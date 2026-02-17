Λέσχη Φίλων Fiat 500: o απόηχος μιας ρομαντικής ημέρας…

«Saint Valentine day» και για το κλασικό αυτοκίνητο το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου που με ευθύνη της «Λέσχης Φίλων FIAT 500 και συναφή», διεξήχθη με επιτυχία περιήγηση αφιερωμένη στην αγάπη για το ιστορικό αυτοκίνητο και στον έρωτα, δίνοντας έναν ιδιαίτερο, όσο και συμβολικό χαρακτήρα στη φετινή συνάντηση.

Η ημέρα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για να συνδυαστεί η αγάπη για τα κλασικά αυτοκίνητα με τη χαρά της καλής παρέας μεταξύ ανθρώπων με ευαισθησίες και με κοινή εμπειρία. Συνολικά 28 άψογα διατηρημένα αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο χώρο αφετηρίας του Κλασικού Μαραθωνίου, δημιουργώντας ένα ρομαντικό σκηνικό που ανησύχησε θετικά και τα αδιάφορα βλέμματα. Αρκετός κόσμος θαύμασε από κοντά τις επτάψυχες καλλονές και μάλιστα οι περαστικοί ενημερώθηκαν για την ιστορία και την ταυτότητά τους, ενώ άναψαν και τα φλας που συνδυάστηκαν με τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων που έζησαν τη στιγμή.

Στη συνέχεια, τα πληρώματα κινήθηκαν με κατεύθυνση το Μικρό Σέσι, απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη και ζεστή για την εποχή ημέρα. Η διαδρομή κύλησε ευχάριστα, με όμορφες εικόνες και χαλαρή διάθεση. Στο beach bar της περιοχής πραγματοποιήθηκε στάση για καφέ, ο οποίος συνοδεύτηκε από παραδοσιακό κουλούρι σε σχήμα καρδιάς, πινελιά που ταίριαζε απόλυτα με το πνεύμα της ημέρας.

Το πολύτιμο κομβόι, επέστρεψε στον Μαραθώνα και συνέχισε την περιήγηση, με τελικό προορισμό, μέσω Γραμματικού, το «Αρχοντικό του Λέκκα». Το ποιοτικό γεύμα με εκλεκτά εδέσματα, δεν συνδέθηκε με αλκοόλ και οι συμμετέχοντες, όντας μια μεγάλη παρέα, αντάλλαξαν απόψεις και μοιράστηκαν ιδέες για επόμενες δράσεις. Ευχάριστη έκπληξη η επίσκεψη του πρώην Δημάρχου Μαραθώνα κ.Ηλία Ψινάκη και των συνεργατών του, που ξεναγήθηκαν στα ιστορικά αυτοκίνητα, ενώ πραγματοποιήθηκαν λήψεις για τη διαδικτυακή του εκπομπή. Η οργανωτική, επιτροπή ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή τους και δεσμεύεται για σειρά εκδηλώσεων στο μέλλον._ Γραφείο Τύπου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ