PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις – Regularity : Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου οι Crucifix-Bohosiewicz

Έπειτα από 28 δοκιμασίες ακριβείας και περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα, το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity έφτασε στο τέλος του. Νικητές αναδείχθηκαν οι Christian Crucifix – Agnieszka Bohosiewicz με ένα Peugeot 205 του 1985.

Τα 49 πληρώματα που εκκίνησαν στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity, ξεκίνησαν το μαγευτικό «ταξίδι» τους το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Αφού διέσχισαν συνολικά 9 Νομούς της χώρας, κατέληξαν στους Δελφούς για τον τερματισμό το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου. Η απονομή των Επάθλων έλαβε χώρα στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών προσφέροντας ένα φινάλε αντάξιο της αγωνιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Christian Crucifix – Agnieszka Bohosiewicz με ένα Peugeot 205 του 1985. Ο οδηγός από το Βέλγιο, νικητής της διοργάνωσης και το 2021, ανέλαβε από νωρίς τα ηνία του αγώνα, έχασε προσωρινά την πρωτοπορία, αλλά από τα μέσα του πρώτου σκέλους και έπειτα δεν απειλήθηκε, οδηγώντας σταθερά μέχρι την κορυφή του βάθρου, με την πολύτιμη καθοδήγηση της Πολωνής συνοδηγού του. Με συνολικά 80.4 βαθμούς ποινής, το έμπειρο πλήρωμα επικράτησε και στην Κατηγορία J1 η οποία απευθύνεται σε ιστορικά αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα μεταξύ 1982 και 1987. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός με ένα Ford Fiesta MKI του 1981 με 88.5 βαθμούς ποινής, τερματίζοντας παράλληλα στη κορυφή της Κατηγορίας Ι (αυτοκίνητα από το 1977 έως και το 1981). Το δίδυμο κέρδισε αρκετές θέσεις στην κατάταξη στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, το οποίο ήταν το πιο απαιτητικό και την Κυριακή με κατάλληλη στρατηγική κατάφερε να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση.

Με αντεπίθεση διαρκείας, οι Γεώργιος Γεωργακόπουλος-Τάσος Δούρος ολοκλήρωσαν το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity τρίτοι οδηγώντας ένα BLMC Mini του 1968. Το έμπειρο πλήρωμα συγκέντρωσε συνολικά 92.9 βαθμούς ποινής, καταφέρνοντας στις τελευταίες δοκιμασίες του αγώνα να αναρριχηθεί μια θέση στην κατάταξη και να πανηγυρίσει παράλληλα τη νίκη στην Κατηγορία G που απευθύνεται σε αυτοκίνητα μεταξύ του 1966 και του 1971. Επιτυχημένη κρίνεται η παρουσία των Ιωάννη Κατσαούνη-Ιούλιου Ιατρίδη στο φετινό PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, καθώς το πλήρωμα του Volkswagen Golf I του 1979 ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση γενικής με 111.6 βαθμούς ποινής. Παράλληλα, τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Κατηγορίας Ι. Μια θέση πιο πίσω στη γενική βρέθηκαν οι νικητές της Κατηγορίας F, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου με 112.2 βαθμούς ποινής.

Το πλήρωμα ανέβηκε 4 θέσεις στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, συγκεντρώνοντας με αυτόν τον τρόπο, πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος με ένα Volvo 122S (Amazon) του 1963. Οι περσινοί νικητές του αγώνα, Βάσος Θεοδοσίου-Κωνσταντίνος Πιπέρος αρκέστηκαν στην έκτη θέση με 115.2 βαθμούς ποινής. Με μία Lancia Beta Coupe του 1974, κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στη γενική κατάταξη την Κυριακή και πρώτευσαν στην Κατηγορία Η, η οποία απευθύνεται σε ιστορικά αυτοκίνητα της περιόδου 1972-1976. Τέσσερις θέσεις υποχώρησαν στην κατάταξη στο τελευταίο σκέλος οι Άρης Γεωργοσόπουλος-Νίκος Κοντοπός που οδηγούσαν ένα Fiat 128 Rally του 1971. Οι νικητές του πρόσφατου πρωταθληματικού Rally Regularity Μόντε Βοστίτσα τερμάτισαν στην έβδομη θέση γενικής και στη δεύτερη της Κατηγορίας G, με συνολικά 117.8 βαθμούς ποινής.

Όγδοοι γενικής και δεύτεροι στην Κατηγορία J1 ολοκλήρωσαν το φετινό PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity οι Χρήστος Χατζηκωνσταντίνου-Μανώλης Δημακαρέας με ένα Volkswagen Golf I του 1985. Οι δύο φορές Πρωταθλητές Ελλάδος έχασαν έδαφος το Σάββατο και δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν τη νίκη στον τρίτο πρωταθληματικό αγώνα της χρονιάς. Τους ακολούθησαν στη γενική οι Ελευθέριος και Δημήτριος Λιάκος με ένα Ford Escort του 1975. Παρά το ιδανικό ξεκίνημά τους την Παρασκευή που τους έφερε έως την τρίτη θέση της γενικής, στη συνέχεια έχασαν κάποιες θέσεις, τερματίζοντας παράλληλα δεύτεροι στην Κατηγορία Η. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης με ένα Subaru Legacy του 1992, επικρατώντας στην Κατηγορία J2, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα μεταξύ του 1988 και του 1992.

Τους ακολούθησαν οι Νικόλαος Πουλιερής-Άρης Παπακωνσταντίνου με Renault 19 του 1990, τερματίζοντας δεύτεροι στην Κατηγορία J2 και οι Selim Bacioglu–Hamdan Bacioglu που ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου της Κατηγορίας J1 με ένα Volkswagen Golf του 1983. Λίγο πιο πίσω βρέθηκαν οι τρίτοι της Κατηγορίας Ι, Σταύρος Παρασκευαΐδης-Νίκος Δαρζέντας με Ford Escort MKII του 1978, ακολουθούμενοι από το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα των Γεωργίας Πουλή-Χρυσούλας Τσιλιβίγκου, οι οποίες κατέλαβαν την τρίτη θέση της Κατηγορίας J2. Αρκετές θέσεις έχασαν στο τρίτο σκέλος οι Δημήτρης Ποριώτης-Μιχάλλης Σιέττος (Toyota Starlet-1979) και Georgi Andonov–Yordanka Andonova (Volvo 244 GLE – 1979) που ακολούθησαν στη γενική κατάταξη.

Το βάθρο στην Κατηγορία G συμπλήρωσε το πλήρωμα της PEMA Racing, Τριαντάφυλλος Τζανετής-Σταύρος Κατσουνάκης (Peugeot 304-1971), ενώ στην Κατηγορία Ε, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα έως το 1961, με επιτυχία έφτασε στον τερματισμό στους Δελφούς το πλήρωμα των Δημήτρη Μπάκου-Αναστάσιου Τσαγκαράκη με μία Mercedes-Benz 190 SL του 1955. Τρίτοι τερμάτισαν στην Κατηγορία Η οι νικητές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity του 2023, Θάνος Ντζουμάνης-Βασίλειος Τσομπανίδης με Alfa Romeo Spider 2000. Στην Κατηγορία Κ (αυτοκίνητα της περιόδου 1993-2000), μοναδικοί συμμετέχοντες ήταν οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης με ένα Peugeot 306 GTI του 1999.

Χορηγός ονομασίας του φετινού αγώνα ήταν η εταιρεία PEMA.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρείχαν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Στο πλευρό του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, βρέθηκαν επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Ορχομενού, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

