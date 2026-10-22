Οδηγώντας, non stop ή κάπως έτσι…

Από τον αναγνώστη μας Θανάση Βασιλόπουλο η πρώτη γραφή για τη σημαντική αυτή εκδήλωση, πρόκληση για τον ειδικό αλλά κ.ο. μόνο, με της νύχτας τα καμώματα να εκφράζονται υποδειγματικά από τους δημιουργούς και τους συμμετέχοντες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΟ ΣΙΣΑ

Πριν από τέσσερα χρόνια, με τον Πάνο Μέτση, μοιραστήκαμε την ιδέα της συμμετοχής μας σε ένα Regularity Rally και ειδικά στο περίφημο 24ώρες Ελλάδα, από τον ΣΙΣΑ που εμπιστευόμαστε.

Λίγο η επιθυμία της περιπλάνησης, περισσότερο η αγάπη για την οδήγηση σε δρόμους με ελάχιστη κυκλοφορία, με ζητούμενο να περάσουμε 24 ώρες με τον κουμπάρο-συνοδηγό.

Γεγονός, ότι βρεθήκαμε στη Χαλκίδα για την εκκίνηση του «26ου Ράλλυ 24 Ώρες Ελλάδα» ενός πραγματικού Regularity Endurance Event, για καλά προετοιμασμένα πληρώματα. Μόνο αυτό δεν είμαστε, βέβαια, στην πρώτη μας συμμετοχή! Τουλάχιστον όμως ξέρουμε από roadbook, οπότε δεν χανόμαστε, ενώ το αυτοκίνητό μας – ένα Fiat Coupé 1.8 16V του 2000 – βρίσκεται πάντα σε εξαιρετική κατάσταση, με τη φροντίδα του Χάρη Ροβάκη, οπότε, οι κακές σκέψεις μακριά από εμάς.

Μετά τέσσερα έτη, και να ‘μαστε ξανά στη Χαλκίδα για το «29ο Ράλλυ 24ώρες Ελλάδα», το 4ο στο παλμαρές μας.

Καθιερωμένος αγώνας να διεξάγεται τον Οκτώβριο (17-18/10), με επίκεντρο την Εύβοια στη φετινή του εκδοχή και ήταν όμορφα σχεδιασμένο ώστε να διασχίσουμε όλο το νησί: ξεκινώντας από το νότιο τμήμα του και φτάνοντας μέχρι το βόρειο, στο νυχτερινό σκέλος της εκδήλωσης.

Η εκκίνηση, το πρωί του Σαββάτου στην παραλία της Χαλκίδας. Οι συμμετοχές πολλές (70) και να η ευκαιρία για κουβεντούλα μεταξύ των πληρωμάτων. Ο αέρας όμως είναι παγωμένος, οπότε περιορίζεσαι στα βασικά και μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Με το no.68 φέτος στις πόρτες και με καλή ψυχολογία, φτάνουμε στην εκκίνηση της πρώτης Ε.Δ.Α. «Γυμνό».

Εκεί, στο καθιερωμένο τσεκάρισμα των ενδιάμεσων σημείων χρονομέτρησης για τις Ε.Δ.Α. του 1ου σκέλους, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάνει λάθος στους υπολογισμούς μας, ας όψεται η τεχνολογία και η ευκαιριακή μας συμμετοχή… Αγχωμένοι, βάζουμε το κεφάλι κάτω να υπολογίσουμε σωστά τον ιδανικό χρόνο για κάθε σημείο. Διορθώνουμε και ξεκινάμε το «Γυμνό» με τη βροχή να πέφτει δυνατά. Με το Coupé να συμπεριφέρεται σωστά στο βρεγμένο οδόστρωμα, ανακτάμε λίγη από τη χαμένη μας ψυχολογία. Σε αυτό βοηθάει και το πραγματικά πανέμορφο τοπίο, με τα χρώματα του Φθινοπώρου να μας παρασύρουν.

Μετά την αλλαγή πορείας για Τραχήλι, αρχίζει η κατηφόρα, και στο μυαλό ξυπνάει η ανάμνηση-ανατριχίλα στο δεξί μπάκετ του ΕΛΕΜ στο Cooper S σε ρόλο πλοηγού, σε Φθινοπωρινό ράλλυ, μια άλλη ιστορία. Τελικός προορισμός του πρώτου σκέλους οι Καλλιανοί, λίγο πριν το ακρωτήριο του Καφηρέα, όπου γίνεται η ανασυγκρότηση. Ευτυχώς έχει σταματήσει να βρέχει, καθώς περνάμε διαδοχικά από Πόρτο Μπούφαλο, Λιμνιώνα, ενώ στον Πολυπόταμο μπερδευόμαστε με την κίνηση του δρόμου και χάνουμε μια διασταύρωση: Κόστος 25 δευτερόλεπτα και μαζί κακή την ψυχολογία.

Εκκίνηση δεύτερου σκέλους, με αλατοπίπερο τη διέλευση από την ανάβαση της Κύμης, στενή και απαιτητική ακόμα και για regularity. Ακολουθεί πλοήγηση σε όμορφες διαδρομές περνώντας από τα ορεινά χωριά. ενώ η νύχτα έχει πέσει για τα καλά. Κατηφορίζουμε από τη Σέτα προς τη Χαλκίδα, με «δώρο» κάποιους επιπλέον βαθμούς ποινής λόγω και της ανυπομονησίας να φτάσουμε στην παραλία της Χαλκίδας για την τετράωρη ανασυγκρότηση.

Εκκίνηση τρίτου σκέλους στη 1.12 τα ξημερώματα, με τον espresso να φαντάζει πολυτέλεια. Κι εκεί που σκέφτεσαι «πάμε να οδηγήσουμε τουλάχιστον», να το bulletin της οργάνωσης για την ακύρωση της 1ης Ε.Δ.Α. «Σταυρός 1», περιοχή που επλήγη από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Αλλαγή στο roadbook και κατεύθυνση για Δαφνούσα, Μετόχι, Αγία Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά, Κρυονερίτη (ψάχνουμε κάτι δευτερόλεπτα κι εκεί…) και Μηλιές. Το συναπάντημα κοντά στην Αγία Άννα με ένα διερχόμενο αγριογούρουνο στις 3.30 τα ξημερώματα δε μας επηρέασε μιας και υπήρχε κατάλληλη απόσταση ασφαλείας. Η νύχτα έχει καλύψει τα πάντα και η μεγάλη σκάλα από τα φώτα του Coupé μας βοηθάει να ολοκληρώσουμε μέχρι τα Λουτρά Αιδηψού για την τελευταία μας ανασυγκρότηση.

Ολιγόλεπτη ξεκούραση εντός αυτοκινήτου και ξεκινάμε το 4ο σκέλος στις 6.07, με προορισμό τις διαδρομές Ροβιές και Δρυμώνα, ενώ στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε το πέρασμά μας από Αγία Άννα, Αχλάδι, Κοτσικιά για να καταλήξουμε στα Καλύβια, που έμελλε να είναι και η τελευταία Ε.Δ.Α. του 24ωρου, μιας και ο «Σταυρός 2» ακυρώθηκε.

Άξιοι συγχαρητηρίων οι νικητές Ι. Κυράνας – Ν. Ευσταθίου με Toyota Corolla GTi του 1988, με εξαιρετική επίδοση, και φυσικά όσοι τερμάτισαν.

Έχει ξημερώσει για τα καλά. Η ατμόσφαιρα είναι διαυγής, ο καιρός ηλιόλουστος και η κορυφή της Δίρφυος χιονισμένη. Περνώντας από τα χωριά βλέπεις τα τζάκια να είναι ήδη αναμμένα, κάτι λογικό αφού η θερμοκρασία αγγίζει τους 6 βαθμούς. Αισθάνεσαι ότι ο χειμώνας πλησιάζει, ίσως να είναι έτσι στα πιο ορεινά μέρη στη χώρα μας. Ένα όμορφο συναίσθημα ηρεμίας μας κυριεύει.

Έστω και για 24 ώρες είχαμε την ευκαιρία να διασχίσουμε από άκρη σε άκρη την Εύβοια, τη μία στιγμή δίπλα στο κύμα και την άλλη σε ορεινά χωριά με το κρύο τσουχτερό. Περνώντας από ποτάμια και καταρράκτες, μέχρι και στην άκρη της αμμουδιάς για να συνεχίσουμε.

Το 24ωρο έχει να κάνει με τις εναλλαγές: τοπίων, καιρικών συνθηκών, διαδρομών, συναισθημάτων και αντοχής.

Γιατί τελικά, το 24 ώρες Ελλάδα από τον ΣΙΣΑ, δεν είναι απλά ένα Regularity Rally, είναι η χαρά του τερματισμού, η κούραση που γίνεται χαμόγελο και – γιατί όχι – μια καλή θέση στην κατάταξη. Συμφωνείς Πάνο ;

Και του χρόνου!

Ευχαριστούμε, για την τιμή και τη φιλοξενία._ Θ. Β.