Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο – Les Grecs: Στην τελική ευθεία

Άφιξη στο Μόντε για το τελευταίο σκέλος με τις δύο βραδινές ειδικές διαδρομές, οπότε και ολοκληρώνεται ένας δύσκολος αγώνας πρόκληση για τα πληρώματα και τις ομάδες υποστήριξης.

[Από το μπάκετ: Κείμενο Γιώργος Γεωργακόπουλος]

Οι Έλληνες, πληρώματα, μηχανικοί και οι πολύπειροι φίλοι τους σε δικό τους αγώνα κάτω από το πρωτόγνωρες συνθήκες…

Πολύ κοντά στον τερματισμό που είναι ο στόχος, οι Μάκης και Γιώργος Κατοχιανός, Μιλτιάδης Μητσιάς-Δημήτρης Huffy Σταυρόπουλος, Δημήτρης Καλογεράς-Χρίστος Διαμαντόπουλος, Γιώργος Γεωργακόπουλος-Τάσος Δούρος, Δημήτρης Μπάκος-Τάσος Τσαγγαράκης και οι Σπύρος και Νικόλας Μουστάκας.

Στα πλήκτρα, ο ΓΓ με καπέλο αφού οι κακές καιρικές συνθήκες επιβάλλουν σε συνεργασία με τον ΤΔ, αλλαγές στο road book και στους υπολογισμούς των χρόνων.

Από το μπάκετ

Στην τελική ευθεία ενός εξαιρετικά δύσκολου και απαιτητικού αγώνα. Mε δύο ειδικές διαδρομές να απομένουν μέχρι τον τερματισμό.

Οι δύο τελευταίες ειδικές, Col de Turini και Col de Braus αναμένεται να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη πρόκληση του αγώνα. Με τον Τάσο, πρόκειται για τις πιο δύσκολες διαδρομές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Οι μ.ω.τ. είναι 59 και 54 χλμ./ώρα αντίστοιχα και μπορεί να μην υπάρχει χιόνι, αλλά οι υψηλές μ.ω.τ και η χάραξη του δρόμου με εκπλήξεις, ανεβάζουν κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας.

Οι ειδικές χαρακτηρίζονται από συνεχόμενες κλειστές στροφές, ανηφορικές και κατηφορικές φουρκέτες, καθώς και σημεία με προστατευτικές μπαριέρες, όπως και τμήματα χωρίς καμία απολύτως προστασία, απαιτώντας απόλυτη συγκέντρωση και ακρίβεια.

Το σημερινό πρώτο σκέλος του αγώνα περιλάμβανε τρεις ειδικές διαδρομές. Η πρώτη ήταν ιδιαίτερα τεχνική και απαιτητική, ενώ οι δύο επόμενες ήταν πιο «φιλικές». Η απόδοση μας κρίνεται αξιοπρεπής, ενώ δεν αντιμετωπίσαμε μηχανικά ή άλλα προβλήματα.

Της νύχτας τα καμώματα

Οι προβολείς έχουν ρυθμιστεί και στις 21:40 δόθηκε η εκκίνηση για τη διαδρομή των 60 χιλιομέτρων έως το Col de Turini, με στόχο την ασφαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του θεσμού.

Αγώνας με ιστορία και προοπτική, με συμμετοχές που δεν θα βρεις σε κανένα άλλο αντίστοιχο αγώνα.

Απόψε, προβλέπεται και σημαντική παρουσία θεατών από τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ ήταν πανηγυρική η υποδοχή το απόγευμα στο Monaco.

Αύριο το σχόλιο μας για τον Επίλογο. Allez Les Grecs._ 4Τ