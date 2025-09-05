PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Όλα έτοιμα για τον αγώνα ακριβείας!

Στις εγκαταστάσεις της ΟΜΑΕ έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος της κατηγορίας Regularity του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο αγώνας αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity, έχοντας αυξημένο συντελεστή 2 και περιλαμβάνει 28 ειδικές δοκιμασίες ακριβείας. Από τη διαδικασία διήλθαν με επιτυχία 49 αυτοκίνητα, τα οποία το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου, στις 13:00 θα περάσουν από τη ράμπα της εκκίνησης στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

Το πρόγραμμα του πρώτου σκέλους θα συνεχιστεί στην Κόρινθο, όπου στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην Κεντρική Πλατεία, θα πραγματοποιηθεί μια επανεκκίνηση του αγώνα, καθώς θα έχει στηθεί μια γιορτή υποδοχής των πληρωμάτων από την τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πρωτοποριακή Δοκιμασία ελέγχου Calibration, η οποία δεν θα προσμετράει στην κατάταξη του αγώνα. Επόμενος σταθμός αποτελεί η Αχαΐα και συγκεκριμένα η μικρή παραλιακή πόλη της Ακράτας, με το αγωνιστικό «καραβάνι» να περνάει στη συνέχεια από τοποθεσίες όπως η Κλειτορία, η Κοντοβάζαινα, η Γέφυρα του Ερυμάνθου, πριν καταλήξει στην Αρχαία Ολυμπία – μια πόλη που κουβαλά στις ρίζες της την παγκόσμια ιστορία του αθλητισμού και του πολιτισμού. Το βράδυ του πρώτου σκέλους του αγώνα, εκτός από το δείπνο που θα παρασχεθεί στα πληρώματα, θα υπάρξει και μια μικρή γιορτή, παρουσία τοπικών αρχόντων της περιοχής.

Το δεύτερο σκέλος του αγώνα θα εκκινήσει το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου από την ιστορική Αρχαία Ολυμπία. Ιδιαίτερη πρόκληση και ξεχωριστή εμπειρία θα αποτελέσει η μαραθώνια νυχτερινή δοκιμασία, μήκους άνω των 40 χιλιομέτρων, γύρω από τον επιβλητικό ορεινό όγκο του Βελουχίου. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον πιο ιδανικό τρόπο, καθώς το «καραβάνι» θα καταλήξει αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Καρπενήσι, έναν από τους πιο μαγευτικούς ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας. Εκεί, στην αγκαλιά των βουνών της Ευρυτανίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, σε μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με τη φυσική ομορφιά.

Το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00, οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από το Καρπενήσι και θα συνεχίσουν μέσα από διαδρομές που προσφέρουν μοναδικές εικόνες, καθώς τα ιστορικά αυτοκίνητα θα διασχίσουν τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, όπου η άγρια φύση συνυπάρχει με την ηρεμία των ελληνικών βουνών. Κατηφορίζοντας προς τη Φωκίδα, οι αγωνιζόμενοι θα περάσουν από την χωρία απαράμιλλης ομορφιάς και πλούσιας ιστορίας, όπως το Κρίκελο, η Δομνίστα και η Αράχοβα. Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στους θρυλικούς Δελφούς, τον τόπο που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν «ομφαλό της γης». Μέσα σε ένα σκηνικό ανυπέρβλητης ιστορικής και φυσικής σημασίας, εκεί όπου η παράδοση, η μυθολογία και η ενέργεια του τόπου παραμένουν ζωντανές εδώ και αιώνες, θα ολοκληρωθεί το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Η απονομή των κυπέλλων στους πρωταγωνιστές θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στο Θέατρο Φρύνιχος, στις 18:30, κλείνοντας με τιμή και πανηγυρικό τρόπο το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity του 2025 δεν είναι μόνο αγωνιστική δοκιμασία, αλλά και μια διαδρομή στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα τοπία της Ελλάδας.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα (www.historicacropolis.gr) και στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακοινώσεων (https://webapp.sportity.com/channel/ACR25REG), μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity.

