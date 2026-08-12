Η ιστορία του Toyota RAV4

Μία αναδρομή στην ιστορία του μοντέλου που δημιούργησε την κατηγορία των SUV

Το Toyota RAV4 αποτελεί μοντέλο-σταθμό στην ιστορία της σύγχρονης αυτοκίνησης, με βεληνεκές αντίστοιχο εκείνου εξίσου θρυλικών μοντέλων, όπως το Mazda MX-5 και το VW Golf. Με την ουσιαστική διαφορά ότι, ενώ εκείνα έχουν αφήσει πίσω τους τις σπουδαιότερες ημέρες της εμπορικής τους ακμής, το μοντέλο της Toyota εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί.

Το RAV4 δημιούργησε ουσιαστικά την κατηγορία των Sport Utility Vehicles, η οποία μέχρι σήμερα γνωρίζει απαράμιλλη δημοφιλία. Μια επιτυχία που αποτυπώνεται σε περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και 15 εκατομμύρια παγκοσμίως, σε 180 χώρες. Έχοντας δοκιμάσει το phev μοντέλο της 6ης γενιάς, ας θυμηθούμε τι προηγήθηκε.

Η αρχή

Η βασική ιδέα που ήρθε να εκφράσει το RAV4 (Recreational Activity Vehicle with 4-Wheel Drive) ήταν ακριβώς αυτή που υποδήλωνε το όνομά του: ένα τετρακίνητο όχημα ελεύθερου χρόνου.

Στην ουσία, η Toyota θέλησε να μεταφέρει ορισμένες από τις ικανότητες των καταξιωμένων off-road μοντέλων της σε ένα μικρότερο και ελαφρύτερο αμάξωμα. Το πρωτότυπο RAV-FOUR παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο το 1989 και, παρότι προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, το εγχείρημα έλαβε το τελικό «πράσινο φως» μόλις το 1991.

Ο Μασακάτσου Νονάκα, ο άνθρωπος που ανέλαβε την επίβλεψη της εξέλιξης του μοντέλου παραγωγής, αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα ήταν εύκολο να πείσει τους συναδέλφους του για την αναγκαιότητα ενός αυτοκινήτου που θα έπρεπε να απευθυνθεί σε μια κατηγορία η οποία, έως τότε, ουσιαστικά δεν υπήρχε.

Η 1η γενιά (1994-2000)

Το RAV4 ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το 1994, αρχικά με τρίθυρο αμάξωμα και ιδιαίτερα συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, καθώς το μήκος του δεν ξεπερνούσε τα 3,69 μ. Την κίνηση παρείχε ένας εγκάρσια τοποθετημένος βενζινοκινητήρας 2,0 λίτρων, απόδοσης 129 ίππων.

Η ισχύς μεταδιδόταν μόνιμα και στους τέσσερις τροχούς, χωρίς την παρουσία κιβωτίου υποπολλαπλασιασμού, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή στα πιο σκληροτράχηλα εκτός δρόμου μοντέλα. Εξίσου αξιοσημείωτες ήταν οι επιλογές των Ιαπώνων τόσο για το πλαίσιο όσο και για την ανάρτηση, καθώς το πρώτο ήταν αυτοφερόμενο και η δεύτερη ανεξάρτητη σε όλους τους τροχούς. Το 1996 η γκάμα διευρύνθηκε με την πεντάθυρη έκδοση, ενώ έναν χρόνο αργότερα η Toyota παρουσίασε και παρήγαγε, σε περιορισμένο αριθμό, μια αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου.

Η 2η γενιά (2000-2006)

Η δεύτερη γενιά βασίστηκε σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα, η οποία εξασφάλισε ελαφρώς μεγαλύτερες διαστάσεις τόσο στην τρίθυρη όσο και στην πεντάθυρη έκδοση. Η γκάμα περιλάμβανε δύο βενζινοκινητήρες, χωρητικότητας 1,8 και 2,0 λίτρων, με απόδοση 123 και 150 ίππων αντίστοιχα.

Στο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης ενσωματώθηκε κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ενώ προαιρετικά προσφερόταν και διαφορικό τύπου Torsen στον πίσω άξονα.

Έναν χρόνο μετά το επίσημο ντεμπούτο της δεύτερης γενιάς, το RAV4 απέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του και πετρελαιοκίνητη έκδοση, με τον δίλιτρο D-4D να αποδίδει 116 ίππους.

Η 3η γενιά (2006-2012)

Η τρίτη γενιά βασίστηκε σε ολοκαίνουρια πλατφόρμα, με την τρίθυρη έκδοση να καταργείται και την πεντάθυρη να αυξάνει το μήκος της κατά 19 εκ. Παράλληλα, διευρύνθηκε σημαντικά η γκάμα των βενζινοκινητήρων, με επιλογές χωρητικότητας 2,0, 2,4, 2,5 και 3,5 λίτρων -ο τελευταίος σε διάταξη V6- καθώς και έναν νέο πετρελαιοκινητήρα 2,2 λίτρων.

Η τρίτη γενιά σηματοδότησε επίσης το ντεμπούτο του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης, αλλά και ενός νέου συστήματος τετρακίνησης με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ζεύξη. Την ίδια περίοδο άρχισε και η σταδιακή κατάργηση της εξωτερικά τοποθετημένης ρεζέρβας. Το 2012, σε συνεργασία με την τότε σχετικά άγνωστη Tesla, δημιουργήθηκε μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση περιορισμένης παραγωγής για την αγορά των ΗΠΑ.

Η 4η γενιά (2013-2018)

Το αμάξωμα μεγάλωσε, ενώ η πίσω πόρτα άνοιγε πλέον προς τα επάνω, απαλλαγμένη από το βάρος της εξωτερικά τοποθετημένης ρεζέρβας. Η γκάμα των κινητήρων περιλάμβανε βενζινοκινητήρες 2,0 και 2,5 λίτρων, καθώς και δύο πετρελαιοκινητήρες, χωρητικότητας 2,0 και 2,2 λίτρων.

Στον τομέα της μετάδοσης, η Toyota παρουσίασε το σύστημα Dynamic Torque Control, το οποίο διέθετε δύο προγράμματα λειτουργίας.

Το 2016 το RAV4 γνώρισε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του, με την παρουσίαση της πρώτης πλήρως υβριδικής έκδοσης. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος έφτανε τους 197 ίππους, με μέση κατανάλωση 4,9 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO₂ από 115 γρ./χλμ.

Η 5η γενιά (2018-2025)

Η πέμπτη γενιά ξεχώρισε αμέσως, καθώς ήταν το πρώτο SUV της εταιρείας που βασίστηκε στη φιλοσοφία Toyota New Global Architecture και, ειδικότερα, στην πλατφόρμα GA-K. Η νέα αρχιτεκτονική εξασφάλισε σημαντικά οφέλη τόσο στην οδική συμπεριφορά ‒μεταξύ άλλων χάρη στην πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων‒ όσο και στην ασφάλεια.

Στην υβριδική του εκδοχή για την ευρωπαϊκή αγορά, το RAV4 υιοθέτησε την τέταρτη γενιά του υβριδικού συστήματος κίνησης της Toyota, καθώς και το νέο σύστημα τετρακίνησης Dynamic Torque Vectoring AWD.

Το 2019 σηματοδότησε την παρουσίαση της plug-in υβριδικής έκδοσης, της ισχυρότερης μέχρι τότε στην ιστορία του μοντέλου, με συνδυαστική απόδοση 306 ίππων. Το 2022, έναν χρόνο μετά την ανανέωση της γκάμας, ακολούθησε και η πιο σπορτίφ έκδοση GR Sport.