη Φουντούλη και Κυριάκο Φαρμάκη. Η ισχύς εν τη ενώσει.

Δ. ΜΠΑΚΟΣ-A. ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗΣ, MERCEDEZ 190 SL. Δεν θα τους απασχολήσει η πρεμιέρα σε κάτι πραγματικά εξωτικό, αφού έχουν την εμπειρία από τις συμμετοχές τους στην Ελλάδα και την ποιότητα ώστε να συνεννοούνται και να προσαρμόζονται. Η ευθύνη τους στη μέγιστη τιμή, ώστε να κινηθούν με ασφάλεια, με την υψηλής αισθητικής και τεράστια σε ιστορία Mercedes 190 SL, πολύτιμος καθρέπτης και του υποστηριχτή τους, του FORTY SEVEN (@fortyseven.athens). Υπεύθυνοι της προσπάθειας τους είναι οι Δημήτρης Παπατσούλης και Βασίλης Σπίνος, ενώ μηχανικός τους είναι ο Σπύρος Πράγκαλος. Συμμετοχή, η επιτομή του Classic car, σε έναν Classic αγώνα, όπως και το Mille Miglia Experience Greece, με creators την οικογένεια του οδηγού.

M. MHTΣΙΑΣ–Δ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, VW GOLF GTi. Πρωτάρης ο Μίλτος, ένας τύπος της sporting φιλοσοφίας, έχει δίπλα του τον καλλιτέχνη. Ο Haffy, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος στο τρίτο του Monte, με ευθύνη του την καθοδήγηση του ΜΜ που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. Έργο του Δημήτρη και η υψηλή αισθητική κ.ο μόνο τουνεοφερμένου κόκκινου Golf. Ο κινητήρας είναι υπόθεση Γιώργος Σεβνταλής, ενώ με το κιβώτιο έχει ασχοληθεί ο Παύλος Μανουσαρίδης. Η φανοποιεία είναι υπόθεση του Τόλη Δοξάκη, ενώ το roll cage του Φώντα Νικολόπουλου. Κορυφαίοι για την προετοιμασία και την εξέλιξη του Golf, που στον αγώνα θα το φροντίζει ο Βασίλης Ματσάγκος. Δίπλα του έτοιμος για όλα, ο Πρόεδρος Μιχάλης Μουζούκης. (φωτ Melher)

