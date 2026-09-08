Κολλίνες Classic Rally 2026: Απόηχος…

Tο Κολλίνες Classic Rally 2026 ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον 5ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity για τη φετινή σεζόν, γράφοντας μια νέα σελίδα στoν μηχανοκίνητου αθλητισμό της Αρκαδίας και αποδεικνύοντας ότι η αρκαδική ενδοχώρα μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες υψηλών προδιαγραφών.

Επικράτηση στη Γενική Κατάταξη για τους Άρη Γεωργοσόπουλο – Νικόλαο Κοντοπό, δεύτεροι οι Ιωάννης Κυρανάς – Νικόλαος Ευσταθίου και τρίτοι οι Κυριάκος Κοφινάς – Νικόλας Κοφινάς, σε έναν αγώνα που κράτησε την αγωνία μέχρι την τελευταία δοκιμασία, με τους πέντε πρώτους να τους χωρίζουν μόλις 2,8 δευτερόλεπτα και τους επτά πρώτους μόλις 3,5. Με 28 εκκινήσαντα πληρώματα, 156 χιλιόμετρα διαδρομών στην Αρκαδία και τη Λακωνία και 7 Δοκιμασίες Ακριβείας που κράτησαν την αγωνία στο κόκκινο, το Κολλίνες Classic Rally 2026 ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τον 5ο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity για τη φετινή σεζόν, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Αρκαδίας και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αρκαδική ενδοχώρα μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες υψηλών προδιαγραφών.

Ο αγώνας ξεκίνησε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11:00 από την A Farm στις Κολλίνες, πέρασε μέσα από τις πιο όμορφες διαδρομές της περιοχής — Σκιρίτιδα, Χάνι, Βούρβουρα, Καρυές,

Λογγάστρα, Ποταμός και Κολλίνες — με ενδιάμεσο πέρασμα από τη Σπάρτη και το άγαλμα του Λεωνίδα, και κατέληξε το απόγευμα στην κεντρική πλατεία των Κολλινών για τον τερματισμό και

την απονομή. Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα ο αγώνας ανέδειξε τη φύση του πραγματικού Regularity: κανείς δεν ήταν ασφαλής στην κορυφή. Οι Γιώργος Γεωργακόπουλος – Ιούλιος Ιατρίδης (Morris Mini 1968, ΦΙΛΠΑ) ξεκίνησαν καταιγιστικά, κερδίζοντας τις δύο πρώτες δοκιμασίες με 1,9” και 1,2”, και πέρασαν στην πρώτη θέση της Γενικής.

Η τρίτη δοκιμασία, στα Βούρβουρα, ανήκε στους Άρη Γεωργοσόπουλο – Νικόλαο Κοντοπό, που με εντυπωσιακό 1,0” ανέβηκαν στη δεύτερη θέση και έδωσαν το στίγμα τους. Στις Καρυές οι Γεωργακόπουλος – Ιατρίδης απάντησαν με 2,3” και τρίτη νίκη δοκιμασίας, διατηρώντας το προβάδισμα με 7,2” συνολικά. Όλα ανατράπηκαν στη Λογγάστρα. Η πέμπτη δοκιμασία στοίχισε ακριβά σε αρκετά από τα πρωταγωνιστικά πληρώματα και έβγαλε εκτός μάχης τους μέχρι τότε πρωτοπόρους, χαρίζοντας παράλληλα στους Ιωάννη Κυρανά – Νικόλαο Ευσταθίου (TL Motors) τη νίκη με 1,5”. Οι Γεωργοσόπουλος – Κοντοπός, δεύτεροι με 1,8”, βρέθηκαν στην κορυφή της Γενικής με 11,0” και δεν την άφησαν ποτέ ξανά.

Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες τον πρώτο λόγο είχαν οι Ιωσήφ Λαγάκης – Νικήτας Τσαλίκης (Subaru Legacy, TL Motors), οι οποίοι στον Ποταμό υπέγραψαν την κορυφαία επίδοση ολόκληρου

του αγώνα με μόλις 0,2 δευτερόλεπτα και επανέλαβαν τη νίκη τους και στην τελική δοκιμασία των Κολλινών με 1,8”. Στην κορυφή όμως έμειναν εκείνοι που ήταν σταθεροί σε ολόκληρη τη διαδρομή: οι Άρης Γεωργοσόπουλος – Νικόλαος Κοντοπός με το Audi 50 του 1976 ολοκλήρωσαν με σύνολο 16,3 δευτερολέπτων και τη νίκη στη Γενική Κατάταξη. Δεύτεροι, μόλις +1,2” πίσω, οι Ιωάννης Κυρανάς – Νικόλαος Ευσταθίου (VW Golf MK2 GTI 16V 1990, TL Motors) με 17,5”, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν οι Κυριάκος Κοφινάς – Νικόλας Κοφινάς (BLMC Mini 1973) με 18,2”.

Ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής οι Ηλίας Λαλούσης – Κωνσταντίνος Κοτσίρης με 18,6” και οι Δημήτρης Ποριώτης – Mike Σιέττος με 19,1” — μια διαφορά που συνοψίζει τη φιλοσοφία του

Regularity. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για επανάληψη του 1-2 του Attica Classic Rally: τα δύο πληρώματα που είχαν καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις στον 2ο αγώνα του πρωταθλήματος βρέθηκαν ξανά στις ίδιες θέσεις και στις Κολλίνες, με τους Γεωργοσόπουλο – Κοντοπό να μετρούν πλέον δύο νίκες στη φετινή σεζόν. Χαρακτηριστικό της ισορροπίας του αγώνα ήταν ότι τις 7 δοκιμασίες τις κέρδισαν τέσσερα διαφορετικά πληρώματα:

RS1 Σκιρίτιδα: Γιώργος Γεωργακόπουλος / Ιούλιος Ιατρίδης – 1,9”

RS2 Χάνι: Γιώργος Γεωργακόπουλος / Ιούλιος Ιατρίδης – 1,2”

RS3 Βούρβουρα: Άρης Γεωργοσόπουλος / Νικόλαος Κοντοπός – 1,0”

RS4 Καρυές: Γιώργος Γεωργακόπουλος / Ιούλιος Ιατρίδης – 2,3”

RS5 Λογγάστρα: Ιωάννης Κυρανάς / Νικόλαος Ευσταθίου – 1,5”

RS6 Ποταμός: Ιωσήφ Λαγάκης / Νικήτας Τσαλίκης – 0,2” (καλύτερη επίδοση αγώνα)

RS7 Κολλίνες: Ιωσήφ Λαγάκης / Νικήτας Τσαλίκης – 1,8”

Νικητές ανά κατηγορία

E: Δημήτριος Μπάκος / Αναστάσιος Τσαγκαράκης – Mercedes-Benz 190 SL (1955), FORTY SEVEN – ATHENS

F: Νίκος Καραγεώργος / Δήμητρα Σύκαρα – Triumph TR4 A IRS (1965), ΛΕΜΟΤ

G: Γιώργος Γεωργακόπουλος / Ιούλιος Ιατρίδης – Morris Mini (1968), ΦΙΛΠΑ

H: Άρης Γεωργοσόπουλος / Νικόλαος Κοντοπός – Audi 50 (1976) – ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ



I: Δημήτρης Ποριώτης / Mike Σιέττος – Toyota Starlet KP60 (1979), NFS Race For Autism Team

J1: Κωνσταντίνος Πίπερος / Σταύρος Καρπατσέλης – Alfa Romeo Spider (1983)

J2: Ιωάννης Κυρανάς / Νικόλαος Ευσταθίου – VW Golf MK2 GTI 16V (1990), TL Motors– 2οι ΓΕΝΙΚΗΣ

K: Ηλίας Λαλούσης / Κωνσταντίνος Κοτσίρης – Peugeot 306 GTI 6-Race (1999), TL Motors

Μετά τον τερματισμό στην κεντρική πλατεία των Κολλινών, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική αρκαδική φιλοξενία. Τη φιλοξενία ολόκληρης της διοργάνωσης ανέλαβαν η A Farm (Αρκαδική Οικολογική Φάρμα) και η Αρκαδική Ελαία (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο), προσφέροντας γενναιόδωρα τα καλύτερα προϊόντα του αρκαδικού τόπου. Στην ίδια την πλατεία ακολούθησε η τελετή απονομής, με ζωντανή μουσική και πλούσιο γεύμα, όπου απονεμήθηκαν τα κύπελλα των νικητών καθώς και αναμνηστικά δώρα σε όλα τα πληρώματα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμμετοχή τους. Σε έναν αγώνα που κρίθηκε στα δέκατα του δευτερολέπτου, η ακρίβεια των μετρήσεων και της χρονομέτρησης ήταν προϋπόθεση. Ο σχεδιασμός των διαδρομών και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγιναν με το ελληνικό σύστημα TrailTrack — το πλέον αξιόπιστο σύστημα χρονομέτρησης για αγώνες Regularity — με ζωντανή ανάρτηση αποτελεσμάτων στο sportstiming.gr, ώστε αγωνιζόμενοι και φίλοι του αθλήματος να παρακολουθούν την εξέλιξη δοκιμασία προς δοκιμασία.

Η ΑΛΜΑ Ναυπλίου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης: τους αγωνιζόμενους που ταξίδεψαν στην Αρκαδία, την A Farm και την

Αρκαδική Ελαία για τη θερμή τους φιλοξενία, τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους των χωριών που αγκάλιασαν τον αγώνα, τους χορηγούς και υποστηρικτές, τα στελέχη της οργάνωσης, καθώς

και όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που στήριξαν με την παρουσία τους αυτή την προσπάθεια. Το Κολλίνες Classic Rally ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βασισμένο σε άρτια σχεδίαση, αδιάβλητα αποτελέσματα και ισονομία, αφήνοντας τις βάσεις για έναν θεσμό που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αγώνες Regularity της Ελλάδας. Η ΑΛΜΑ Ναυπλίου συγχαίρει θερμά τους νικητές, καθώς και όλα τα πληρώματα που τίμησαν με τη συμμετοχή τους το Κολλίνες Classic Rally, συμβάλλοντας στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος μετά τις Κολλίνες

Με τη δεύτερη θέση τους στις Κολλίνες, οι Ιωάννης Κυρανάς – Νικόλαος Ευσταθίου πέρασαν στην κορυφή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity 2026, δύο αγώνες πριν το φινάλε της σεζόν.

Πρωτάθλημα Οδηγών: 1. Ιωάννης Κυρανάς 98,5 – 2. Δημήτρης Ποριώτης 90,5 – 3. Κυριάκος Φαρμάκης 88 – 4. Akis Abastado 82 – 5. Άρης Γεωργοσόπουλος 50

Πρωτάθλημα Συνοδηγών: 1. Νικόλαος Ευσταθίου 98,5 – 2. Mike Σιέττος 90,5 – 3. Μαρία Αθανασοπούλου 88 – 4. Νικόλαος Κοντοπός 50 – 5. Arion Abastado 46

Επόμενοι αγώνες του Πρωταθλήματος Regularity

4 Οκτωβρίου – Κλασικό Ράλλυ Κορίνθου

12 Δεκεμβρίου – Νυκτερινό Κλασικό Ράλλυ

Και για τους φίλους της πίστας, στις 26-27 Σεπτεμβρίου διεξάγεται ο 3ος γύρος του Classic Circuit