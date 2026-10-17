VW Polo: Η ιστορία πριν από την ηλεκτρική μετάβαση

Το VW Polo, με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, εδώ και 50 χρόνια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας.

Το αγαπημένο μικρό της VW έχει πλέον αφήσει πίσω το θερμικό του παρελθόν και έχει μετουσιωθεί σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα. Αν και κάποια στιγμή υπήρχαν σκέψεις για ένα διαφορετικό όνομα, τελικά μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής True VW, πρυτάνευσε η λογική και το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της γερμανικής εταιρείας ονομάστηκε ID.Polo.

Ας κάνουμε λοιπόν μία σύντομη αναδρομή στις έξι γενιές που προηγήθηκαν.

Όταν το θρυλικό Beetle βρίσκονταν σε τροχιά αντικατάστασης τη δεκαετία του 1970, η VW είχε ήδη αρκετούς άσσους στο μανίκι της. Με πρώτο και καλύτερο το Passat, το οποίο κυκλοφόρησε στην αγορά το 1973, ενώ ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το Golf.

Το Polo, με τη σειρά του, έκανε το ντεμπούτο του αμέσως μετά, συγκεκριμένα το 1975. Τοποθετημένο μια κατηγορία πιο χαμηλά από το Golf, το Polo ολοκλήρωσε με τον πλέον ιδανικό τρόπο την τότε νέα οικογένεια μοντέλων του Γερμανού κατασκευαστή με κίνηση στους εμπρός τροχούς καταγράφοντας μισό αιώνα μετά περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις.

Polo Generation I – V

VW Polo I (1975)

Όταν παρουσιάστηκε, το VW Polo αποτέλεσε φορέα πολλών τεχνικών καινοτομιών συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσιτή μετακίνηση. Το μικρό αυτοκίνητο της VW, παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1975, βασιζόμενο στο Audi 50, δίνοντας γρήγορα μια ανάσα φρέσκου αέρα στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Με τον καθαρό σχεδιασμό και την λειτουργικότητά του, τράβηξε με μιας την προσοχή. Αποδοτικό σε ότι αφορά την κατανάλωση καυσίμου, πρακτικό και προσιτό, το ελαφρύ «μικρό» της VW ξεχώρισε επίσης για την υψηλή ευελιξία του. Το 1977 παρουσιάστηκε το Derby, το οποίο ήταν στην ουσία η δίπορτη σεντάν παραλλαγή του Polo.

Η βασική έκδοση του Polo είχε κινητήρα 900 κ.εκ. και απέδιδε 35 ίππους, ενώ η πιο ισχυρή εκδοχή είχε μοτέρ βενζίνης 1,3 λίτρων με ισχύ 60 ίππων. Το μήκος του δεν ξεπερνούσε τα 3,5 μέτρα, προσέφερε όμως χώρους για τέσσερις επιβάτες και τις αποσκευές τους.

Η πρώτη έκδοση του Polo κατασκευάστηκε έως το 1978, ενώ η ανανεωμένη εκδοχή του συνέχισε μέχρι το 1981. Συνολικά κατασκευάστηκαν περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια οχήματα αυτής της γενιάς.

VW Polo II (1981)

Κάθε γενιά του προσέφερε σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με την προγενέστερη. Το Polo II που παρουσιάστηκε το 1981, με πλήρως ανασχεδιασμένο αμάξωμα και μήκος αυξημένο στα 3,66 μέτρα. Διέθετε μια σειρά από βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων χώρων για τους επιβάτες, των υψηλότερων επιπέδων άνεσης και των εκσυγχρονισμένων κινητήρων.

Σε αυτή την γενιά το χαρακτηριστικό στοιχείο του Polo ήταν το τετραγωνισμένο πίσω μέρος, που παρέπεμπε περισσότερο σε ένα δίπορτο station wagon, με γενναιόδωρους χώρους. Μόλις έναν χρόνο αργότερα, ακολούθησε μια coupe έκδοση με ισχυρότερους βενζινοκινητήρες.

Το 1987, η ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής με την ονομασία Coupe GT G40 έκανε το ντεμπούτο της διαθέτοντας 1.3 κινητήρα με μηχανικό υπερσυμπιεστή G Lader, ο οποίος απέδιδε 113 ίππους, χαρίζοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δλ. και τελική ταχύτητα 200 χλμ./ώρα. Την ίδια χρονιά έκανε την εμφάνισή του και ο πιο οικονομικός κινητήρας της γκάμας, ένα ντίζελ 45 ίππων.

Η δεύτερη γενιά του Polo παρέμεινε στην παραγωγή για 13 χρόνια, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 2,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

VW Polo III (1994)

Ένα ακόμα άλμα προς τα εμπρός πραγματοποιήθηκε με την τρίτη γενιά από το 1994 και μετά. Το Polo III ήταν ένα από τα πρώτα οχήματα στην κατηγορία του με καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οι αερόσακοι, ενώ μοιραζόταν την ίδια πλατφόρμα με την δεύτερη γενιά του Seat Ibiza. Ήταν διαθέσιμο σε τρίθυρο χάτσμπακ, σεντάν και station wagon αμάξωμα. Οι κινητήρες προσέφεραν ισχύ από 45 έως 125 ίππους, ενώ οι διαστάσεις του ήταν 3.744 χλστ. μήκος, 1.655 χλστ. πλάτος και 1.420 χλστ. ύψος.

Από το 1997, το Polo ήταν διαθέσιμο και σε έκδοση station wagon. Το 1998, το Polo ήταν διαθέσιμο για πρώτη φορά στην σπορ έκδοση GTI με ισχύ 125 ίππων.

Συνολικά σε αυτή την γενιά κατασκευάστηκαν 3,5 εκ. μονάδες..

VW Polo IV (2001)

Αυτή την φορά το Polo ζήλεψε την αίγλη της Mercedes E Class, διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά διπλά στρογγυλά ανισομεγεθή φανάρια. Με σημαντική αύξηση σε ότι αφορά το μέγεθος του αμαξώματος, η τέταρτη γενιά του VW Polo πρόσφερε ακόμα υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας, διαθέτοντας πλευρικούς αερόσακους, υδραυλικό τιμόνι και ABS στον στάνταρ εξοπλισμό του.

Το μήκος και το πλάτος μεγάλωσαν κατά 15 και 5 εκ. αντίστοιχα, προσφέροντας πλέον έως και 1.030 λίτρα χώρου αποσκευών με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Νέοι κινητήρες, μεταξύ αυτών και τρικύλινδροι, καθώς και ισχυροί υπερτροφοδοτούμενοι για το Polo GTI, παρείχαν περισσότερη ισχύ. Το Polo GTI (πλέον με 150 ίππους) έκανε την εμφάνισή του το 2006, μαζί με το CrossPolo, το οποίο διέθετε μία τονισμένη off-road εμφάνιση.

Συνολικά, κατασκευάστηκαν 4,1 εκατομμύρια Polo της τέταρτης γενιάς.

VW Polo V (2009)

Η πέμπτη γενιά του Polo, παρουσιάστηκε το 2009 και ήταν μεγαλύτερη από την προκάτοχό της, με μήκος σχεδόν τέσσερα μέτρα, ενώ μοιραζόταν την πλατφόρμα με τα Audi A1 και Seat Ibiza εκείνης της εποχής.

Το Polo V χαρακτηρίστηκε από μια σειρά ψηφιακών καινοτομιών: από την πρεμιέρα του το 2009, τα συστήματα infotainment και υποβοήθησης οδηγού έκαναν την οδήγηση πιο άνετη από ποτέ.

Πέντε νέοι κινητήρες υποστήριζαν την γκάμα εκδόσεων του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένου του Polo BlueMotion, που παρουσιάστηκε το 2009 και κατανάλωνε κατά μέσο όρο μόλις 3,3 λίτρα ντίζελ ανά 100 χιλιόμετρα. Για πρώτη φορά το Polo μπορούσε να εξοπλιστεί με DSG κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, ενώ το παρών έδωσαν οι τούρμπο TSI κινητήρες 1.0 και 1.2 λίτρων, ενώ ο 1.4 TSI των 140 ίππων τροφοδοτούσε την έκδοση BlueGT.

Η έκδοση GTI δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από την γκάμα, ενώ για πρώτη φορά ήταν διαθέσιμο το ειδικό μοντέλο Polo R WRC Street με κινητήρα TSI 220 ίππων. Ήταν το ταχύτερο Polo παραγωγής όλων των εποχών, μεταφέροντας την αίσθηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) στον δρόμο.

Βλέπετε το μοντέλο έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του και στους αγώνες: με το Polo R WRC, η VW κέρδισε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ τέσσερις συνεχόμενες φορές από το 2013.

Από το 2009 έως το 2017, η VW πούλησε συνολικά 6,3 εκ. Polo πέμπτης γενιάς.

VW Polo VI (2017)

Η έκτη γενιά μεγάλωσε κατά 81 χλστ. σε μήκος, προσφέροντας έναν χώρο αποσκευών 351 λίτρων. Βασίστηκε στην περίφημη πλατφόρμα MQB A0 και έθεσε νέα πρότυπα το 2017 στους τομείς της συνδεσιμότητας και της ασφάλειας.

Εν ολίγοις, το Polo έγινε ακόμη πιο ψηφιακό και καινοτόμο, ειδικά μετά την αναβάθμισή του το 2021, όπου εμπλουτίστηκε με νέα προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού, όπως οι προβολείς IQ.LIGHT matrix LED και συστήματα υποβοήθησης όπως το IQ.DRIVE Travel Assist.

Το εσωτερικό ψηφιοποιήθηκε, προσφέροντας οθόνες με διαγώνιο έως και 25 εκατοστών, ασύρματη φόρτιση και App-Connect. Το Polo GTI παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2021, με έναν ισχυρό δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης απόδοσης 207 ίππων.

Εκτός από τους TSI τούρμπο κινητήρες βενζίνης και τον 1.600αρη ντίζελ TDI, στην γκάμα υπήρχε και η TGI παραλλαγή διπλού καυσίμου βενζίνης/φυσικού αερίου.

Κατασκευάστηκαν πάνω από 2,5 εκ. μονάδες της έκτης γενιάς Polo.

VW ID.Polo (2026)

Διαβάστε εδώ τις πρώτες εντυπώσεις από την παρουσίαση του VW ID.Polo