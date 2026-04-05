Mια Alfa Romeo 2600 στην «άκρη του μαχαιριού»

Mια μοναδική Alfa Romeo στην «άκρη του μαχαιριού», σχεδιασμένη από έναν διάσημο ντράμερ της jazz…

Στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου του Τορίνο τον Νοέμβριο του 1963 ο σχεδιαστής Rodolfo Bonetto «χτύπησε» για μια ακόμη φορά, με το μοναδικό στιλ «Linea Tesa» που επινόησε: Αυτή τη φορά, εφαλτήριο των αναζητήσεών του ήταν μια Alfa Romeo 2600 Sprint, εφοδιασμένη με τον κινητήρα των 2,6 λίτρων που απέδιδε 145 ίππους.

Το μοντέλο της ιταλικής εταιρείας είχε διαμορφωθεί σε spider, με το αισθητικό αποτέλεσμα να έχει κάποιες διαφορές από τις προηγούμενές του δημιουργίες, χωρίς όμως και να παίρνει διαζύγιο από τη σχεδιαστική του φιλοσοφία. Ο Βοnetto ετοίμασε και αυτό το έργο του για λογαριασμό της Carrozzeria Boneschi, με την οποία είχε μια επιτυχημένη συνεργασία. Όμως, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές του, αυτή τη φορά ο Τύπος ήταν αρνητικός απέναντί του, ίσως επειδή το spider που παρουσίασε ήταν πολύ «αμερικανικό» και αρκετά μακριά από την εικόνα που είχε ο πολύς κόσμος για την Alfa Romeo.

O Rodolfo επικρίθηκε για τους προβολείς και το «πλέγμα» που είχε επιλέξει για τη μάσκα, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν βρισκόταν σε αρμονία με το υπόλοιπο αυτοκίνητο, ενώ αυτή τη φορά δεν εγκρίθηκαν ούτε οι «τετραγωνισμοί» του. Τι να κάνουμε, στη ζωή δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχει και αυτή η πλευρά…

Η άκρη του μαχαιριού

Ο σχεδιαστής αυτού του ιδιαίτερου spider είχε ξεκινήσει διαφορετικά τη ζωή του, όντας αφοσιωμένος στην τέχνη της μουσικής. Γεννημένος στο Μιλάνο το 1929 και ανηψιός του διάσημου πιλότου Felice Bonetto που χάθηκε στην Carrera Panamericana το 1953, αξιοποίησε με επιτυχία το ταλέντο του στις νότες ως μέλος jazz συγκροτήματος, στο οποίο έπαιζε drums. Ωστόσο αυτό δεν του αρκούσε, καθώς στη συνέχεια τον συνεπήρε το επάγγελμα του σχεδιαστή, που τον κέρδισε οριστικά το 1958. Ο Rodolfo δεν δυσκολεύτηκε να γίνει διάσημος με τη νέα του ιδιότητα, σχεδιάζοντας περίπου τα πάντα (καρέκλες, γραφεία, πολυθρόνες, μπότες του σκι, τηλεοράσεις, ρολόγια, λάμπες, πορτατίφ και -φυσικά- αυτοκίνητα).

Η συνεργασία του με την «Carrozzeria Boneschi» απέφερε ένα νέο στιλ, «Linea Tesa» για τους Ιταλούς ή «Knife edged» για τους Εγγλέζους, φράση που στα ελληνικά σε ελεύθερη απόδοση σημαίνει «άκρη του μαχαιριού». Οι δημιουργίες του Μιλανέζου καλλιτέχνη που υιοθετούν το συγκεκριμένο σχεδιαστικό ύφος ανέρχονται στις εννέα, μεταξύ των οποίων εκτός του μοναδικού spider της Alfa Romeo ξεχωρίζουν το Fiat 1500 Spider (1960), το Osca 1600 GT Swift (1963) και η Lancia Flaminia Spider Amalfi (1961). Ως αναγνώριση της επιτυχημένης επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο αυτοδίδακτος Rodolfo τιμήθηκε για τη δουλειά του με οκτώ σημαντικά βραβεία, ενώ δίδαξε βιομηχανικό σχέδιο στα πανεπιστήμια του Ulm και της Ρώμης.

Σχετικά με την Alfa Romeo 2600 Sprint

Προπομπός αυτού του σπουδαίου ιταλικού μοντέλου ήταν η 2000 Sprint, που με μοντέρνο για την εποχή της σχήμα, παρουσιάστηκε στα τέλη του 1959 κι ήταν δημιουργία του γραφείου Bertone. Στη διαμόρφωση του αμαξώματός της είχε δουλέψει τότε και ο μετέπειτα συνιδρυτής της Ιtal Design Giorgetto Giugiaro. Στην μάσκα του και τις χαρακτηριστικές του γρίλιες, σε συνδυασμό με το έμβλημα της εταιρείας, μπορεί κανείς να διακρίνει τις καταβολές από τις τετράθυρες Αlfetta που σταδιοδρόμησαν την δεκαετία του 1970.

Η σχεδίαση του πίσω μέρους της 2000 Sprint υπήρξε παράλληλα καθοριστική και για την επερχόμενη Giulia Sprint. Το πολύ σημαντικό για την εταιρεία αυτοκίνητο, με κινητήρα 1.975 κ.εκ. των 112 ίππων και 172 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας, κατασκευάστηκε σε 700 μονάδες, ώσπου να σταματήσει η παραγωγή του με αυτόν το 1962.

Την ίδια χρονιά η Sprint αναβαθμίστηκε, αποκτώντας κινητήρα 2.6 λίτρων, που της χάρισε και επιδόσεις. Τα πρώτα 4.089 αυτοκίνητα αυτού του τύπου κυκλοφόρησαν με δισκόφρενα μόνο στους εμπρός τροχούς, ενώ τα υπόλοιπα –ως τα 6.999 της συνολικής παραγωγής- διέθεταν και στους πίσω (στον αριθμό αυτό θα πρέπει βέβαια να συμπεριληφθούν και οι 597 δεξιοτίμονες μονάδες, που κατασκεύασε το εργοστάσιο ειδικά για τη Μεγάλη Βρετανία). Η υψηλή τιμή αγοράς της αποτέλεσε έναν από τους λόγους που η 2.600 Sprint δεν γνώρισε την εμπορική επιτυχία που της άξιζε. Ωστόσο, προετοίμασε με τον καλύτερο τρόπο το έδαφος για τις επιτυχίες της Αlfa Romeo στη συνέχεια εκείνης της δεκαετίας.

Carrozzeria Boneschi

O κόσμος του αυτοκινήτου ήξερε την αμαξοποιΐα του Giovanni Boneschi και πριν το 1961, που παρουσιάστηκε η Lancia Flaminia Spider Amalfi. Ιδρύθηκε το 1919 στο Μιλάνο, από όπου μετακόμισε μετά από 14 χρόνια για να εγκατασταθεί στο Cambiago, μια τοποθεσία κοντά στην πίστα της Monza. Μέχρι το 1960 ασχολήθηκε κυρίως με κατασκευαστές όπως η Talbot, η Rolls Royce, η Alfa Romeo, η Lancia και η Fiat. Το εργοστάσιό της καταστράφηκε στη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, μετά τη λήξη του οποίου ανοικοδομήθηκε και έτσι μπόρεσε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της.

Η δραστηριότητά της δεν συμπεριλάμβανε μόνο επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά επεκτεινόταν και στα επαγγελματικά οχήματα, επίσης με μεγάλη επιτυχία. Πέρα από δημιουργίες αξεπέραστης ομορφιάς (Lancia Lambda, Artena, Astura, Isotta Fraschini 8C Monterosa convertible, Aurelia B53 convertible -Alfa Romeo 6C 2500 convertible, 1900C Astral -Maserati 3500 GT -Lancia Thema Gazella coupe) έχει στο ενεργητικό της ένα θωρακισμένο φορτηγό της Iveco (1977), καθώς και το χαριτωμένο διαφημιστικό όχημα που προωθούσε το 1951 τη νέα οδοντόπαστα της Binaca.

