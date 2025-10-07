Οι άνθρωποι του ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα»

Μερικές φορές οι πιο ανορθόδοξες ιδέες είναι αυτές που γοητεύουν και αντέχουν στο χρόνο. Όταν το 1998 ο ΣΙΣΑ αποφάσισε να οργανώσει το πρώτο ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα», ο κόσμος του ιστορικού αυτοκινήτου το έκανε δεκτό με σκεπτικισμό, αλλά και ενθουσιασμό. Από τότε έχει διοργανωθεί 27 συνεχόμενες χρονιές…

Τα σημαντικότερα ονόματα των ελληνικών αγώνων ακριβείας αγκάλιασαν το θεσμό. Επίσης πολλά αλλοδαπά πληρώματα έχουν τιμήσει και συνεχίζουν να κοσμούν το 24 Ώρες Ελλάδα με την συμμετοχή τους.

Αυτό το άρθρο είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία του 24 Ώρες Ελλάδα.

Το 1ο Ράλλυ 24 Ώρες Ελλάδα ξεκίνησε στις 11 Απριλίου 1998 από το Παναθηναϊκό Στάδιο με κατεύθυνση προς Πελοπόννησο και μέσω Στερεάς Ελλάδας τερμάτισε στις 12 Απριλίου στην Αθήνα. Ο αγώνας δεν είχε ειδικές διαδρομές, αλλά μόνο σταθμούς ελέγχου χρόνου στα πρότυπα των ράλλυ της δεκαετίας του ’50. Νικητής ήταν ο ιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, Θεόδωρος Χαραγκιώνης με συνοδηγό τον Αλέξανδρο Δρουλίσκο με μία Porsche 356.

Το 1999 & 2000 νικητές ήταν Ιωάννης Χόλης & Μιχάλης Φουρναράκης με Fiat 124 Coupe. Tο 2001 ήταν η αυγή της παντοκρατορίας του Γιάννη Κατσαούνη που νίκησε με συνοδηγό τον Αλέξανδρο Δρουλίσκο με μία Porsche 911S.

Το 2002 ήρθαν οι πρώτες αλλαγές στον τρόπο χρονομέτρησης, με ειδικές διαδρομές που είχαν γνωστό χρόνο διάνυσης καθώς και γνωστή αρχή & τέλος. Νικητές του 2002 ήταν οι Νίκος Κοντός με Lino Taranto και Lancia Fulvia ενώ το 2003 νίκησαν οι Γιώργος Κίκιζας & Σταύρος Κίκιζας με Ford Escort RS.

Την επόμενη πενταετία κυριάρχησαν παραδοσιακά πληρώματα του ΣΙΣΑ, όπως το 2004 οι Λυμπέρης Παπάζογλου & Δημήτρης Μπουνάζος με Fiat 131 Racing και το 2005 οι Γιώργος Λάγγας & Ε. Παπαντωνίου με σκαραβαίο VW 1600. Το 2006, 2007 & 2007 μονοπωλούν τον αγώνα οι Βασίλης & Ιωάννης Γεροβασίλης με Lancia Beta Coupe. Το 2009 έρχεται η μεγάλη αναμόρφωση του 24 Ώρες Ελλάδα με μορφή ειδικών διαδρομών που μοιάζουν με τη σημερινή και συμμετοχές που αγγίζουν τις 100. Εκεί λάμπει το άστρο του Γιάννη Κατσαούνη που νικά με συνοδηγό τον γιό του Γιώργο Κατσαούνη με Porsche 911S, καθώς και τις επόμενες 3 χρονιές 2010, 2011 & 2012 πάλι με την πανίσχυρη 911S και συνοδηγό τον Μαθιό Μανσόλα.

Τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν επικές μονομαχίες ανάμεσα στον Γιάννη Κατσαούνη και τον ανερχόμενο Βασίλη Μπέντα αλλά το 2013, στο περιβόητο 24Ωρο της Πελοποννήσου που κινδύνεψε με διακοπή, έλαμψαν οι Χρήστος Οικονόμου – Κώστας Φιλάνδρας – VW Golf ΜΚ1 που νίκησαν στην ισοβαθμία λόγω κυβισιμού τους εξαιρετικούς τοπικούς ήρωες, Δημήτρη «Μπρίζα» Καρπατσέλη – Γιώργο Παπαμιχαλόπουλο – Ford Escort MK2.

Το 2014 νίκησαν οι Βασίλης Μπέντας – Κωστής Γεωργακάς με Mercedes 200, το 2015 οι Γιάννης Κατσαούνης – Mαθιός Μανσόλας με VW Golf GTi και το 2016 ξανά οι Βασίλης Μπέντας – Κωστής Γεωργακάς με Ford Escort Mk1. Το 2017 το 24 Ώρες Ελλάδα περνά στην ασύρματη χρονομέτρηση και τη νέα εποχή εγκαινιάζουν οι Δημήτρης Τρίκαρδος – Χρήστος Χατζής με Porsche 944, με το νικητή του 1998 να τους απονέμει το βαρύτιμο τρόπαιο στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. To 2018 έρχεται η σειρά των Δημήτρη Ριζόπουλου & Αλέξανδρου Παπανδρέου με Toyota Starlet, ενώ το 2019 η νίκη πηγαίνει για πρώτη φορά σε αλλοδαπό πλήρωμα, στους Christian Crucifix & Jennifer Hugo με Porsche 911.

To 2020 εγκαινιάζεται η δορυφορική χρονομέτρηση πολλαπλών σημείων με νικητές τους Γιώργο Δελαπόρτα – Ιούλιο Ιατρίδη με VW Golf GTi. To 2021 νικούν οι Μιλτιάδης Μητσιάς – Απόστολος Πανόπουλος με Peugeot 205 GTi και το 2022 λάμπουν οι «Huffy» Δημήτρης Σταυρόπουλος – Χρήστος Χατζής με VW Golf GTi. To 2023 νικούν οι Χρίστος Χατζηκωνσταντίνου – Μανώλης Δημακαρέας με VW Golf GTi MK2 και τέλος το 2024 θριαμβεύουν οι Γιώργος & Ηλίας Βαξεβανίδης, επίσης με VW Golf 2.

Τα 28 χρόνια που πέρασαν έδειξαν ότι η νίκη και η διάκριση σε αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα δεν είναι μόνο υπόθεση των παραδοσιακών φαβορί, αλλά και οποιουδήποτε αποφασισμένου & καλά προετοιμασμένου πληρώματος, που θα αποφύγει τα λάθη και θα εξαντλήσει τα όρια του. Αυτές οι λίγες γραμμές δεν μας επιτρέπουν να γράψουμε για όλους τους συμμετέχοντες του 24 Ώρες Ελλάδα, είτε ανέβηκαν σε βάθρο είτε απλά διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού, που είναι και το σημαντικότερο επίτευγμα σε αυτόν τον αγώνα, δηλαδή το πείσμα να νικήσεις τους δύσκολους δρόμους, τη νύχτα και την κούραση.

Στις 18 Οκτωβρίου εκκινεί το 28ο Ράλλυ «24 Ώρες Ελλάδα» από το Λουτράκι με επίκεντρο την Τρίπολη και highlights τις ειδικές της Πελοποννήσου. Στις 20 Οκτωβρίου θα ξέρουμε τους νικητές του 2025 και θα τους τιμήσουμε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, με τον ιδρυτή του & νικητή του 1998 να μας κοιτάζει από ψηλά.