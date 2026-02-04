Ιστορικό Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Τα πάνω κάτω

Ημέρα ανατροπών και μεγάλων προκλήσεων στο Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο, σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026…

Στα πλήκτρα ο δικός μας άνθρωπος που μοιράζεται το εμβληματικό MINI, με τον επίσης expert Τάσο Δούρο.

[Από το μπάκετ: Κείμενο Γιώργος Γεωργακόπουλος]

Από τις πιο απαιτητικές ημέρες του φετινού Ιστορικού Ράλι Μόντε Κάρλο βιώσαμε σήμερα, αντιμετωπίζοντας ακραίες και διαρκώς μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Η ημέρα ξεκίνησε με καλό καιρό, ωστόσο σύντομα το σκηνικό άλλαξε δραματικά, με έντονη χιονόπτωση, πυκνή ομίχλη και δυνατή βροχή να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερις ειδικές διαδρομές, με την πρώτη της ημέρας (SR7) να ακυρώνεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ο λόγος. Ακολουθήσαμε την απλή διαδρομή προς τη δεύτερη ειδική (SR8), υπό έντονη βροχόπτωση και ομίχλη, ενώ τα ίχνη της πρωινής χιονόπτωσης έκαναν τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες αλλά και εντυπωσιακές.

Στην SR8 καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για ένα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα, εκτιμώντας πως οι συνθήκες θα δυσκόλευαν σημαντικά αρκετά πληρώματα — κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε. Οι επόμενες ειδικές (SR9 & SR10) διεξήχθησαν υπό έντονη βροχή, σχεδόν χαλαζόπτωση. Πρόκειται για πολύ στενές και ιδιαίτερα τεχνικές διαδρομές, με υψηλή μέση ωριαία ταχύτητα, όπου δοκιμάστηκαν στο έπακρο πληρώματα και αυτοκίνητα. Παρά τις δυσκολίες, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό σε συνθήκες που απαιτούσαν απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία.

Μετά την ολοκλήρωση μιας πραγματικά απαιτητικής ημέρας, η κατάταξη μας βρίσκει στη 39η θέση της γενικής. Η προσπάθεια συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και στρατηγική, με στόχο τη διατήρηση της θέσης και, πάνω απ’ όλα, τον στόχο μας: τον τερματισμό στο Μονακό, σε ένα δύσκολο και απρόβλεπτο Monte, που εξελίσσεται υπό μικτές καιρικές συνθήκες.

Το αυριανό πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει τρεις ειδικές διαδρομές, σε έναν αγώνα που συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον απαιτητικό και μοναδικό χαρακτήρα του. Ευχόμαστε σε όλα τα πληρώματα καλή επιτυχία και ασφαλή αγώνα σε αυτό το ιδιαίτερο και δύσκολο «νέο» Ιστορικό Ράλι Μόντε Κάρλο. Από την πλευρά μας υπενθυμίζουμε ότι έχουν αποχωρήσει οι Κολιόπουλος και Γεωργοσόπουλος, ενώ δίνει μάχη με τον κινητήρα της Σουντ ο Μουστάκας.

Ο αγώνας συνεχίζεται για τους πολύπειρους Καλογερά-Διαμαντόπουλο, πρώτοι από τα Ελληνικά πληρώματα, όπως και για τους Μάκη και Γιώργο Κατοχιανό. Στη συνέχεια οι Μητσιάς-Σταυρόπουλος, πιστοποιητικό ότι ο Μίλτος ακούει και μαθαίνει γρήγορα, ενώ τους Les Grecs συμπληρώνουν οι Μπάκος-Τσαγγαράκης ήδη «πρωταθλητές» καταφέρνοντας να δαμάσουν την SL στο δύσκολο οδόστρωμα.

Η Ελληνική σημαία ψηλά, στην 19η θέση, με τους Παπαδόπουλο-Lajoux να μοιράζονται το δικό τους Golf GTi. Αύριο, η συνέχεια και ο αγώνας συνεχίζεται για τα πληρώματα και την εξαιρετική ομάδα που τους υποστηρίζει. _ 4Τ