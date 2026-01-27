Με Peugeot 205 T16 και Toyota GR Yaris στην Πάρνηθα: 55 αποχρώσεις του γκρι

Γιορτάζουμε, δεν το κρύβουμε, και το αγαπημένο μας παιχνίδι με τα χρώματα αποκτά αυτή τη φορά ξεχωριστή αξία.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Το γκρι έχει τη δική του γοητεία. Κάποτε στα αυτοκίνητα ήταν το χρώμα του «ποντικιού» που υποσχόταν… αναστάτωση. Σήμερα, στην ανθρακί του απόχρωση, «ακουμπώντας» άλλοτε στο χρώμα του πάγου, άλλοτε στου τσιμέντου, δείχνει πιο μοντέρνο από ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση στο «άσπρο ή μαύρο» υπάρχει, όπως γεγονός είναι ότι δεν αρκεί ένα έντονο χρώμα για να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο χαρακτήρα. Κάτι που αποδεδειγμένα διαθέτουν το εμβληματικό Peugeot 205 T16 και το ερωτεύσιμο Toyota GR Yaris, στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, με αυτόματο κιβώτιο.

Στις αγωνιστικές τους μορφές, το 205 υπήρξε δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής WRC, όπως και νικητής στο Ράλλυ Ακρόπολις το 1985 και το 1986. Από την άλλη, το Toyota Yaris έχει ήδη πέντε τίτλους WRC και δύο νίκες στον ελληνικό αγώνα στα πέντε χρόνια της σύγχρονης ιστορίας του.

Με κοινό παρονομαστή

Τα χωρίζουν σαράντα χρόνια. Και όμως, και τα δύο έχουν μια έντιμη παρουσία στην ιστορία του WRC, χωρίς ισορροπίες της μορφής «ναι μεν, αλλά». Ο παλιός ήταν αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος. Και οι δύο όμως υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Κοινός τους παρονομαστής, ότι το Peugeot 205 δημιουργήθηκε και το τρίθυρο GR Yaris εξελίχθηκε για να πρωταγωνιστήσουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, την πεμπτουσία του motorsport. Έναν θεσμό όπου τα αυτοκίνητα συνδέονται άλλοτε στενά και άλλοτε χαλαρά με όσα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή η δόση υπερβολής δεν κρύβεται. Υπενθυμίζει τη φιλοσοφία των Ράλλυ όπως εκφράστηκε στις εποχές των κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, αλλά και ακόμη πιο καθαρά με τα αυτοκίνητα Ν και Α μετά το 1987.

Ενδιάμεσος σταθμός και καθοριστικός για την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα Group B. Με την Audi να αλλάζει τα δεδομένα, άνοιξε μια νέα εποχή που σήμανε την επανεκκίνηση του τρόπου που αντιλαμβανόμασταν έως τότε τα Ράλλυ.

Από το Group B στο WRC Rally1

Κάπως έτσι, το χάσμα των γενεών γίνεται τυπικό μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη, και πέρα από την τετρακίνηση, υπάρχουν κοινές αρχές στη φιλοσοφία κατασκευής τους, στοιχεία που προδίδουν το DNA της Peugeot και της Toyota, δύο κατασκευαστών που γεννήθηκαν για να κερδίζουν.

Το 205 υπήρξε κορυφαίο μικρομεσαίο της δεκαετίας του ’80, με την έκδοση GTi να παραμένει σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, το Yaris κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο «Ράλλυ της αγοράς», καθρέφτης της υβριδικής τεχνολογίας που η Toyota εξελίσσει με συνέπεια. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι Γάλλοι μηχανικοί τότε, όσο και οι σύγχρονοι συνάδελφοί τους, μαζί με τους δικούς μας Μιχάλη Ζώτο και Στέφανο Θεοχάρη, είχαν στα χέρια τους μια εξαιρετική βάση και το απαραίτητο λευκό χαρτί. Από εκεί γεννήθηκαν αυτοκίνητα-νικητές, που στην πορεία των αγώνων έγιναν Πρωταθλητές, σε συνδυασμό πάντα με τους οδηγούς τους.

Υποψήφιοι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές πέρασαν τότε από την Peugeot, όπως και σήμερα από την Toyota, όπου ο Ogier απολαμβάνει τον σεβασμό όλων αλλά και οι νεότεροι έχουν τις δικές τους ευκαιρίες. Το 205 T16 έμεινε στην ιστορία ως το κορυφαίο της κατηγορίας B, παρά την παρουσία της Audi και της Lancia. Το GR Yaris αποτελεί το σύγχρονο σημείο αναφοράς στα Rally1, με ή χωρίς υβριδική υποστήριξη, ενώ έχει ήδη κερδίσει δύο παγκόσμιους τίτλους στην πιο προσιτή, αλλά καθόλου απλή στην εξέλιξή της, κατηγορία Rally2. Ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο της Kirkos Racing που οδηγήσαμε τον περασμένο μήνα.

Σε έκδοση «Δρόμου»

Το Peugeot 205 T16, που στο παρελθόν δοκιμάσαμε στο Παρίσι και στην Αθήνα, ουσιαστικά είχε μόνο έναν πραγματικό αντίπαλο, που δεν ήταν άλλος από το εμβληματικό Audi Quattro Sport, το περίφημο «κοντό». Ήταν η επιτομή της φιλοσοφίας της Audi, που ήθελε η έκδοση δρόμου να συνδέεται άμεσα με την αγωνιστική. Peugeot και Audi ήταν ίσως οι μόνες εταιρείες που παρήγαγαν τις απαιτούμενες 200 μονάδες χωρίς τερτίπια, όπως όριζε ο κανονισμός για το δελτίο αναγνώρισης στο Group B.

Το Peugeot, με τα διακριτικά 205, δημιουργήθηκε εξαρχής ως βάση του αγωνιστικού, με προδιαγραφές που συνδέονταν άμεσα με την εξέλιξη των αγώνων. Αν εξαιρέσεις την αύρα του, αποτέλεσμα των επιτυχιών του σε κάθε είδους επιφάνεια, η έκδοση παραγωγής δεν εντυπωσιάζει οδηγώντας. Δεν θυμίζει την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα οδηγικά Lancia S4, εξαιρετικά ανταγωνιστική στους αγώνες, αλλά περισσότερο την Delta Integrale. Το 205 T16 και η Integrale ήταν αυτοκίνητα που στον δρόμο μάθαινες να ξεπερνάς τα ελαττώματά τους, με ισχυρό «παυσίπονο» τις επιδόσεις τους στις ειδικές διαδρομές.

Η αξία τους όμως παραμένει διαχρονική. Το Peugeot, που αρχικά μπορεί να σε απογοητεύσει, τελικά κερδίζει τον σεβασμό σου. Είναι ένα σύνολο 980 κιλών, εξαιρετικά ζυγισμένο και με ποιότητα κατασκευής πολύ πάνω από τα γαλλικά στάνταρντ της εποχής. Στην πρώτη επαφή, αφού ξεπεράσεις το αρχικό σοκ ότι οδηγείς έναν θρύλο, το αντιμετωπίζεις με δυσπιστία, σε βαθμό που αποφεύγεις να το πιέσεις για να μη διαψευστείς. Δεν το «φοράς» όπως ένα GTi ή ένα Mi16, όμως όταν τελικά βρεις τη θέση σου και το συνηθίσεις, έχεις στα χέρια σου ένα σπορ αυτοκίνητο σε αμάξωμα χάτσμπακ.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 1,8 λίτρων, τοποθετημένος κεντρικά, συνθέτει ένα σύνολο με διαχρονική αισθητική, που θα μπορούσε να παράγεται έτσι και σήμερα. Με ένα πιο έξυπνο σύστημα μετάδοσης θα γινόταν και συναρπαστικό στον δρόμο. Οι 200 ίπποι του, με άμεση απόκριση χωρίς δισταγμούς και με απόδοση από τις 3.000 έως τις 5.000 σ.α.λ., ταιριάζουν στο πλαίσιο. Το πεντάρι κιβώτιο δεν ενθουσιάζει, αλλά ούτε σε απογοητεύει, ενώ η τετρακίνηση θα χρειαζόταν αναθεώρηση για να προσφέρει ένα πιο προκλητικό σύνολο στη χρήση δρόμου. Κοντά στον χαρακτήρα του αγωνιστικού στις ειδικές, λαμβάνοντας υπόψη και τους τροχούς των 15 ιντσών, ενώ το δικό μας, με τροχούς 16 ιντσών και τα ανθεκτικά φρένα, έχει αντίστοιχη προσέγγιση.

Όσο για το Yaris… «δεν περιγράφω άλλο». Από το GR μέχρι το Hybrid των 130 ίππων της καθημερινότητας, είναι εφιάλτης για το γαλλικό και το κορεατικό όνειρο, σε μια κατηγορία όπου μόνο η MG τολμά να πλησιάσει. «Μόνο αυτοί μπορούν», σχολιάσαμε δοκιμάζοντας την αρχική έκδοση, ενώ συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε για τα όριά του οδηγώντας τη βελτιωμένη GR εκδοχή σε τρία ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Η έκδοση του 2024, με το αυτόματο 8άρι κιβώτιο και συνολικά βελτιωμένο κινητήρα, είναι απλώς του ονείρου. Ένα χάτσμπακ που σε ικανοποιεί όσο ένα supercar, σε βαθμό που η τιμή του περνά σε δεύτερη μοίρα και τέτοιου τύπου συζήτηση εκτός αγώνα δεν σε απασχολεί. Τόσο καλό και, το κυριότερο, εξελιγμένο σε μια εποχή όπου μια τέτοια επιλογή θα ήταν καταστροφική για οποιονδήποτε κατασκευαστή.

Στην Toyota μπορούν. Και ταξιδεύοντας στο παρελθόν, σε πλήρη συνοχή με το «κάδρο» του Γιάννη Κουσκούτη, τα κοινά ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα αρχίζουν από το μήκος και καταλήγουν στο μεταξόνιο. Οι τροχοί βρίσκονται στα άκρα στις δύο περιπτώσεις, με τα κιλά ανά ίππο να είναι παραπλήσια, αποτέλεσμα όμως διαφορετικής αναλογίας. Πιο βαρύ αλλά και πιο δυνατό το Toyota, με το πραγματικό του βάρος να μη φαίνεται στην ευελιξία του. Στην κατηφόρα εντυπωσιάζει, ενώ ο κινητήρας του το χαρακτηρίζει. Σχεδόν 300 ίπποι από έναν τρικύλινδρο 1,6 λίτρων και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς αποδίδει σε όλο το φάσμα των στροφών. Η εξέλιξη των ειδών σε πλήρη διάσταση. Και η πρόοδος εδώ αφορά τα πάντα: τον κινητήρα που αποδίδει όπως ένας δίλιτρος, το κιβώτιο που ξεπερνά το PDK της Porsche, τη μετάδοση και την ανάρτηση.

Τι άλλο συνδέει αυτό το Peugeot του 1985 με το GR Yaris της εποχής μας, αυτοκίνητο που το 2030 δεν θα το βρίσκεις; Το ότι σημειώνουν υψηλές μ.ω.τ. με τον απλό, σοβαρό τρόπο που δεν συμβαδίζει με υπερβολές. Και όπως τότε, έτσι και σήμερα πρέπει να χρησιμοποιείς και το μυαλό πέρα από την ψυχή και την τέχνη του ελέγχου, ώστε να κινηθείς «πάνω σε ράγες» και να αξιοποιείς τις προδιαγραφές τους.

Ατού στο Peugeot ήταν το ότι υπήρξε καθαρόαιμο, χωρίς ηλεκτρονική υποστήριξη, κατασκευή μιας πιο αθώας εποχής. Καθαρόαιμο και το GR Yaris, με τον τρόπο εμπλοκής των ηλεκτρονικών συστημάτων του Ιάπωνα να διδάσκεται σε σεμινάρια. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι υποστηρίζουν και δεν περιορίζουν τον οδηγό. Έτσι δεν χρειάζεται να είσαι ο Οζιέ για να κινηθείς γρήγορα και με ασφάλεια.

Αυτοκίνητα με έμπνευση τότε και σήμερα. Και αποδεικνύεται ότι ο ευφυής τεχνικός δεν έχει ούτε πατρίδα ούτε ηλικία. Απλώς προσαρμόζεται. Τα δύο αυτά αυτοκίνητα που οδηγήσαμε στην Πάρνηθα, σε μια συνάντηση κορυφής, εκφράζουν το μεγαλείο των Ράλλυ, όντας ωστόσο συνδεδεμένα με την καθημερινότητα του πραγματικού οδηγού. Χωρίς πατρίδα και υπεράνω ηλικίας, όπως και η μηχανή που τον εμπνέει.

Εμπειρία

Η οδήγηση της έκδοσης παραγωγής, όπως και τότε της αγωνιστικής του 205 T16, εκτοξεύει τα συναισθήματα και σε κάνει να νιώθεις ότι συμμετέχεις σε κάτι σημαντικό, υψηλής ευθύνης. Όπως το ’84 στο Παρίσι, αλλά και σήμερα στην Πάρνηθα, που παραμένει γοητευτική. Με την εμπιστοσύνη του Μιχάλη Καραγιάννη, ιδιοκτήτη του θρύλου, και με τη θετική διάθεση του ΕΛΕΜ να προσφέρει στους 4Τ.

Το Peugeot μένει στην καρδιά για την υπεραξία της φωτογράφισης και την άμεση επιστροφή στο γκαράζ. Το GR Yaris όμως θα το επιλέξεις για να «διακτινιστείς» προς άγνωστη κατεύθυνση και χωρίς ημερομηνία επιστροφής. Και, με την ευκαιρία, κακά τα ψέματα: ποια φτερούγα;

Πρόκειται για μια δίθυρη, τετράμετρη AMG A45 S, έτοιμη για όλα. Στην Τέλεια και στην Ειδική διαδρομή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TOYOTA GR YARIS DAT-8

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3κύλινδρος β/κ τούρμπο

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.618 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 280 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 390 Nm/3.250-4.600 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο GR DΑΤ-8 σχέσεων

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 356 × 28/329 × 19 χλστ. με 4πίστονες/2πίστονες δαγκάνες

ΤΡΟΧΟΙ: 225/40ZR18

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Michelin Pilot Sport 4S

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.995 × 1.805 × 1.455 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.560 χλστ.

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: 1.535/1.565 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.300 κιλά

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 50 λίτρα

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 174 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 230 χλμ./ώρα

ΜΕΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 9,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 (WLTP): 215 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 70.310 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PEUGEOT 205 T16

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κύλινδρος β/κ τούρμπο

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.775 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 200 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 255 Nm/4.000 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

0-100 χλμ./ώρα: 7,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 214 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 273 χλστ.

ΤΡΟΧΟΙ: 215/55ZR15

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.825 × 1.175 × 1.350 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.540 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 890 κιλά