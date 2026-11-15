Night Classic Rally στις 12 & 13 Δεκεμβρίου

Άνοιξαν οι συμμετοχές για τον τελευταίο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Rally Regularity της ΟΜΑΕ, στις 12–13 Δεκεμβρίου 2026, με αφετηρία και τερματισμό στο Βραχάτι Κορινθίας. Μια Οδύσσεια στην Πελοπόννησο, σε μία νύχτα.

Το Night Classic Rally 2026 (Νυκτερινό Κλασικό Ράλλυ), που διοργανώνει το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ, ρίχνει την αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Rally Regularity της ΟΜΑΕ το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026. Είναι ο έβδομος και τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Οι δηλώσεις συμμετοχής άνοιξαν και γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, στις 24:00. «Κάποιες νύχτες τις ζεις, τις υπόλοιπες σου τις διηγούνται. Φέτος σχεδιάσαμε έντεκα ώρες δρόμου για να τις ζήσουν τα πληρώματα», δηλώνει ο αλυτάρχης του αγώνα, Σπύρος Κατσιμαλής.

Ο αγώνας με αριθμούς

Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας του φετινού πρωταθλήματος μετά το Historic Acropolis Regularity Rally: πάνω από 380 χιλιόμετρα, σε δύο ετάπ, περισσότερες από τις 12 δοκιμασίες ακριβείας που προβλέπει ο συντελεστής 2 του πρωταθλήματος, πάνω από 150 χρονομετρήσεις, δοκιμασία calibration και μια τελευταία δοκιμασία-έκπληξη, για πρώτη φορά σε φετινό αγώνα

Οι τίτλοι κρίνονται σε μία νύχτα

Με συντελεστή 2, ο νικητής του αγώνα παίρνει 50 βαθμούς, και οι δύο τίτλοι της γενικής κατάταξης μένουν ανοιχτοί. Στο Πρωτάθλημα Οδηγών προηγείται ο Ιωάννης Κυράνας με 116,5 βαθμούς, μπροστά από τον Δημήτρη Ποριώτη (105,5), τον Κυριάκο Φαρμάκη (99) και τον Akis Abastado (90). Στο Πρωτάθλημα Συνοδηγών προηγείται ο Νικόλαος Ευσταθίου με 116,5 βαθμούς, μπροστά από τον Mike Siettos (105,5) και τη Μαρία Αθανασοπούλου (99). Οι Φαρμάκης και Αθανασοπούλου είναι οι πρωταθλητές του 2025 και οι νικητές του περσινού Νυκτερινού. Η πρώτη δήλωση συμμετοχής φέτος είναι η δική τους: μια μεγάλη πρόκληση για όλους.

Ένα Σαββατοκύριακο με βάση το Βραχάτι

Γραμματεία, εκκίνηση, τερματισμός και απονομή γίνονται στο Alkyon Resort Hotel & Spa, το επίσημο ξενοδοχείο του αγώνα, στο Βραχάτι Κορινθίας.

Σάββατο 12/12, 14:00–16:30: διοικητικός και τεχνικός έλεγχος

Σάββατο 12/12, 17:00: εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου

1η ετάπ, περίπου 180 χλμ.: έως το Κάστρο στις Κολλίνες, όπου τα πληρώματα ξεκουράζονται με ζεστό φαγητό

2η ετάπ, περίπου 200 χλμ.: επιστροφή στο Βραχάτι

Κυριακή 13/12, γύρω στις 04:00: τερματισμός στο ξενοδοχείο

Κυριακή 13/12, 11:30: απονομή με brunch

Στον τερματισμό, τα ξημερώματα, το bar του ξενοδοχείου περιμένει ανοιχτό τα πληρώματα, ώστε η γλυκιά κούραση του αγώνα να σβήσει με μια ιστορία γύρω από το τραπέζι. Για τους συμμετέχοντες ισχύουν ειδικές τιμές διαμονής στο ξενοδοχείο, που αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα του αγώνα. Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, με έκπτωση 10% στην τιμή του δωματίου για εκείνο το βράδυ. Έτσι το πρωί του Σαββάτου μένει χρόνος για την Αρχαία Κόρινθο, τον Ακροκόρινθο ή λίγη χαλάρωση πριν από την εκκίνηση.

Επιστροφή στις Κολλίνες: η γνώμη των πληρωμάτων μετράει

Πέρσι, στη μέση της νύχτας, οι Κολλίνες υποδέχτηκαν τα πληρώματα με ζεστή σούπα και ακόμη πιο ζεστή φιλοξενία. Στα ερωτηματολόγια του 2025 οι αγωνιζόμενοι έγραψαν ότι η στάση τούς ενθουσίασε, αλλά ότι τα 20 λεπτά ήταν λίγα. «Η στάση στη Φάρμα ήταν υπέροχη ιδέα. Θα ήθελα να μπορέσουμε να κάτσουμε λίγο παραπάνω», έγραψε η πρωταθλήτρια του 2025, Μαρία Αθανασοπούλου. Στο πρωτάθλημα η γνώμη τους μετράει: φέτος ο αγώνας επιστρέφει στις Κολλίνες και η στάση διαρκεί τουλάχιστον τα διπλά. Ο οικοδεσπότης του Κάστρου ανοίγει τις πόρτες του: αγαπάει αυτούς τους αγώνες.

Μυστική διαδρομή, μετρημένη στο μέτρο

Η διαδρομή διασχίζει την Πελοπόννησο και μένει μυστική μέχρι την εκκίνηση. Την έχει σχεδιάσει ο αλυτάρχης του αγώνα, Σπύρος Κατσιμαλής, και έχει καταγραφεί με ακρίβεια μέτρου με το όργανο TrailTrip. Η μέση ωριαία ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 50 km/h σε ανοιχτό δρόμο, με σεβασμό στα ιστορικά αυτοκίνητα. Η χρονομέτρηση γίνεται με το ελληνικό δορυφορικό σύστημα TrailTrack (FIA Technical List 98), στο δέκατο του δευτερολέπτου. Κάθε αυτοκίνητο φέρει δύο πομποδέκτες, για χρονομέτρηση, εφεδρεία και ασφάλεια με σήμα SOS. Τα αποτελέσματα κάθε δοκιμασίας δημοσιεύονται online στο sportstiming.gr, με τη διαφορά από τον ιδανικό χρόνο σε κάθε σημείο χρονομέτρησης.

Επίσημο πρωτάθλημα ΟΜΑΕ: τι σημαίνει για το πλήρωμα

Ως αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Rally Regularity της ΟΜΑΕ, το Night Classic Rally διεξάγεται με τον ίδιο Γενικό Κανονισμό που ισχύει και στους επτά αγώνες της χρονιάς: ίδιοι κανόνες για όλους, με στελέχη από τους καταλόγους της Επιτροπής Αγώνων της ΟΜΑΕ και παρατηρητή της Ομοσπονδίας. Κάθε αγωνιζόμενο πλήρωμα καλύπτεται από την αγωνιστική ασφάλιση αστικής ευθύνης της ΟΜΑΕ από την εκκίνηση έως τον τερματισμό, και βλέπει πού κέρδισε ή έχασε κάθε δέκατο του δευτερολέπτου.

Τρεις τρόποι συμμετοχής

Ολόκληρος ο αγώνας, 190 € ανά πλήρωμα: κατηγορίες Πρωταθλήματος (B–E, F, G, H, I, J1, J2) και Κύπελλο Κ. Με το ίδιο παράβολο συμμετέχουν, ύστερα από έγκριση, αυτοκίνητα Μεγάλου Τουρισμού (GT) νεότερων ετών, εκτός πρωταθλήματος και σε δική τους κατάταξη.

Μόνο η 1η ετάπ, έως τις Κολλίνες, 140 €: με χρονομέτρηση, εκτός πρωταθλήματος.

ClassicExperience, 140 €: χωρίς χρονομέτρηση, για οποιοδήποτε όχημα έως το 2006. Το πλήρωμα ζει τον νυκτερινό αγώνα από μέσα, με roadbook και αριθμούς συμμετοχής, και ακολουθεί όση διαδρομή θέλει, στον δικό του ρυθμό.

Σε κάθε συμμετοχή περιλαμβάνεται το brunch της απονομής για το πλήρωμα. Επιπλέον επιβάτης: 60 €.

Δηλώσεις και πληροφορίες

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/P5pp5ZmgqFxgfCui7

Σελίδα του αγώνα και πίνακας ανακοινώσεων: https://artemissportsclub.gr/2026/night/

Σελίδα του αγώνα στο Facebook: https://www.facebook.com/events/2520130955152453/

Αποτελέσματα και βαθμολογία: https://sportstiming.gr/live/results/auto/regularity.html

Το πρωτάθλημα το 2026

Στους έξι πρώτους αγώνες του 2026 έγιναν 73 δοκιμασίες ακριβείας με 783 χρονομετρήσεις, και βαθμολογήθηκαν 102 οδηγοί και 109 συνοδηγοί. Διαπίστευση φωτογράφων και ΜΜΕ μετά από επικοινωνία με το [email protected]