PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: 50 πληρώματα στην εκκίνηση!

Η κατηγορία Regularity του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις συγκέντρωσε 50 συμμετοχές. Η σχεδίαση του αγώνα έγινε με μεγάλη προσοχή, ώστε να συνδυάζει την αγωνιστική πρόκληση με τη μοναδική εμπειρία οδήγησης σε ιστορικές και γραφικές διαδρομές, σε διαδρομές με πλούσια ομορφιά και ιστορία. Νικητές στην περσινή διοργάνωση, οι Βάσος Θεοδοσίου-Κωνσταντίνος Πιπερός επιστρέφουν με την ίδια συνταγή, θέλοντας να διατηρήσουν τα σκήπτρα. Στα χέρια τους θα έχουν και φέτος μία Lancia Beta Coupe του 1974. Από τη γειτονική Βουλγαρία και με πολλές παραστάσεις από αγώνες Regularity στην Ελλάδα, οι Georgi Andonov–Yordanka Andonova επανέρχονται στον αγώνα με ένα Volvo 244 GL του 1979. Το μικτό πλήρωμα είχε ολοκληρώσει πέρυσι την προσπάθειά του στην τρίτη θέση. Με ένα Volkswagen Golf I του 1979 θα ριχτεί στη μάχη ο πολύπειρος, νικητής του αγώνα το 2014, Ιωάννης Κατσαούνης που θα έχει την καθοδήγηση του Ιούλιου Ιατρίδη, ενώ από την Τουρκία για άλλη μια φορά έρχονται στη χώρα μας οι Selim Bacioglu–Handan Bacioglu. To δίδυμο που θα έχει στα χέρια του ένα Volkswagen Golf II του 1983 τερματίζει ψηλά στην κατάταξη του αγώνα τα τελευταία χρόνια.

Με αρκετές επιτυχίες σε αγώνες του είδους, ο νικητής του 2021, Christian Crucifix θα συμμετάσχει με ένα Peugeot 205 του 1985 και την Πολωνή Agnieszka Bohosiewicz δίπλα του. Τη δεύτερη φετινή πρωταθληματική τους νίκη θα κυνηγήσουν οι Άρης Γεωργοσόπουλος-Νίκος Κοντοπός που θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός Fiat 128 Rally του 1971, όπως και οι νικητές της πρεμιέρας του θεσμού και Πρωταθλητές Ελλάδος του 2023, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου με ένα Volvo 122 S του 1963. Δέκατοι στην περσινή διοργάνωση, οι Γιώργος Γεωργακόπουλος-Τάσος Δούρος θα αγωνιστούν με ένα BLMC Mini του 1968, με τους Δημήτρη Καλογερά-Χρήστο Διαμαντόπουλο να επιστρέφουν φέτος με μία Lancia Delta Integrale του 1985. Δύο φορές έχουν κατακτήσει τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος στα Regularity οι Χρήστος Χατζηκωνσταντίνου-Μανώλης Δημακαρέας που θα αγωνιστούν με ένα Volkswagen Golf II GTI του 1985, θέλοντας να ανεβούν και πάλι στο βάθρο, κάτι που είχαν καταφέρει το 2023.

Οι Νικόλαος Πουλιερής-Άρης Παπακωνσταντίνου θα μοιραστούν στον αγώνα ακριβείας ένα Renault 19 του 1990, με τους Akis Abastado-Μάκη Μαλάκη να συμμετέχουν για πρώτη φορά σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με μία Toyota Celica STi του 1992. Άλλαξαν ρόλους φέτος οι Ελευθέριος Λιάκος-Δημήτρης Λιάκος, ένα δίδυμο που πέρυσι δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Θα λάβουν μέρος με ένα Ford Escort του 1975. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε στους δύο πρωταθληματικούς αγώνες της σεζόν ο Κυριάκος Κοφινάς, ο οποίος θα συμμετάσχει με συνοδηγό σε ένα Volkswagen Golf II GTI του 1989, τον Νικόλαο Κοφινά. Για άλλη μια φορά δηλώνουν το παρών στον αγώνα οι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός που είχαν τερματίσει στην τέταρτη θέση στη διοργάνωση του 2023, με το πλήρωμα να έχει στα χέρια του ένα Ford Fiesta MKI του 1981. Από εκεί και πέρα, οι όγδοοι στον περσινό αγώνα, Αριστοτέλης Νινιός-Στυλιανός Βουδούρης θα συμμετάσχουν με μία BMW 528i του 1984, με τους Γιώργο Βαξεβανάκη-Αργύρη Μιχαλόπουλο να επιστρέφουν στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με μία Toyota Celica STi του 1991. Τις ομορφιές της Ελλάδας θα εξερευνήσουν οι Βούλγαροι Vladimir Dimitrov–Lachezar Dimitrov που θα εκκινήσουν για πρώτη φορά στον αγώνα με ένα Peugeot 205 του 1987, όπως επίσης και οι συμπατριώτες τους, Dimitar Nenov–Stanislava Ilieva με μία Mercedes-Benz 190E του 1984. Ένα σπάνιο αυτοκίνητο θα παρελάσει το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, από τη ράμπα της εκκίνησης, στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, καθώς οι Δημήτρης Μπάκος – Αναστάσιος Τσαγκαράκης ταξιδεύουν από το Ναύπλιο για να λάβουν μέρος με μία εντυπωσιακή Mercedes-Benz 190 SL του 1955. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα λάβουν μέρος στον αγώνα οι Παναγιώτης Δημητρίου-Κωνσταντίνα Σπατουλα που θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι μίας λευκής Alfa Romeo Alfetta του 1973. Ένα Ford Escort MKII του 1978 θα μοιραστούν οι Νίκος Παρασκευαΐδης-Νίκος Δαρζέντας, με τους Κορίνθιους Ασημάκη Σωτηρόπουλο-Ευθύμιο Σουφρίλα να αγωνίζονται με μία BMW 1602 του 1972.

Ένας οδηγός με σημαντικές επιτυχίες στην περσινή του πορεία σε αγώνες πίστας στο εξωτερικό, ο Πέτρος Μακρής, θα βρεθεί φέτος στην κατηγορία Regularity του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις. Συνοδηγός του θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, με το πλήρωμα να αγωνίζεται με μία όμορφη Lancia Beta Coupe του 1975 της PEMA Racing και σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή των φίλων του κλασικού αυτοκινήτου. Με τα χρώματα της PEMA Racing θα λάβουν μέρος και οι Τριαντάφυλλος Τζανετής-Σταύρος Κατσουνάκης, στην πρώτη τους συμμετοχή στον αγώνα με ένα Peugeot 304 του 1971. Λάτρης τόσο των δύο όσο και των τεσσάρων τροχών, ο θρυλικός “Dobermann” Δημήτρης Παπανδρέου δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τον αγώνα. Δίπλα του σε μία BMW E21 του 1976 θα είναι ο Λεωνίδας Νασόπουλος. Από τη Βόρεια Ελλάδα θα κατηφορίσουν για να λάβουν μέρος στην κατηγορία Regularity του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις οι Σάββας Κάλφας-Γιώργος Εμμανουηλίδης (Alfa Romeo Alfetta GT, 1978) όπως επίσης και οι Μιχαήλ Λάμπρης-Μαρία Σκεπαστιανού, που φέτος θα αγωνιστούν με μία Porsche 928 του 1978. Με ένα Nissan Sunny του 1992 θα λάβουν μέρος οι Ευάγγελος Χρήστου-Ιωάννα Σιμέλη, ενώ με το πιο αδύναμο αυτοκίνητο του αγώνα θα εκκινήσουν οι Κωνσταντίνος και Γιώργος Οικονομίδης. Το δίδυμο θα συμμετάσχει με ένα Autobianchi A112 του 1972. Με σύμμαχο την εμπειρία τους από αγώνες του είδους, θα ριχτούν στη μάχη του τριήμερου αγώνα οι Δημήτρης Ποριώτης-Μιχάλης Σιέττος με ένα Toyota Starlet KP60 του 1979. Οι Νικόλαος Κριτσίκης-Γιώργος Κανελλόπουλος θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός Suzuki Swift GTi του 1991, ενώ για άλλη μια χρονιά θα δώσει το παρών στη διοργάνωση ο Χρήστος Πασχαλίδης, έχοντας δίπλα του αυτή τη φορά στο Toyota Starlet του 1984 τον Πέτρο Σαλπέα. Άλλο ένα Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις θα προσθέσουν στο ενεργητικό τους οι Στέφανος Λιόσης-Μαρία Πασχαλίδου που θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι μίας BMW E28 του 1985. Την πρώτη τους εμφάνιση στον αγώνα θα κάνουν οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης με ένα Peugeot 306 Gti του 1999. Υψηλές βλέψεις έχει στον αγώνα το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα των Γεωργίας Πουλή-Χρυσούλας Τσιλιβίγκου, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρεμιέρα του φετινού Πρωταθλήματος Regularity, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση γενικής. Στα χέρια τους θα έχουν ένα Subaru Legacy του 1991. Με ίδιο αυτοκίνητο θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης, ενώ οι Ιωάννης Κυρανας-Νικόλαος Ευσταθίου θα μοιραστούν μία Toyota Corolla GTi του 1988. Συμμετέχοντας στα μέσα της δεκαετίας του ’90 σε χωμάτινους αγώνες ράλλυ ως συνοδηγός, ο Άγγελος Κουνέλης μεταπήδησε στο χώρο των Regularity και φέτος επιστρέφει στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με συνοδηγό στο Nissan Sunny GTi του 1992 τον Τάκη Στεφάνου. Οι Χαράλαμπος Μητρόπουλος-Ιωάννης Μητρόπουλος θα εκκινήσουν για άλλη μια χρονιά στον αγώνα με μία Alfa Romeo 75 1,8 Turbo America του 1989. Με ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο θα γνωρίσουν τις ομορφιές της χώρας μας οι Σταύρος Τσιχλής-Δημήτρης Μαρίνης, καθώς θα έχουν στα χέρια τους ένα Suzuki Vitara του 1992.

Οι Ανδρέας Βλαντής-Γιώργος Βλαντής θα ριχτούν στη μάχη της κατηγορίας Regularity με μία Toyota Corolla KE70, ενώ με νέο αυτοκίνητο θα εμφανιστούν οι Γρηγόρης Κασωτάκης-Ιωάννης Τσάντας που θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός Nissan Sunny GTI του 1992. Με την ίδια συνταγή θα αγωνιστούν και φέτος στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity οι Δημήτρης Τρύφος-Γεωργία Σακαρέλλου που θα έχουν στα χέρια τους ένα Autobianchi A112 Abarth του 1981, με τους Θανάση Μπακλατζή-Θοδωρή Ζέρβα να συμμετέχουν με μία BMW 628 Csi του 1984. Νικητές στη διοργάνωση του 2023, οι Αθανάσιος Ντζουμάνης-Βασίλης Τσομπανίδης θα εκκινήσουν αυτή τη φορά με μία Alfa Romeo Spider 2000 του 1973 με στόχο άλλη μια επιτυχία στον αγώνα. Με ίδιο αυτοκίνητο θα συμμετάσχουν οι Θωμάς και Γρηγόρης Παπανίκος, με τους Βασίλη και Ιάκωβο Τσολιάκο να αγωνίζονται με ένα Citroen Visa του 1979, στην πρώτη τους εμφάνιση σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις. Δύο πληρώματα από τα Τρίκαλα θα πάρουν εκκίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου, στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Οι Αλέξανδρος Βλόντζος-Χρήστος Χατζηγάκης θα βρεθούν πίσω από το τιμόνι ενός Volkswagen Golf του 1985 και οι Λάμπρος Ντιντής-Φίλιππος Βλόντζος θα έχουν στα χέρια τους μία Toyota Celica 2.0 GT του 1992.

Αναφορικά με το πρόγραμμα του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΜΑΕ στο ΟΑΚΑ (Σπύρου Λούη 1 – Ποδηλατοδρόμιο – Είσοδος ΣΤ’ – Μαρούσι) την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου από τις 16:00 έως και τις 20:00. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 13:00, κάτω από τη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, θα δοθεί η Πανηγυρική εκκίνηση του αγώνα με τους συμμετέχοντες να κατευθύνονται μέσω Αττικής Οδού στην Κόρινθο. Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην Κεντρική Πλατεία της Κορίνθου, θα πραγματοποιηθεί μια επανεκκίνηση του αγώνα, καθώς θα έχει στηθεί μια γιορτή υποδοχής των πληρωμάτων από την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πρωτοποριακή Δοκιμασία ελέγχου Calibration, η οποία δεν θα προσμετράει στην κατάταξη του αγώνα. Επόμενος σταθμός αποτελεί η Αχαΐα και συγκεκριμένα η μικρή παραλιακή πόλη της Ακράτας, με το αγωνιστικό «καραβάνι» να περνάει στη συνέχεια από τοποθεσίες όπως η Κλειτορία, η Κοντοβάζαινα, η Γέφυρα του Ερυμάνθου, πριν καταλήξει στην Αρχαία Ολυμπία – μια πόλη που κουβαλά στις ρίζες της την παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού και του πολιτισμού. Το βράδυ του πρώτου σκέλους του αγώνα, εκτός από το δείπνο που θα παρασχεθεί στα πληρώματα, θα υπάρξει και μια μικρή γιορτή, παρουσία τοπικών αρχόντων της περιοχής.

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα θα εκκινήσει το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου από την ιστορική Αρχαία Ολυμπία. Από εκεί, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν το ταξίδι μέσα από διαδρομές που συνδυάζουν μοναδικά τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Μετά την επιστροφή τους στον Νομό Αχαΐας, περνώντας ξανά από γραφικά χωριά όπως οι Πετσακοί, η Φτέρη και ο Σελινούντας, θα κατευθυνθούν προς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Το εντυπωσιακό αυτό τεχνολογικό επίτευγμα, που ενώνει τη Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο, θα αποτελέσει μια από τις κορυφαίες στιγμές της διαδρομής, καθώς η διάσχισή του χαρίζει μαγευτική θέα στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο. Ακολούθως, οι αγωνιζόμενοι θα μπουν στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, περνώντας από το Θέρμο, για να συνεχίσουν προς τα ορεινά και γραφικά χωριά της Ευρυτανίας, με χαρακτηριστικό σταθμό τον Προυσό. Ιδιαίτερη πρόκληση και ξεχωριστή εμπειρία θα αποτελέσει η μαραθώνια νυχτερινή δοκιμασία, μήκους άνω των 40 χιλιομέτρων, γύρω από τον επιβλητικό ορεινό όγκο του Βελουχίου. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον πιο ιδανικό τρόπο, καθώς το «καραβάνι» θα καταλήξει αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Καρπενήσι, έναν από τους πιο μαγευτικούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας. Εκεί, στην αγκαλιά των βουνών της Ευρυτανίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, σε μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με τη φυσική ομορφιά.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00, οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από το Καρπενήσι και θα συνεχίσουν μέσα από διαδρομές που προσφέρουν μοναδικές εικόνες, καθώς τα ιστορικά αυτοκίνητα θα διασχίσουν τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, όπου η άγρια φύση συνυπάρχει με την ηρεμία των ελληνικών βουνών. Κατηφορίζοντας προς τη Φωκίδα, οι αγωνιζόμενοι θα περάσουν από την χωρία απαράμιλλης ομορφιάς και πλούσιας ιστορίας, όπως το Κρίκελο, η Δομνίστα και η Αράχοβα. Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στους θρυλικούς Δελφούς, τον τόπο που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν «ομφαλό της γης». Μέσα σε ένα σκηνικό ανυπέρβλητης ιστορικής και φυσικής σημασίας, εκεί όπου η παράδοση, η μυθολογία και η ενέργεια του τόπου παραμένουν ζωντανές εδώ και αιώνες, θα ολοκληρωθεί το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Η απονομή των κυπέλλων στους πρωταγωνιστές θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στο Θέατρο Φρύνιχος, στις 18:30, κλείνοντας με τιμή και πανηγυρικό τρόπο το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Συνολικά, ο αγώνας καλύπτει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 423 χιλιόμετρα περιλαμβάνουν 28 Δοκιμασίες Ακριβείας Regularity, προσφέροντας μια συναρπαστική πρόκληση για τους συμμετέχοντες.

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity του 2025 δεν είναι μόνο αγωνιστική δοκιμασία, αλλά και μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα τοπία της Ελλάδας.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) και στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων (https://webapp.sportity.com/channel/ACR25REG), μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.historicacropolis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/historicacropolisrallygr

Instagram page: https://www.instagram.com/historic_acropolis_rally/

Youtube page: https://www.youtube.com/@PressOfficeOMAE

Γραφείο Τύπου