Jacky Ickx: Ο θρύλος

O «βασιλιάς δίχως στέμμα» Jacky Ickx είναι ένας από τους μεγαλύτερους οδηγούς στην ιστορία του motorsport.

Ο γαλλόφωνος Βέλγος Jacky icky εισέβαλε στον κόσμο του motorsport το 1966. Νωρίτερα, είχε διακριθεί σε αγώνες μοτοσυκλέτας, παρακινούμενος από τον αδελφό του και τον πατέρα του, που ήταν ένας από τους γνωστούς δημοσιογράφους αυτοκινήτου του Βελγίου. Χρειάστηκε μόλις ένας χρόνος για να κατακτήσει στο κόκπιτ της Matra-Cosworth το πρωτάθλημα της F2, που είχε ξεκινήσει τότε τόσο δυναμικά, ώστε να λαμβάνουν μέρος σε αυτό ακόμη και πρωταθλητές της F1.

O δρόμος για την είσοδό του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν πια ανοιχτός και το 1968 τον βρίσκει στη Ferrari. Mε τους Ιταλούς να μην ξεκινούν καλά λόγω των προβλημάτων του 12κύλινδρου boxer κινητήρα τους, μετακόμισε τον επόμενο χρόνο στην Brabham, με την οποία κέρδισε την πρώτη του νίκη –πετώντας κυριολεκτικά– στο επιβλητικό Nurburgring των 22 χλμ. Ενάμιση μήνα πριν από τον θρίαμβό του στη Γερμανία, είχε κερδίσει για πρώτη φορά τις 24 ώρες του Le Mans, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού με το Ford GT40 με διαφορά μόλις 110 μέτρων από την Porsche 908, σε μία από τις πιο εκπληκτικές νίκες στην Ιστορία.

Το 1970 γύρισε στη Ferrari, με τον κόσμο της F1 να τον θεωρεί επικείμενο πρωταθλητή. Όμως, η Scuderia βρισκόταν στα πιο δύσκολα χρόνια της, με αποτέλεσμα ο τίτλος να μην έρθει ποτέ. Απογοητευμένος, εγκατέλειψε την ομάδα στα κρύα του λουτρού στο Ιταλικό GP του 1973. Στη συνέχεια, δεν του βγήκε η επιλογή να μετακομίσει στη Lotus, αφού η γερασμένη Mark 72 δεν τον κάλυψε. Εκεί τελείωσαν οι φιλοδοξίες του, με μόλις επτά νίκες με τη Ferrari και μία με τη Brabham. Οι φίλοι των GP τον είδαν για τελευταία φορά στις ΗΠΑ το 1979, στο κόκπιτ της Ligier.

Όμως, ο Βέλγος βρήκε πεδίον δόξης λαμπρό στον πιο φημισμένο αγώνα, στο Le Mans, ως επίσημος οδηγός της Porsche. Aκολούθησαν άλλες τέσσερις νίκες στη θρυλική διαδρομή από το 1976 μέχρι το 1982, με τις μυθικές στις ημέρες μας «936» και «956». Με έξι συνολικά νίκες εκεί, μαζί με τον θρίαμβο του 1975 με το Mirage-Ford, έγινε ο πολυνίκης του αγώνα έως το 2005, οπότε τον ξεπέρασε ο Tom Κristensen.

Μετά από αυτά, όλοι κατάλαβαν πως δεν χρειαζόταν κανένας τίτλος για να αναγνωριστεί ως οδηγός-θρύλος. Όμως, ο Jacky ickx τούς επιφύλαξε ακόμη μία έκπληξη, κερδίζοντας το 1983 το Dakar στο τιμόνι μιας Mercedes 280 GE. Στις ημέρες μας, αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος πρεσβευτής των αγώνων αυτοκινήτου παγκοσμίως. Κι αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή. Από το Νurburgring μέχρι το Le Man και την έρημο του Dakar, η κληρονομιά του μετριέται σε στιγμές που όρισαν το motorsport.