Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο – Les Grecs: Τρίτη ημέρα και φαρμακερή

Οι Γιώργος Γεωργακόπουλος-Τάσος Δούρος, με το εμβληματικό Mini, συνεχίζουν την προσπάθεια τους με το πείσμα που τους χαρακτηρίζει.

[Από το μπάκετ: Κείμενο Γιώργος Γεωργακόπουλος]

Κεντρική φωτογραφία: Μιχάλης Κοσκινάς



«Κάθε ημέρα και πιο δύσκολα» και σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική ημέρα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις ειδικές διαδρομές, εκ των οποίων η δεύτερη και η τρίτη, αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολες.

Η δεύτερη ειδική της σημερινής ημέρας, χαρακτηρίστηκε από την έντονη παρουσία πάγου στο οδόστρωμα, ενώ η τρίτη, παρότι στεγνή, αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική οδηγικά. Σε συνδυασμό με την υψηλή Μέση Ωριαία Ταχύτητα (ΜΩΤ), η διατήρηση του ιδανικού ρυθμού αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για όλα τα πληρώματα.

Παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε, σημειώνοντας τον 38ο χρόνο στη γενική κατάταξη, φορτώνοντας με εμπειρία που θα μας φανεί χρήσιμη μελλοντικά.

Η ημέρα ξεκίνησε με εξαιρετική διάθεση και αισιοδοξία, αλλά στην πρώτη δοκιμασία, η παρερμηνεία στην αλλαγή της ΜΩΤ που ανακοινώθηκε από τον αλυτάρχη, οδήγησε στην υιοθέτηση λανθασμένων ταχυτήτων, με αποτέλεσμα την οπισθοχώρηση στην κατάταξη και την αναπόφευκτη πίεση που όμως δεν έριξε το ηθικό μας. Το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο: never give up.

Με ανανεωμένη διάθεση, συνεχίζουμε με στόχο τον τερματισμό στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Το αυτοκίνητο παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση, παρά την υπερβολική πίεση που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής.

Η αυριανή ημέρα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση του αγώνα.

Η εκκίνηση από τη Valence, με τρεις ειδικές διαδρομές πριν την άφιξη στο Μονακό το απόγευμα. Το βράδυ, η επανεκκίνηση για το τελευταίο και πιο εμβληματικό σκέλος του αγώνα, με τις θρυλικές νυχτερινές ειδικές Col de Turini και Col de Braus! Όνειρο θα ζήσουμε μη μας ξυπνάτε και δεν θα απορήσουμε αν πολλοί θεατές παρακολουθήσουν τα αυτοκίνητα θρύλους, στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ευχές για καλή συνέχεια και το κυριότερο, να βρεθούμε όλα τα Ελληνικά πληρώματα στον τερματισμό, σε συνάντηση και με τους ανθρώπους της υποστήριξης, όλων μας. «ALLEZ LES GRECS»._ ΓΓ.