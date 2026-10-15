Maserati Ghibli ΙΙ (ΑΜ-336) – Με ουσία και στιλ

Μόνο ο Ιταλός μπορεί να μιλήσει στην ψυχή του petrolhead και ειδικότερα αν πρόκειται για μια επαφή με αφετηρία πίσω στον χρόνο. Όταν οδηγείς πραγματικά και ζεις τη στιγμή, ακόμα και η αμφιλεγόμενη αξιοπιστία των δημιουργιών του περνά σε δεύτερο πλάνο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αυτή τη φορά, πρωταγωνίστρια είναι η δίθυρη Maserati Ghibli II. Κρίμα που δεν παράγεται ακόμη. Ένα χαρακτηριστικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του 1990, που ξεπερνούσε την εποχή του. Ο χαρακτήρας της είναι αυτός που τη διατηρεί επίκαιρη, καθώς ακόμη προκαλεί τον οδηγό της, αλλά και τον ανταγωνισμό ‒ της εποχής της, αλλά και των νεότερων χρόνων. Σήμερα, μόνο η BMW M2 μπορεί να σταθεί οδηγικά δίπλα της. Αισθητικά, πάντως, η M2 καλό είναι να αποφεύγει τη φωτογράφιση δίπλα στο κομψό ιταλικό σύνολο, που σε κερδίζει με την απλότητά του. Αν πάλι ψάξεις στο παρελθόν, μόνο με τις BMW M3 E30 και E36 θα τη συγκρίνεις. Τότε που ο Γιώργος Λυμπεράκης, ο Έλληνας dottore της Maserati, σχολίαζε σεμνά και με γνώση: «Σεβόμαστε τις BMW και μας αρέσει η σύγκριση μαζί τους». Την ίδια ώρα, οι υπερόπτες Γερμανοί σχολίαζαν απαξιωτικά ότι «τρίζει ακόμα και σταθμευμένη», ενώ ίσως ένα βράδυ, φεύγοντας από την μπιραρία, «δεν θα ανάβουν τα φώτα της όπισθεν».

Γεγονός, πάντως, είναι ότι ο συγκεκριμένος εξακύλινδρος δίλιτρος ‒φορολογικό ατού εκείνη την εποχή‒, σε διάταξη V και με 306 ίππους χάρη στα δύο τούρμπο, δεν μας πρόδωσε σε αυτή τη νεότερη διαδρομή. Το ίδιο ίσχυσε για το κιβώτιο της Getrag, καθώς και για τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη.

Αρκεί να φροντίζεις τη συντήρησή της, ειδικά επιλέγοντας την Trident, την ιταλική πρεσβεία του αυτοκινήτου στην Αθήνα. Με τον Capo σε ανοιχτή γραμμή με τους φίλους του, τους Ιταλούς «υπουργούς» στη Μόντενα. Στην ελληνική αντιπροσωπεία της Maserati, γνωρίζουν. Διαχρονικά έχουν τον τρόπο να προλαβαίνουν τα καπρίτσια στα ηλεκτρικά, όπως και άλλες αστοχίες στις λεπτομέρειες. Το αμάξωμα της Ghibli II, από την άλλη, προσφέρεται ακόμα και σήμερα για σεμινάριο προστασίας του μετάλλου. Δεν είναι τυχαίο το βάρος της, που ξεπερνά τα 1.300 κιλά. Υποχρέωση του ιδιοκτήτη, να τη διατηρεί χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας συχνά τα αμορτισέρ της. Το ίδιο ισχύει για τα υλικά τριβής των φρένων, ώστε να προστατεύονται οι δίσκοι και, κυρίως, να εξασφαλίζεται η δική σου ασφάλεια, σε συνδυασμό με επιδόσεις-φωτιά.

Η ΔΙΚΗ «ΜΑΣ»

Η περίπου πράσινη Maserati Ghibli II (1992-1998) είναι ένα αυτοκίνητο από τη στοχευμένη συλλογή του Έλληνα σχεδιαστή Γιώργου Κούκου, ο οποίος, μετά το Triumph Dolomite Sprint και την κίτρινη Ferrari 355, μας παραχώρησε και την αγαπημένη του Maserati. Πρόκειται για ένα κλασικό, πολυτελές σπορ κουπέ 2+2 θέσεων, σχεδιασμένο από τον Ιταλό συνάδελφό του, Μαρτσέλο Γκαντίνι, γνωστό και από τα κομψοτεχνήματα που δημιούργησε για τη Lamborghini. Ο Γιώργος ανήκει στην παρέα των Ελλήνων σχεδιαστών που δημιουργούν με έδρα την Ιταλία και, ειδικότερα, το Τορίνο. Σημαντικό ότι η γκάμα της Changan, ήδη στην ελληνική αγορά με φιλόδοξο πλάνο, φέρει τη σφραγίδα του, με τον ίδιο να υπενθυμίζει, με τον σεμνό τρόπο του, ότι πρόκειται για ομαδική προσπάθεια. Με τον Κούκο επικεφαλής, συμπληρώνουμε.

Η υπεραξία της Ghibli προκύπτει από τον δίλιτρο twin-turbo V6. Τυχεροί όσοι τότε, στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ζήσαμε έξι μήνες με τη σπάνια έκδοση Cup, σημειώνοντας με πολύ ρίσκο: «Ποια M3;». Τοποθετήσαμε την Ιταλίδα απέναντι στην E36, ενώ η ασημί Ghibli Cup δεν έκρυψε την υπεροχή της ούτε απέναντι στην Alfa Romeo GTV 3.0 V6, με την πίσω κίνηση της Maserati να κάνει τη διαφορά. Σπάνια και η έκδοση Primatist, απολαυστική στα χέρια του Γιώργου Λυμπεράκη και του αείμνηστου Κώστα Βαρβούτη, ενός petrolhead ευαίσθητου και απέναντι στην πορεία των ελληνικών αγώνων.

ΣΠΙΤΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ-;

Το ερωτηματικό αφορά όσα ακολουθούν. Συχνά θέλεις να ξεφύγεις, οπότε προκύπτουν ερωτήματα για την κατεύθυνση και τον τρόπο, με το μέσο να κάνει τη διαφορά σε κάθε επιλογή που απαιτεί ποιότητα. Η Ghibli προσφέρεται για την Τέλεια Διαδρομή. Ένα δίθυρο κουπέ με μυώδη εμφάνιση, που σε προσκαλεί. Το εσωτερικό της έχει στιλ, είναι φιλόξενο και η ιταλική φινέτσα δεν κρύβεται, με το ποιοτικό δέρμα να συνδυάζεται με την ξύλινη επένδυση στο ταμπλό, όπου δεσπόζει το χαρακτηριστικό ρολόι της Maserati…

Κακή η θέση οδήγησης. Δικό σου πρόβλημα όμως να προσαρμοστείς, ώστε να την οδηγείς με άνεση και να τη μετακινείς με σιγουριά, αναζητώντας περιστασιακά τα όριά σου, συνδεδεμένα με αναμνήσεις ‒ ίσως και με όνειρα, που αποτελούν το ζητούμενο σε ένα κομψό αυτοκίνητο που κρύβει τον διάβολο κάτω από το εμπρός καπό. Υποχρέωσή σου να συνδυάσεις το δεξί σου πόδι με το μυαλό σου, επιστρατεύοντας την εμπειρία σου, ώστε η ευχαρίστηση από την οδήγηση να παραμένει ασφαλής και η ικανοποίηση να μη μετατραπεί σε εφιάλτη.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΚΑΙ ΟΠΛΟΦΟΡΩ

(Οριακά πριν λήξει η σχετική άδεια.)

Δεν κρύβονται τα χαρακτηριστικά της. Ειδικά στη δική μας περίπτωση, την προδίδουν τα χαμηλού προφίλ, σχεδόν σλικ ελαστικά για track day, που φέρνουν το αμάξωμα ακόμα πιο κοντά στο οδόστρωμα. Γεγονός είναι ότι, με τα λάστιχα παραγωγής, μέχρι ένα σημείο κρύβεται το μέγεθός της, ακόμα και αν εύκολα μπορεί οποιοσδήποτε να πειστεί περί του αντιθέτου, με ένα απλό search στο διαδίκτυο. Πάντως, ακόμα και σήμερα ή, αν προτιμάτε, στη νεότερη εποχή, οι 300 ίπποι του κινητήρα, σε συνδυασμό με τα 1.365 κιλά του βάρους της, δεν συνθέτουν από μόνα τους την αναλογία που προκαλεί τη μεγάλη ανατριχίλα. Το σοκ προκύπτει από την καθυστερημένη έκρηξη του κινητήρα μετά τις 4.000 σ.α.λ. και πριν από τις 5.000 σ.α.λ., οπότε αλλάζουν τα πάντα όλα. Ο Γιώργος Κούκος έχει τοποθετήσει μια πολιτισμένη εξάτμιση, ώστε να μη συλληφθεί στο Τορίνο ή στη Νέα Μάκρη. Ο ήχος του κινητήρα, όμως, εκεί στη μέγιστη ροπή και στη συνέχεια μέχρι την κόκκινη γραμμή, σφραγίζει τον χαρακτήρα της, σε συνδυασμό με την εκτόξευση της βελόνας του στροφόμετρου ‒που δεν την προλαβαίνεις‒ και κυρίως με τη συμπεριφορά της.

Αθώα, με πολιτισμένη μάλιστα αντίδραση, όταν κυκλοφορεί στους δρόμους της περιφέρειας. Εντυπωσιακή όμως η αλλαγή, σχεδόν σε επίπεδα ON-OFF, με το πάτημα του γκαζιού. Τη σέβεσαι. Δεν της επιτρέπεις να σε αιφνιδιάσει. Κι εκείνος ο Ιταλός μηχανικός στη Μόντενα έχει κάνει δουλειά-σημείο αναφοράς.

Επιλογή σου αν θέλεις να μετακινείσαι με αρχοντιά στην Ιταλική ή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στον φυσικό της χώρο, επιλέγοντας πέμπτη, ακόμα και έκτη σχέση, κρατώντας όμως τον κινητήρα χαμηλά, μέχρι τις 3.500 σ.α.λ. Απολαμβάνεις τη στιγμή, μόνος ή με συνοδηγό, συνδυάζοντας τον κλιματισμό με το ηχοσύστημα. Αντίστοιχα, στο χέρι σου είναι αν θέλεις να την οδηγήσεις στους Δολομίτες, ντριφτάροντας με τακτ στις φουρκέτες, ή στον Χολομώντα, με την Ιταλίδα εκτός πρόσφυσης στα γλιστερά, προσπαθώντας να μιμηθείς τον expert Σωκράτη Τσολακίδη.

Όποιος αντέξει. Ή, για να είμαστε ακριβείς, όποιος τα καταφέρει. Γιατί όλο αυτό το κομψό σύνολο, όταν πιέσεις, μεταμορφώνεται και θυμίζει το Escort με τον κινητήρα της KWS, που σε επίπεδα πρόσφυσης μετέτρεπε την άσφαλτο σε χώμα. Σύμμαχός σου το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης τύπου Torsen, που συνδυάζεται με το τόσο-όσο σύστημα διεύθυνσης. Καλό είναι, επίσης, να περιμένεις μερικά δέκατα αλλάζοντας από τη μία ταχύτητα στην άλλη.

Δεν είναι ντράγκστερ. Είναι μια πολιτισμένη κυρία με τσαγανό, που απαιτεί να την αξιοποιήσεις με τρόπο. Γίνεται σαφές πως δεν προσφέρεται για κάθε τύπου εκμετάλλευση.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΟΤΕ…

Η Ghibli II του Γιώργου Κούκου ανήκει σε μια έκδοση της οποίας κατασκευάστηκαν ‒δημιουργήθηκαν, για να είμαστε ακριβείς‒ μόλις 400 αντίτυπα, σε σύνολο 1.100 αυτοκινήτων. Το χρώμα της, όπως και οι λεπτομέρειες των προδιαγραφών της, ήταν επιλογή στελέχους της Ferrari. Ο γνωστός Gigi Barp, υπεύθυνος στο τμήμα Ferrari Classiche με έδρα το Μαρανέλο, είχε επιλέξει ένα χρώμα ειδικής παραγγελίας για το αμάξωμα, το Dark Moss Mic και το Bianco Cenere, το λευκό της στάχτης, για το εσωτερικό.

Στην περίπτωσή μας αποδείχθηκε πιο άγρια, πιο απαιτητική από την Cup, με διαφορετικά εξελιγμένο, πιο προοδευτικό κινητήρα, αλλά και σκληρότερη ανάρτηση. Αντιθέσεις, αντίστροφα από ό,τι επιτάσσει η συνήθης πρακτική. Πρακτική που δεν χαρακτηρίζει τον Ιταλό, και αυτό ακριβώς είναι που σε γοητεύει.

Δεν τρίζει, παρότι θα μπορούσε. Δεν χαλάει, αλλά, όπως είπαμε, απαιτεί σεβασμό στη συντήρησή της. Κυρίως όμως δεν συγκρίνεται.

Κίνηση πίσω, δυνατός κινητήρας εμπρός, σχεδίαση για φωτογράφιση ακόμα και όταν είναι σταθμευμένη. Ποιος και τι να συγκριθεί μαζί της; Rispetto…

MASERATI GHIBLI ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: V6 β/κ twin-turbo ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.996 κ.εκ. ΙΣΧΥΣ: 306 ίπποι/6.250 σ.α.λ. ΡΟΠΗ: 373 Nm/4.250 σ.α.λ. KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 6 σχέσεων ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Στους πίσω τροχούς 0-100 χλμ./ώρα: 5,7 δλ. ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 265 χλμ./ώρα ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.223 × 1.775 × 1.300 χλστ. ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.514 χλστ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ: Περιορισμένης ολίσθησης ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 307 χλστ./Δίσκοι 316 χλστ. ΤΡΟΧΟΙ (εμπρός-πίσω): 205/45 ZR16 – 225/45 ZR16 ΒΑΡΟΣ: 1.365 κιλά