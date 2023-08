Μonterey Car Week 2023: Μια γοητευτική διοργάνωση

H χερσόνησος του Μοnterey υποδέχτηκε μια σειρά από υπέροχες κατασκευές που εκτέθηκαν και κινήθηκαν, αποδίδοντας φόρο τιμής στα αυτοκίνητα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Φέτος, οι λάτρεις της αυτοκίνησης συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τις επετείους πολλών σημαντικών κατασκευαστών, οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν και παραμένουν στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Για την υποστήριξη της κομψότητας και της τεχνολογίας που παρουσιάζεται σε τέτοια events, η Rolex συνεργάζεται με εκδηλώσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Καλιφόρνια από το 1997.

PEBBLE BEACH CONCOURS D’ELEGANCE

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 20 Αυγούστου με τον διάσημο διαγωνισμό «Pebble Beach Concours d’Elegance» και το πιο αναμενόμενο βραβείο της εβδομάδας. Το θρυλικό γκολφ γήπεδο ήταν μια κυψέλη δραστηριότητας, με σχολαστικά φροντισμένα αυτοκίνητα από το 1906 έως το 1998. Lamborghini, McLaren και Porsche έφεραν μερικά από τα πιο εμβληματικά μοντέλα τους, για να σηματοδοτήσουν τα αντίστοιχα ορόσημά τους. Εν τω μεταξύ, το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της Αυτοκίνησης διαδραματίστηκε στο Concept Lawn, καθώς πρωτοποριακά αυτοκίνητα παρουσιάστηκαν σε όλους για να τα δουν και να τα εκτιμήσουν. Η εκδήλωση έφτασε στην κορυφαία στιγμή της όταν η Mercedes-Benz 540K Special Roadster του 1937 ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη της έκθεσης στο «Pebble Beach Concours 2023». Αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη διατήρηση αυτών των αυτοκινήτων, ένα ειδικά χαραγμένο Oyster Perpetual Datejust 36 παρουσιάστηκε στον ιδιοκτήτη της Jim Patterson.

O εννέα φορές νικητής των 24 ωρών του Le Mans και του Rolex Testimonee Tom Kristensen ήταν επίτιμος κριτής στο Concours και με την ιδιότητα αυτή κατέθεσε την άποψή του για τη διαδικασία: Για να πάρει ένα αυτοκίνητο τις τιμητικές διακρίσεις στο Pebble Beach πρέπει να είναι απόλυτο. Ο κινητήρας του να είναι ακριβής, η αυθεντικότητα κάθε μηχανικού μέρους και ο τρόπος της παρουσίασης είναι το παν, χρειάζεται τεράστια προετοιμασία και πάθος για να πετύχει». Το να λάβετε στη συνέχεια ένα ρολόι Rolex που επιβραβεύει αυτή την αφοσίωση, είναι κάτι που θα μείνει μαζί σας για πάντα. Είναι μια διαχρονική υπενθύμιση.

Μέσα σε τέσσερις ημέρες το Rolex Monterey Motorsports Reunion φιλοξένησε πολλά από τα καλύτερα αγωνιστικά αυτοκίνητα στο Weather Tech Raceway Laguna Seca. Από την Τετάρτη 16 έως το Σάββατο 19 Αυγούστου, πάνω από 400 οχήματα παρουσίασαν σχεδόν έναν αιώνα της κληρονομιάς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τη Rolex να υποστηρίζει την εκδήλωση και τη δέσμευσή της στην παράδοση της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 2001. Φέτος, η επανένωση εστίασε στην 70ή επέτειο της Corvette και η αμερικανική εταιρεία απέτισε φόρο τιμής στην εκατονταετηρίδα των 24 Ωρών του Le Mans, παρουσιάζοντας τις πρώτες Corvette που αγωνίστηκαν στο Circuit de le Sarthe το 1960.

Στους άψογους χλοοτάπητες του «Quail Lodge & Golf Club» την Παρασκευή 18 Αυγούστου, οι πιο αξιόλογες εταιρείες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να παρουσιάσουν τα αυτοκίνητα του αύριο.

Στην 20ή επέτειό του, στο επίκεντρο του The Quail βρίσκονται οι άνθρωποι πίσω από τα αυτοκίνητα, με τους συμμετέχοντες να ψηφίζουν για το «Rolex Best of Show». Φέτος, η μοναδική στο είδος της Ferrari 410 Superamerica Super Fast του 1956 ιδιοκτησίας της Anne Brockinton Lee, κατέκτησε το βραβείο και καλωσορίστηκε στο Rolex Circle of Champions 2023. Τακτικός επισκέπτης του The Quail είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Οδηγών της F1 του 2009 Jenson Button. Ο ίδιος λέει: «Λατρεύω απόλυτα το The Quail. Κάθε χρόνο η εκδήλωση γίνεται μεγαλύτερη και καλύτερη και είναι τόσο ωραίο να βλέπεις τα νέα πρωτότυπα και τα μοντέλα που παρουσιάζονται. Έχοντας τα παλιά και τα νέα να κάθονται δίπλα-δίπλα, καθώς και τα restomod αυτοκίνητα που μοιάζουν vintage αλλά διαθέτουν σύγχρονες τεχνολογίες, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η Rolex έχει μια εκπληκτική σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και η παρουσία της εδώ ενισχύει την εκτίμησή της για την κληρονομιά και την καινοτομία».

PEBBLE BEACH TOUR D’ELEGANCE BY ROLEX

Την Πέμπτη 17 Αυγούστου, το Pebble Beach Tour d’Elegance presented by Rolex έλαβε χώρα με φόντο την παραδοσιακή καλοκαιρινή ομίχλη της χερσονήσου. Η εκκίνηση στο Portola Road ήταν πιο πολυσύχναστη από ποτέ, με τα κλασικά αυτοκίνητα να παρατάσσονται ανά τρία, παρουσιάζοντας σχεδιασμό και στιλ από όλες τις δεκαετίες.

ROLEX ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΊΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ

Οι στενοί δεσμοί της Rolex με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό χρονολογούνται από την εποχή του Sir Malcolm Campbell τη δεκαετία του ‘30, όταν έγινε ο πρώτος οδηγός που έσπασε το φράγμα των 300 μιλίων/ώρα (483 χλμ/ώρα) στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, Bluebird. Από τότε, η παρουσία της Rolex στους αγώνες αυτοκινήτου έχει αυξηθεί σταθερά, με την υποστήριξή της να επεκτείνεται σε φημισμένους αγώνες αντοχής, όπως το Rolex 24 Daytona, το 24 Hours του Le Mans και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA. Το 2013, η Rolex συνδέθηκε με τη F1, την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχοντας υποστηρίξει το Rolex Testimonee Sir Jackie Stewart από το 1968.

Ο τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1 ενώθηκε με άλλους κορυφαίους από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού: Tom Kristensen (εννέα φορές νικητής του 24ωρου αγώνα του Le Mans), Μαρκ Γουέμπερ (νικητής αγώνων της Formula 1 και παγκόσμιος πρωταθλητής Αντοχής της FIA το 2015), Jenson Button (Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1 το 2009. Πρόσφατα, ο Jamie Chadwick (οδηγός του Indy NXT, τρεις φορές πρωταθλητής της σειράς W) και το πιο συναρπαστικό νεαρό γυναικείο ταλέντο του αθλήματος, έγιναν μέλος της οικογένειας Rolex. Η εταιρεία έχει επίσης μια παγκόσμια εκτίμηση για τα κλασικά αυτοκινητιστικά γεγονότα που είναι βαθιά ριζωμένα στην κομψότητα, την ομορφιά και την παράδοση, όπως το Pebble Beach Concours d’Elegance, το The Quail, το Rolex Monterey Motorsports Reunion και το το Goodwood Revival.